НХЛ: «Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его контракту с «Филадельфией»
В НХЛ отреагировали на решение КХЛ по Ивану Федотову.
Заместитель комиссионера североамериканской лиги Билл Дэйли ответил на вопрос, касавшийся того факта, что контракт вратаря с ЦСКА был официально зарегистрирован.
– Считаете ли вы, что КХЛ и ЦСКА нарушили Меморандум о взаимопонимании между лигами?
– Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерс», – сказал Дэйли.
КХЛ так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».
Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.
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У всех контракты до 2024/25. Посмотрим, как это проявится.
Так всё-таки: кого НХЛ увела с того момента у КХЛ?
И, да: свои же ссыли полезно читать: «НХЛ уведомила, что продолжит уважать существующие и будущие контракты игроков с клубами КХЛ, хотя у нее больше не будет возможности напрямую проверять статус соглашений»