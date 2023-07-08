В НХЛ отреагировали на решение КХЛ по Ивану Федотову.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги ответил на вопрос, касавшийся того факта, что контракт вратаря с ЦСКА был официально зарегистрирован.

– Считаете ли вы, что КХЛ и ЦСКА нарушили Меморандум о взаимопонимании между лигами?

– Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерс», – сказал Дэйли.

так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от информации и документов лига и клуб исходят из того, что не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.