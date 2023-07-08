«Барса» заплатит за Роке 30+31 млн евро – больше, чем планировалось. Зарплата форварда – 3,5 млн

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

«Барса» заплатит за форварда Витора Роке больше, чем планировала изначально.

По информации Diario Sport, «блауграна» и «Атлетико Паранаэнсе» изменили условия соглашения о переходе 18-летнего игрока. Каталонцы перечислят 30 млн евро в виде гарантированных выплат (на 5 млн меньше, чем было обговорено изначально), но значительно выросла бонусная часть – с 10 до 31 млн евро.

Благодаря этой договоренности «Барселона» сможет выплачивать сумму за трансфер на протяжении четырех финансовых лет, что выгодно для бухгалтерии клуба.

Бразилец подпишет контракт по схеме «6+1», он будет получать 3,5 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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53 комментария

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Экселлент
Ответ QWertY
Потом выясним, что цена перевалилась за сотку. Как когда то было с Неймаром)
Трансфер Нея полностью оправдал всё средства на него с лихвой, единственное что неприятно, то что из его ухода развалилась одно из самых сильных трио в нападении в Европе!
+28
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aceyourfriendbro
Не совсем только понятно, когда именно парень в клубе будет. А для подмены Левандовского и постепенного развития был бы полезен.
+16
-1
+15
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MESSIya
Ответ ML26
Щас тебе расскажут, что это гениальный ход, чтобы не платить все сразу. А про то, что трансфер ноунейма теперь стоит 60 млн они промолчат
Какова вероятность что в ближайшие годы Роке возьмёт золотой мяч?
+16
-1
+15
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Кирилл
Ответ JealousOne
ахахахха 60 лямов за сырого пацана, даже Перес за более талантливого Вини отвалил 45, а этот Роке по всем параметрам уступает ему
Так Перес выдал за Эндрика, который точно такой же сырой пацан и которому всего лишь 16 лет, 70 миллионов )

Странно, что сравниваете Роке не с ним, а с Винисиусом )
+13
-2
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Экселлент
Ответ aceyourfriendbro
Не совсем только понятно, когда именно парень в клубе будет. А для подмены Левандовского и постепенного развития был бы полезен.
Его постараются сразу зарегать, если не получится, то скорее всего зимой придёт, а до этого времени останется в своём клубе в Бразилии.
+8
-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ MESSIya
Какова вероятность что в ближайшие годы Роке возьмёт золотой мяч?
Если Роке будет играть на уровне борьбы за ЗМ, то Барселона тоже в выигрыше)
+5
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Murad Muhtarov
он хотел только в Барселону
+6
-3
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MESSIya
Ответ nurikkkk
Кто вообще этот игрок? Откуда вылез? Кроме Барсы им вообще кто-то интересовался?
МЮ, Бавария, Челси, Арсенал
+3
-1
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Экселлент
Ответ vzi
Он хотел туда, где заплатят больше. )
Алло, ему предлагали гораздо лучшие условия, и его клубу были готовы заплатить гораздо больше, чем Барса, о чем ты вообще, он не хотел выслушивать никакие другие предложения, кроме как от Барсы
+5
-3
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svaz
Ответ AnMe
«Больше, чем планировалось». Сразу видно, какие грамотные люди в руководстве.
упустили турка не хотя увеличвать предложение, упускать сейчас еще одного перспективного форварда по просту нельзя, поляк еще год отыграет, а дальше что?
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HI MARS
Хотели снизить с 35+10,а получили 30+31 млн

Гении переговоров)
+19
-17
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MESSIya
Ответ кубик в кубе
Ахахаха 🤣🤣🤣 вчера 1 тут называл РМ шапито потому что они заплатили не 17 а 20 млн за Арда Гюлера) Надеюсь ты прочтешь мое сообщение
20+10+ 20% и 16 отцу подъёмные
+3
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Marina_Greta
Роке, в Челси Сантос, в Реале Эндрик..молодёж весьма таланливая у сборной "селесао" если все раскроются, хуже любопытно посмотреть в будущем на этих ребят и сборную 🤗
+1
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прощай Роналду
Ответ ML26
Щас тебе расскажут, что это гениальный ход, чтобы не платить все сразу. А про то, что трансфер ноунейма теперь стоит 60 млн они промолчат
Ничего гениального, По другому рассрочку не давали, чей товар того и правила. Винисиус тоже был ноунейм и тупой кривоногой обезьяной за бешенные бабки, заиграл же
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MESSIya
Ответ JealousOne
ахахахха 60 лямов за сырого пацана, даже Перес за более талантливого Вини отвалил 45, а этот Роке по всем параметрам уступает ему
Во первых бонусы труднодостижимы. Во вторых, вот сравнительная статистика в 18 лет от бразильских болельщиков, где присутствуют и вини и Роке и жезуз и прочие https://twitter.com/Lord_Syclonic/status/1671212502091169802?t=v6eRLtLqrRTCECduNbxXKg&s=19
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Tristan...
Ответ JealousOne
ахахахха 60 лямов за сырого пацана, даже Перес за более талантливого Вини отвалил 45, а этот Роке по всем параметрам уступает ему
Откуда такая уверенность, что бонусы будут достигнуты?
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человек-муравей человек-физрук
Ответ corazón blanco
Логично, если бы еще Барселона упустила и Роке, то под Лапортой кресло бы зашаталось куда сильнее. Поэтому Барселоне приходится прибегать к вынужденной мере.
какие вынужденные меры? Атлетико хотели 35 сразу и 10 бонусами. Барса заплатить 30 за 4 года. условия намного лучше. а 30 бонусами это за Золотой мяч. который Роке точно не получить в ближайшие 3 года. а если он будет играть на ЗМ то и 30 не жалко. всяко лучше чем 70 млн. за 16 летнего подростка
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Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
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MESSIya
Ответ <~Inter~>
Всё равно прямая статистика мало о чем говорит. Роке ярко выраженная девятка, а тот же Жезус в Бразилии на фланге часто играл. Роке мега талант, но сравнивать без контекста не правильно
Согласен, но человек же как-то смог оценить талант Роке и винисиуса в 18 лет. Видимо сильный эксперт по бразильской лиге
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<~Inter~>
Ответ MESSIya
Во первых бонусы труднодостижимы. Во вторых, вот сравнительная статистика в 18 лет от бразильских болельщиков, где присутствуют и вини и Роке и жезуз и прочие https://twitter.com/Lord_Syclonic/status/1671212502091169802?t=v6eRLtLqrRTCECduNbxXKg&s=19
Всё равно прямая статистика мало о чем говорит. Роке ярко выраженная девятка, а тот же Жезус в Бразилии на фланге часто играл. Роке мега талант, но сравнивать без контекста не правильно
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corazón blanco
Ответ человек-муравей человек-физрук
какие вынужденные меры? Атлетико хотели 35 сразу и 10 бонусами. Барса заплатить 30 за 4 года. условия намного лучше. а 30 бонусами это за Золотой мяч. который Роке точно не получить в ближайшие 3 года. а если он будет играть на ЗМ то и 30 не жалко. всяко лучше чем 70 млн. за 16 летнего подростка
Вот о чем я и говорил. Эндрику мы считает с бонусами, которые он еще не достиг, а Роке еще достигнуть надо и не факт что их получит, это ли не политика двойных стандартов.
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прощай Роналду
Ответ XavIniesta2008-2015
Если Роке будет играть на уровне борьбы за ЗМ, то Барселона тоже в выигрыше)
За ЗМ сама федерация должна накидывать 10 сверху)
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прощай Роналду
Ответ MESSIya
Какова вероятность что в ближайшие годы Роке возьмёт золотой мяч?
90% что возьмёт Роке или Дембеле чем Мбаппе и Винисиус)
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Tristan...
Ответ corazón blanco
Более забавно, что абсолютно любой трансфер Мадрида Вы любите считать с бонусами, а если кто-то пишет про трансферы Барселоны, то сразу идет разговор о том, что их достигнуть надо. Двойные стандарты получаются.
Я за других не могу отвечать
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Никита Смолов
За такие деньги он уже завтра должен быть в клубе и проводить полноценную предсезонку. Лапорта пусть как хочет его регистрирует
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