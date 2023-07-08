Тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься сексом с ним и запрещал говорить об этом под угрозой наказания. Начато расследование
Тренер женской сборной Замбии подозревается в сексуальных домогательствах.
В отношении Брюса Мвапе начато расследование из-за предполагаемого сексуального насилия.
Футбольная ассоциация Замбии в сентябре 2022 года заявила, что расследует обвинения в сексуальных преступлений в женском футболе страны и передала дело в ФИФА. Сегодня The Guardian стало известно, что одним из обвиняемых стал тренер женской сборной, попавшей на ЧМ-2023. Также расследование ведется в отношении тренера сборной U17 Калубы Кангва.
«Если Мвапе хочет с кем-то переспать, вы должны сказать «да». В нашей команде то, что тренер спит с футболистками, – норма», – заявила одна из футболисток сборной Замбии, пожелавшая сохранить анонимность.
«Футболисткам угрожали наказанием, если бы они посмели что-то сказать о случившемся. Федерация закрывала глаза на это, потому что женщины добились хороших результатов. Это их способ показать публике и властям успехи. Но за кулисами все очень ужасно», – сообщил источник The Guardian.
Мвапе отказался комментировать ситуацию, в Футбольной ассоциации Замбии сообщили, что сотрудничают с полицией по этому вопросу. ФИФА в курсе происходящего.
для анализа ситуации так сказать 😏
Правда не уточнено в чем именно, но если в футболе в играх за сборную, то даже странно что принуждение к сексу против их воли, не повлияло в худшую сторону на атмосферу в команде и результаты.
Ну либо там попадание в сборную - это как выиграть путёвку в новую жизнь и пофиг что тебя там тренер чпокает против твоей воли, они в ответ чпокали соперниц на поле.
А так конечно, ситуация печальная, за решётку его!