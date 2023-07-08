Де Хеа ушел из «Ман Юнайтед». Вратарь провел в клубе 12 лет
Вратарь Давид Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед».
Испанский футболист и английский клуб официально объявили о завершении сотрудничества.
Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента после 12 лет в команде.
Вратарь перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. Он провел за клуб 545 матчей, 190 из которых на ноль – это рекордные показатели для вратарей «Юнайтед».
32-летний футболист завоевал пять трофеев с клубом: АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок английской лиги (дважды).
Де Хеа уже свободный агент – из-за зарплаты нет нового контракта с «МЮ». Что дальше?
Спасибо за всё и удачи
Но все же - это жизнь. А жизнь - она всегда идет вперед, оставляя что-то позади. Спасибо Давид за все.
Press F
Очень жаль что клуб допустил прощание с ним вот в таком формате и не красиво повел себя с его контрактом…