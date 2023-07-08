Есмантович о контракте Федотова с ЦСКА: «В письме на официальном бланке КХЛ по пунктам объяснено решение. Четкий ответ генменеджеру «Филадельфии» мы написали, действуя в тандеме с ФХР и КХЛ»

Президент ЦСКА рассказал об ответе генменеджеру «Филадельфии».

прокомментировал решение КХЛ зарегистрировать двухлетний контракт, связавший вратаря с московским клубом.

«Мы зарегистрировали юридически обоснованный и справедливый контракт. Подход к документам был скрупулезен с юридической точки зрения. Было написано письмо на официальном бланке КХЛ, где по пунктам было объяснено решение, основанное на юридических аспектах, касающихся справедливости подписания контракта. Это было сделать несложно, так как в открытой базе существуют все договора между лигой, профсоюзом и агентами.

Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ», – сказал функционер.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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