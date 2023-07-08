Дэйли о Федотове: «Интерпретация КХЛ неоднозначная и противоречит его обязательствам в НХЛ»

НХЛ не согласилась с решением КХЛ насчет Ивана Федотова.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги дал комментарии, отреагировав на факт официальной регистрации нового контракта, связавшего вратаря с ЦСКА.

«Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», – сообщил Дэйли.

Функционер также отмечал, что выступления Федотова в КХЛ будут противоречить контрактным обязательствам, связывающим хоккеиста с «Филадельфией».

так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от информации и документов лига и клуб исходят из того, что не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».

Федотов перешел в в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.