НХЛ о Федотове: «Контракт с «Филадельфией» был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

НХЛ информировала КХЛ о том, что контракт Ивана Федотова с «Флайерс» продлен.

О контактах между двумя лигами сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон-2023/24 в НХЛ. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ», – сказал функционер.

По словам Дэйли, никакого соглашения по 26-летнему вратарю не было достигнуто.

«О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», – подчеркнул заместитель комиссионера североамериканской лиги.

Ранее стало известно, что КХЛ официально зарегистрировала новый контракт вратаря с ЦСКА, пояснив свое решение так: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

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9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Забавно, ЦСКА в телеграм банит если написать что переход Федотова плохо может отразиться на лиге
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Рыжая борода
Похоже железный занавес для наших игроков объявляется открытым! Теперь кто сбежит, это будет дверь в одну сторону
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Константин Алабин
Свободу Федотову! Больше прав человеку.
Где сам хочет, там пусть играет. У него и так было много неприятностей, пусть хоть сейчас все будет спокойно.
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br20
Хорошая работа хороших юристов в офисе на Софийской набережной.
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Дмитрий9779
Удачи Федоту в разрешении ситуации.
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