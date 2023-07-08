Дэйли о Федотове: «Интерпретация КХЛ неоднозначная и противоречит его обязательствам в НХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

НХЛ не согласилась с решением КХЛ насчет Ивана Федотова.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги Билл Дэйли дал комментарии, отреагировав на факт официальной регистрации нового контракта, связавшего вратаря с ЦСКА.

«Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», – сообщил Дэйли.

Функционер также отмечал, что выступления Федотова в КХЛ будут противоречить контрактным обязательствам, связывающим хоккеиста с «Филадельфией».

КХЛ так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.

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10 комментариев

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dmitrysomov
В юридическом плане (договоры, ассоциации, соглашения), конечно, к 2030 году мы окажемся на выжженной земле.
+21
-2
+19
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Сергей Мошкович
в каком таком "том смысле" ? у договоров и контрактов есть другие смыслы?
глядя на барана говорить, что это заяц
+6
0
+6
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Savardus
Искать смыслы и понимания в факте подписания и наличия юридических документов. Это проявление какого-то нового уровня величия, собственного пути и гойды?
+1
0
+1
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Maxim Shumov
В РФ свой мир и свои законы, скорее - понятия.
Плевать им на этот контракт с Филадельфией. Делают, что хотят, это и есть закон.
+5
-5
0
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neolag
Хахахахаха, велком ту хэлл КХЛ.
Зря все это затеяли. Не тягаться нам с ними)
+2
-2
0
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hfgryje
Пошли на хутор.
+1
-1
0
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Илья Ганин
Ещё год назад было известно, что контракт приостановлен и будет действовать, но.. интересно чем так пригрозили парню
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Гусеконь
Ответ Илья Ганин
Ещё год назад было известно, что контракт приостановлен и будет действовать, но.. интересно чем так пригрозили парню
есть такой юридический прецедент?
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