Вратарь Давид Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед».

Испанский футболист и английский клуб официально объявили о завершении сотрудничества.

Де Хеа покинул « » на правах свободного агента после 12 лет в команде.

Вратарь перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. Он провел за клуб 545 матчей, 190 из которых на ноль – это рекордные показатели для вратарей «Юнайтед».

32-летний футболист завоевал пять трофеев с клубом: АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок английской лиги (дважды).

Де Хеа уже свободный агент – из-за зарплаты нет нового контракта с «МЮ». Что дальше?