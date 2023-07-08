Есмантович о контракте Федотова с ЦСКА: «В письме на официальном бланке КХЛ по пунктам объяснено решение. Четкий ответ генменеджеру «Филадельфии» мы написали, действуя в тандеме с ФХР и КХЛ»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

Президент ЦСКА рассказал об ответе генменеджеру «Филадельфии».

Игорь Есмантович прокомментировал решение КХЛ зарегистрировать двухлетний контракт, связавший вратаря Ивана Федотова с московским клубом.

«Мы зарегистрировали юридически обоснованный и справедливый контракт. Подход к документам был скрупулезен с юридической точки зрения. Было написано письмо на официальном бланке КХЛ, где по пунктам было объяснено решение, основанное на юридических аспектах, касающихся справедливости подписания контракта. Это было сделать несложно, так как в открытой базе существуют все договора между лигой, профсоюзом и агентами.

Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ», – сказал функционер.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Пост генерального менеджера пенсильванского клуба сейчас занимает Даниэль Бриэр.

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18 комментариев

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Strannix
Ну ждите когда вас НХЛ на ую будет вертеть
+20
-2
+18
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Александр Колосов
Велика вероятность, что НХЛ после такого может разорвать все договорённости с КХЛ в одностороннем порядке и бесплатно забирать молодых российских ребят на контракте по беспределу, как в 90е. Назад в будущее vol. 2
+8
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+8
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Beyond
Ответ Mak-v
А самому Федотову угрожают что ли? Ему зачем все это?
ты видать забыл где живешь)
+6
-1
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Александр Митраков
Да прямо говорите, под вашу диктовку и писали мульку
+3
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Mak-v
А самому Федотову угрожают что ли? Ему зачем все это?
+4
-2
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GMF
Мы написали четкий - конкретный ответ.
Зуб даю, *** буду!
+2
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Maxim Shumov
Он когда-нибудь остановится?)) У нас подобное постоянно происходит, нет смысла оправдываться, все уже привыкли
+2
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5kywn5cddd
Ждите ответку Ахахахаха)))
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0
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Антон
Пошло размытие ответственности
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5kywn5cddd
Никишин,Мичков приготовиться!!!
+2
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Aviator92
Сказочный
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geath drips
Филадельфия что-то знала, возможно раньше Мичков к ним поедет.
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marshal .masha
Я вот не понимаю , к чему всё это. Федотов подписал в НХЛ контракт, сейчас не хочет там играть, так договаривайся , утрясай вопрос , к чему вся эта подстава для лиги, для остальных хоккеистов. Делов наделал и в кусты, греется он там на солнышке, я ни я и хата ни моя.
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5kywn5cddd
У ЦСКА есть игрок по фамилии Полтапов😂
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Dr. J 24
Ответ Mak-v
А самому Федотову угрожают что ли? Ему зачем все это?
Не угрожают, только в армию отправили. Могут и в соседнюю страну одну.
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Александр Митраков
Ответ Empress
Эксперты, юристы только здесь по ходу, в ФХР и КХЛ одни плохо разбирающиеся и не понимающие последствий такого хода люди... да и контракт читали только тут, там в глаза не видели Смешные)
Если в ФХР и КХЛ профессионалы, то почему в российском хоккее один колхоз и Ротенберг?
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