Есмантович о Федотове: «Контракт с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и не продлевался. КХЛ сделала все профессионально и четко»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что КХЛ грамотно поступила в ситуации с Иваном Федотовым.

Президент ЦСКА заявил, что КХЛ грамотно поступила в ситуации с Иваном Федотовым.

«Считаю, что лига в данной ситуации поступила очень грамотно, детально и последовательно разобравшись с ситуацией. Была проведена скрупулезная юридическая экспертиза документов НХЛ, после чего написана обоснованная, расшифрованная по пунктам позиция КХЛ, которая была отправлена по адресу.

Самое главное здесь то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких‑либо юридически обоснованных ограничений.

Подводя итог этой ситуации, могу констатировать: КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность ФХР, так как мы в этой ситуации работали все вместе», – сказал Игорь Есмантович.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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26 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ну в армию то точно профессионально отправили
+45
0
+45
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Andrewxyz
Дэйли говорит,что был продлен. И об этом вчера проинформировали. Кто-то ****** (врет). И я догадываюсь кто.
+37
-2
+35
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artem klishin
лига подписалась в том, что контракты можно не уважать, а игроков брать в заложники
+23
-1
+22
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Гекдениз Кардениз
Из за этих клоунов теперь могут нам и драфт перекрыть и привлечени рос хоккеистов из колхозной лиги в заокеанские лиги не дав пацанам развиваться и делать карьеру. Нхл одни из немногих кто не русофобил до этого , а теперь учитывая как эти профессиАналы контракты действующие не исполняют и кто то ведь более за два эти позорных клуба один из которых вратаря в армию отправил второй подготовил для сборной чудилу ундер 25!
+14
-1
+13
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Ярик01
Если у КХЛ было уведомление о продлении контракта, что очень профессионально ради собственного "Я" сечинцев подставили всю лигу.
+11
-2
+9
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LaVa
Проинформируйте Есмантовича, что контракт 22-23 не был отработан! А был заморожен. Вдруг он думает что Иван за летчиков играл. (Перепутал с моряками)
+7
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Илья Савчук
Верим и точка... Профессионально и четко позвонили сверху в КХЛ спустя два дня, как отказали в регистрации
+6
0
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TeRex
Нет предела человеческой мерзости (с)
+4
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Костя Кот
интересный сериал намечается
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КиКо
Ну, господин Есмантович, теперь профессионально запасайся мягкой бумагой. Подтираться, похоже, долго придется.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Кто же из вас врет - ты или Дэйли?
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дурной сходненский гребист
ды дело не в контракте, а в зашкваре самого Федотова
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selachii
за идиотов нас держите, что ли?)))
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marshal .masha
Это типо Федотов с ЦСКА кинули НХЛ и несказанно гордятся этим. Лига у нас действительно клоунская
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вован63
Ни капли не сомневался что Ваня будет в ЦСКА.
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Илья Ганин
И сколько минут он интересно за этот год в америке провёл, а не на чемпионатах вмф?
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Алар
Ничего не понял!
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sk0208827
как Симонян и говорила, законы в РФ для того чтоб переписывать для себя
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sunyvold
Ответ Andrewxyz
Дэйли говорит,что был продлен. И об этом вчера проинформировали. Кто-то ****** (врет). И я догадываюсь кто.
Как они продлили контракт без участия Федотова?
0
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Пользователь заблокирован
Ответ Илья Савчук
Верим и точка... Профессионально и четко позвонили сверху в КХЛ спустя два дня, как отказали в регистрации
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