НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24 («СЭ»)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

НХЛ не подтвердила контракт Ивана Федотова с «Флайерс» документами.

Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на направленный в НХЛ запрос о статусе вратаря не получала официальных документов касательно наличия у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это повлекло за собой регистрацию нового двухлетнего соглашения, связавшего хоккеиста с ЦСКА.

Федотов заключил однолетний контракт с «Флайерс» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии договор был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Позицию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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23 комментария

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snipe
- А вы нам справку с синей печатью не прислали!
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haymaker
В папке "спам" смотрели?
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snipe
Короче, СКА и ЦСКА самые о…евшие клубы в мире! )
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serious fan
Начались визги о том, что вы сами виноваты в своей Энхаль! Смешно, учитывая что в своём заявлении кхл регистрирует контракт на основе полученных документов от НХЛ, а теперь выясняется, что никакие документы они не присылали. Какие же жалкие попытки оправдать всё это, даже версии согласовать не могут.
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Костя Кот
в предыдущих сериях...
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Сергей Зуев
Видишь суслика?.....А он есть..)))
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oldgordon
Здесь без поллитры не разобраться
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Денис Давыдов
Ответ Forza
Федоров, если после всего этого показательного наказания будет играть в России за ЦСКА, то я отказываюсь дальше ему хоть как то сочувствовать, если опять какая нибудь подобная тема произойдет с ним. Это просто будет каким то сюром.
у тебя видимо автозамена сработала - он Федотов. Но в этом я не согласен, он птица подневольная видимо.
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Александр Митраков
Да-да, ну конечно, верим)
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Matador
Ответ Forza
Федоров, если после всего этого показательного наказания будет играть в России за ЦСКА, то я отказываюсь дальше ему хоть как то сочувствовать, если опять какая нибудь подобная тема произойдет с ним. Это просто будет каким то сюром.
Да уж Федотов себя второй раз проявляет себя не с лучшей стороны. Безответственный и жуликоватый чел, никакого сочувствия теперь к нему точно нет
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Дандрей
Я вообще запутался, кто прав....
Пояснительную бригаду - в студию, пожалуйста!
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ЦСКА1960
Может и не прислали, из-за разницы во времени. У нас день - у них ночь.
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besik
Ответ Beyond
Потом жители одной процветающей страны, удивляются, почему же никто не любит их страну) Ладно, соседей гнобить веками, но эти, уникумы по разуму, даже своих бьют.
Ох уж эти соседи🤣
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Beyond
Ответ besik
Ох уж эти соседи🤣
🤣 Действительно.
Впрочем, что ожидать от ... тоесть, многоуважаемого жителя процветающей страны.
Ух, пронесло. Нельзя злить великих русичей, а то за освобождением придут)
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flash166
Ответ Дандрей
Я вообще запутался, кто прав.... Пояснительную бригаду - в студию, пожалуйста!
КХЛ в любом случае не правы, НХЛ святые. Федотов бесхарактерный и вообще если решил играть в России , да еще и за ЦСКА, он же не покупал военник и вообще в армии не должен был быть.
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