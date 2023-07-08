НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с Федотовым на сезон-2023/24 («СЭ»)

НХЛ не подтвердила контракт Ивана Федотова с «Флайерс» документами.

Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на направленный в НХЛ запрос о статусе вратаря не получала официальных документов касательно наличия у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это повлекло за собой регистрацию нового двухлетнего соглашения, связавшего хоккеиста с ЦСКА.

Федотов заключил однолетний контракт с «Флайерс» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии договор был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Позицию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».