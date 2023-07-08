Есмантович о Федотове: «Контракт с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и не продлевался. КХЛ сделала все профессионально и четко»

Президент ЦСКА заявил, что КХЛ грамотно поступила в ситуации с Иваном Федотовым.

Президент ЦСКА заявил, что КХЛ грамотно поступила в ситуации с .

«Считаю, что лига в данной ситуации поступила очень грамотно, детально и последовательно разобравшись с ситуацией. Была проведена скрупулезная юридическая экспертиза документов НХЛ, после чего написана обоснованная, расшифрованная по пунктам позиция КХЛ, которая была отправлена по адресу.

Самое главное здесь то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких‑либо юридически обоснованных ограничений.

Подводя итог этой ситуации, могу констатировать: КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность , так как мы в этой ситуации работали все вместе», – сказал .

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».