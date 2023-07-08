НХЛ о Федотове: «Контракт с «Филадельфией» был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером»

НХЛ информировала КХЛ о том, что контракт Ивана Федотова с «Флайерс» продлен.

О контактах между двумя лигами сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ», – сказал функционер.

По словам Дэйли, никакого соглашения по 26-летнему вратарю не было достигнуто.

«О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», – подчеркнул заместитель комиссионера североамериканской лиги.

Ранее стало известно, что КХЛ официально зарегистрировала новый контракт вратаря с , пояснив свое решение так: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».