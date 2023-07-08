«Барса» заплатит за Роке 30+31 млн евро – больше, чем планировалось. Зарплата форварда – 3,5 млн

«Барса» заплатит за форварда Витора Роке больше, чем планировала изначально.

По информации Diario Sport, «блауграна» и «Атлетико Паранаэнсе» изменили условия соглашения о переходе 18-летнего игрока. Каталонцы перечислят 30 млн евро в виде гарантированных выплат (на 5 млн меньше, чем было обговорено изначально), но значительно выросла бонусная часть – с 10 до 31 млн евро.

Благодаря этой договоренности « » сможет выплачивать сумму за трансфер на протяжении четырех финансовых лет, что выгодно для бухгалтерии клуба.

Бразилец подпишет контракт по схеме «6+1», он будет получать 3,5 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.