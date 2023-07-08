НХЛ: «Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его контракту с «Филадельфией»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

В НХЛ отреагировали на решение КХЛ по Ивану Федотову.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги Билл Дэйли ответил на вопрос, касавшийся того факта, что контракт вратаря с ЦСКА был официально зарегистрирован.

– Считаете ли вы, что КХЛ и ЦСКА нарушили Меморандум о взаимопонимании между лигами?

– Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерс», – сказал Дэйли.

КХЛ так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.

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21 комментарий

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парэдокс
Ответ Ivan Sergeev
Прям как амеры по любым вопросам, да?
только до сих пор КХЛ с НХЛ взаимно признавали и уважали заключённые контракты. Так что не по любым.
+18
0
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Cbj Fan
Если учитывать, что Мичков проспект Флайерс ...
+18
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
КХЛ: "да клали мы с прибором на все противоречия и меморандумы. Что хотим, то и делаем".
+22
-7
+15
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Илья Савчук
Ответ Георгий Большаков
США поставлять оружие Украине можно, а КХЛ нарушить меморандум нельзя?
обратись в Первую им. Алексеева, крыша течет.
+18
-6
+12
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Сергей Носков
Ответ Илья Савчук
обратись в Первую им. Алексеева, крыша течет.
Не помогут.
+7
0
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Костя Кот
в итоге полностью карьеру ему сломают кони
+4
-2
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Санитар-волк
После хрени, которую парню устроили, на его месте собрал бы чемоданы в срочном порядке.
+5
-3
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парэдокс
Ответ Ivan Sergeev
https://www.vedomosti.ru/sport/hockey/news/2022/03/08/912562-nhl-priostanovila-deistvie-memoranduma-o-vzaimoponimanii-s-khl НХЛ сама приостановила действие этого меморандума. Т.е. фактически она не гарантирует его выполнения. Т.е. договор больше не действует даже юридически. Нужно быть, как тут обычно выражаются, "терпилой", чтобы продолжать выполнять договор со стороной, которая не собирается его выполнять.
при этом по факту он продолжал действовать. Кого подписали после этого в НХЛ с действующим в КХЛ контрактом?
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Maxim Shumov
У нас все работает по бандитским понятиям, Сечин порешал все вопросы с контрактом. Им там этого не понять))
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Maxim Shumov
Где-то напрягается один Мичков.
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Cbj Fan
Смотрим, кто в ЦСКА проспекты команд НХЛ:

Макаров - Коламбус
Грудинин - Каролина
Полтапов - Баффало

У всех контракты до 2024/25. Посмотрим, как это проявится.
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парэдокс
Ответ Ivan Sergeev
По факту, еще раз повторяю, договор ОФИЦИАЛЬНО не действует. Так что все претензии нэхэлэ могут себе засунуть в задний карман.
поразительно как «официально» становится важнее «фактически»!
Так всё-таки: кого НХЛ увела с того момента у КХЛ?

И, да: свои же ссыли полезно читать: «НХЛ уведомила, что продолжит уважать существующие и будущие контракты игроков с клубами КХЛ, хотя у нее больше не будет возможности напрямую проверять статус соглашений»
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Сергей Носков
Уважаемый комиссионер, если он не будет играть в КХЛ, то поедет не в Филадельфию (США), а немного в другую страну. Турпутевку ему оформят через военкомат.
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Дмитрий Травницкий
а что говорит Филадельфия? Я думаю они это между собой с армейцами разрулят. Им растренированный вратарь не нужен. А получить через два года топового вратаря, а через три Мичкова это неплохой план, который устроит всех.
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Andrey Bokov
Ответ Илья Савчук
ты ошибся палатами, РИА спорт не тут.
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"Kuzya"
Ответ Георгий Большаков
Я ошибся, США не поставляют оружие Украине?
Так это два не взвимосвзянных между собой аспекта. Меморандум об уважении контрактов больше важна для кхл, чем для нхл, это и в нхл понимают и в кхл. Все таки в обратку почти не бегут, а так на след год может и мичков сорваться и куча других игроков
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