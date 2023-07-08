Тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься сексом с ним и запрещал говорить об этом под угрозой наказания. Начато расследование

Теги ФИФА происшествия сборная Замбии чемпионат мира среди девушек сборная Замбии жен контент Футбол

Тренер женской сборной Замбии подозревается в сексуальных домогательствах.

В отношении Брюса Мвапе начато расследование из-за предполагаемого сексуального насилия.

Футбольная ассоциация Замбии в сентябре 2022 года заявила, что расследует обвинения в сексуальных преступлений в женском футболе страны и передала дело в ФИФА. Сегодня The Guardian стало известно, что одним из обвиняемых стал тренер женской сборной, попавшей на ЧМ-2023. Также расследование ведется в отношении тренера сборной U17 Калубы Кангва.

«Если Мвапе хочет с кем-то переспать, вы должны сказать «да». В нашей команде то, что тренер спит с футболистками, – норма», – заявила одна из футболисток сборной Замбии, пожелавшая сохранить анонимность.

«Футболисткам угрожали наказанием, если бы они посмели что-то сказать о случившемся. Федерация закрывала глаза на это, потому что женщины добились хороших результатов. Это их способ показать публике и властям успехи. Но за кулисами все очень ужасно», – сообщил источник The Guardian.

Мвапе отказался комментировать ситуацию, в Футбольной ассоциации Замбии сообщили, что сотрудничают с полицией по этому вопросу. ФИФА в курсе происходящего.

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55 комментариев

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Russian Horse
А можно фотку стартового состава прикрепить?
для анализа ситуации так сказать 😏
+104
-6
+98
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Глебиньо
Ответ Russian Horse
А можно фотку стартового состава прикрепить? для анализа ситуации так сказать 😏
Они все выглядят как Канте или Вилфрид Заа
+94
-6
+88
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Элхан Дюшеев
Ответ jvs5t7gcrf
В чем прикол секса с девушкой которая тебя не хочет
Тут наверное важен не сам секс а насилие, доминирование
+27
0
+27
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Великий Додда
Ответ Валентина Николаевна
а то я думаю, вчера женская Замбия победила Германию 3:2.....впервые в истории немки проиграли африканкам.... А за пару дней до этого Замбия сыграла 3:3 со Швейцарией
"сначала я вас, а потом вы их" - Мвапе в раздевалке.
+15
-1
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Spaten
Как говорил Генич, а кто из нас так не делал?))
+15
-2
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jvs5t7gcrf
В чем прикол секса с девушкой которая тебя не хочет
+11
-1
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Forte Live
Ну а как ещё немок побеждать?!
+8
-1
+7
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Валентина Николаевна
а то я думаю, вчера женская Замбия победила Германию 3:2.....впервые в истории немки проиграли африканкам.... А за пару дней до этого Замбия сыграла 3:3 со Швейцарией
+6
0
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Иван Егурнов
Ответ Глебиньо
Они все выглядят как Канте или Вилфрид Заа
уничтожил весь интерес на корню)
+6
0
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Black Phoenix
К слову, домогательства к девушкам в спорте во имя продвижения и результатов - проблема не только Замбии, и не только футбола. Везде такой звездец можно встретить на повсеместном уровне. Долбанные гендерные стереотипы, что женщин можно притеснять и угнетать их, насиловать, только потому что они слабее мужчин. Тьфу.
+9
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Мохнатый55
Ответ Глебиньо
Они все выглядят как Канте или Вилфрид Заа
Ну не все. Некоторые как Дрогба.
+3
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deadjoker
Прям мотиватор от бога :)
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OldRedWhite
Ответ Кино Музыка
В мужском футболе этого нет.
По нынешним временам я бы не был так уверен …
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Анастасия Лукьянова
Средневековье в комментариях
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Kaka_GOAT
барселона наконец нашла нового тренера
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HI MARS
В Зените вообще священник приставал к мальчикам
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Kaka_GOAT
Ответ Кино Музыка
В мужском футболе этого нет.
В юниорах барселоны совсем недавно был
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валя_стакан
Надо Григоряна проверить чем он там занимался тренеруя баб
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Kit244098
Ну этот хоть правильной ориентации))
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Илькаш
Ответ Spaten
Как говорил Генич, а кто из нас так не делал?))
Скажешь тоже. Попробуй попади в эту Замбию.
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keylargo
Ответ Валентина Николаевна
Слушайте... Я тут посмотрела сетку женского чемпионата мира, который начнется через пару недель. Англия в плове попадает как раз на Замбию, которая очень хорошо себя показала в последних играх, победила Германию, забила 3-4 гола в ворота Голландии на прошлых Олимпийских играх... Так что это тупо атака британских СМИ на потенциального соперника
Англичанка гадит (с)
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Кино Музыка
В мужском футболе этого нет.
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oka79410
григорян напрягся)
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Montenegro Serbian
Удивительно другое: "женщины добились хороших результатов"
Правда не уточнено в чем именно, но если в футболе в играх за сборную, то даже странно что принуждение к сексу против их воли, не повлияло в худшую сторону на атмосферу в команде и результаты.

Ну либо там попадание в сборную - это как выиграть путёвку в новую жизнь и пофиг что тебя там тренер чпокает против твоей воли, они в ответ чпокали соперниц на поле.
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Marina_Greta
Жесть, так он там мог и с мужиком переспать по сути, кто их знает, этих Замбиек)
А так конечно, ситуация печальная, за решётку его!
+4
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