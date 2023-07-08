Дэйли о меморандуме между НХЛ и КХЛ: «Действующего соглашения нет»

Билл Дэйли заявил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги ответил на вопрос о том, сохраняет ли силу Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ в настоящее время.

– Можете прояснить ситуацию по поводу меморандума между КХЛ и НХЛ? Насколько верна информация, что срок его действия истек?

– В настоящее время нет действующего соглашения. Это верно, – сказал Дэйли.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».