НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24 («СЭ»)
НХЛ не подтвердила контракт Ивана Федотова с «Флайерс» документами.
Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на направленный в НХЛ запрос о статусе вратаря не получала официальных документов касательно наличия у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это повлекло за собой регистрацию нового двухлетнего соглашения, связавшего хоккеиста с ЦСКА.
Федотов заключил однолетний контракт с «Флайерс» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии договор был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.
По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Позицию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
Пояснительную бригаду - в студию, пожалуйста!
Впрочем, что ожидать от ... тоесть, многоуважаемого жителя процветающей страны.
Ух, пронесло. Нельзя злить великих русичей, а то за освобождением придут)