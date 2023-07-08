Дэйли о Федотове: «Интерпретация КХЛ неоднозначная и противоречит его обязательствам в НХЛ»
НХЛ не согласилась с решением КХЛ насчет Ивана Федотова.
Заместитель комиссионера североамериканской лиги Билл Дэйли дал комментарии, отреагировав на факт официальной регистрации нового контракта, связавшего вратаря с ЦСКА.
«Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», – сообщил Дэйли.
Функционер также отмечал, что выступления Федотова в КХЛ будут противоречить контрактным обязательствам, связывающим хоккеиста с «Филадельфией».
КХЛ так описала ситуацию в своем сегодняшнем заявлении: «На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».
Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.
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Плевать им на этот контракт с Филадельфией. Делают, что хотят, это и есть закон.
Зря все это затеяли. Не тягаться нам с ними)