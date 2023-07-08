Дэйли о меморандуме между НХЛ и КХЛ: «Действующего соглашения нет»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Билл Дэйли заявил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

Заместитель комиссионера североамериканской лиги ответил на вопрос о том, сохраняет ли силу Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ в настоящее время.

– Можете прояснить ситуацию по поводу меморандума между КХЛ и НХЛ? Насколько верна информация, что срок его действия истек?

– В настоящее время нет действующего соглашения. Это верно, – сказал Дэйли.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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27 комментариев

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Sebastian Debussy
по-моему намекнул ч о теперь они тоде будут болт класть на контракты КХЛ
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TimGI86
Вы еще учтите, что они внесли изменения в коллективное соглашение, что права на игроков российских лиг теперь бессрочно принадлежат клубам, которые их задрафтовали, я полагаю юридически они продолжат упрощать схему относительно подписания российских игроков
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Gerald1
Теперь, получается, все россияне спокойно могут ехать в НХЛ и посылать все клубы КХЛ с действующими контрактами?
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Dr Gonzo
И едва ли когда теперь будет. Спасибо ЦСКА. Ради мелкой прихоти слить всю систему контрактов... Еще и выставили сеья стороной, которая не держит свое слово. Причем не ЦСКА, а всю лигу и страну. Это полный идиотизм. Ещё и радуются. Сами же пострадают от этого беспредела в первых рядах.
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Atsuktuvas
Меморандумом больше, меморандумом меньше...
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trav
Это всё
Меня не интересует кто виноват - НХЛ или КХЛ. Но факт в том, что теперь вместо какого-то порядка будет хаос. А хаос это анархия. Ничего хорошего
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mj23.net
Ответ Ковид 07.10.52
Теперь наши смогут бежать в нхл в любой момент...тот же Федотов...
Ок. И потерять связь со страной? Не все могут просто свалить и никогда не возвращаться. Панарин каждое лето приезжает и все остальные. У людей родственники типа есть, которые не поедут за ним в СА.
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Karra
Ответ Фёдор Кузнецов
По сути это может помочь российскому хоккею
Только если железная калитка снова захлопнется и всех россиян заставят вернуться домой потешать доморощенного команданте и его присных. Естественно, взяв в заложники их родных, иначе большинство не вернётся.
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trav
Ответ IrbIS
отъезд без согласования - будет закончен в аэропорту с последующей отправкой на большие просторы великой родины с целью защиты границ
А если будут вылетать из Казахстана тоже остановят? Не пиши чушь. Отпустят. Но если ТАМ не пойдет, то в России уже никуда не устроишься
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Денис Давыдов
в настоящее время 😆
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And-Rover
Он и нафиг не упал. Пора российскую Суперлигу возвращать.
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Дмитрий Раткович
Проспекты на чемоданах
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Фёдор Кузнецов
Ответ Karra
Только если железная калитка снова захлопнется и всех россиян заставят вернуться домой потешать доморощенного команданте и его присных. Естественно, взяв в заложники их родных, иначе большинство не вернётся.
Как возвращение россиян в Лигу поможет российскому хоккею и сборной?
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Karra
Ответ Фёдор Кузнецов
Как возвращение россиян в Лигу поможет российскому хоккею и сборной?
Ну все сильнейшие будут дома играть, это явно сделает клубы сильнее. И лигу, как следствие.
А вот сборная... зачем вам сборная, с кем она будет играть?
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trav
Ответ Gerald1
Теперь, получается, все россияне спокойно могут ехать в НХЛ и посылать все клубы КХЛ с действующими контрактами?
Да. Но тогда на родине мягко говоря будут не рады. И как ты вернешься и будешь смотреть серьезным дядям в лицо? Это серьёзный бизнес, теперь отъезд без согласования будет билетом в один конец. Раньше хоть порядок был....
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Фёдор Кузнецов
Ответ Gerald1
Теперь, получается, все россияне спокойно могут ехать в НХЛ и посылать все клубы КХЛ с действующими контрактами?
Риск огромный, это билет в один конец, если не согласовать с клубом то некуда будет вернуться
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