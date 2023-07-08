Де Хеа ушел из «Ман Юнайтед». Вратарь провел в клубе 12 лет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Давид Де Хеа Футбол

Вратарь Давид Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед».

Испанский футболист и английский клуб официально объявили о завершении сотрудничества.

Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента после 12 лет в команде.

Вратарь перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. Он провел за клуб 545 матчей, 190 из которых на ноль – это рекордные показатели для вратарей «Юнайтед».

32-летний футболист завоевал пять трофеев с клубом: АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок английской лиги (дважды).

Де Хеа уже свободный агент – из-за зарплаты нет нового контракта с «МЮ». Что дальше?

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140 комментариев

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Криштиану Роналду
Фил Джонс и Де Хеа покинули клуб, теперь окончательно ушла эпоха времен Фергюсона.
+214
-13
+201
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YoullAlwaysWalkAlone
Ответ vaspup
Стал ли он хоть раз чемпионом АПЛ?
Да, в сезоне 12/13
+88
-1
+87
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HI MARS
А если бы тогда факс не сломался?🤔
+77
-11
+66
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Игорь Удалов
сказочные дол####ы конечно. Половина очков каждого сезона его заслуга. Да, иногда привозил. Но спасений в миллион раз больше делал.
+87
-30
+57
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Timur Jalnin
Несмотря на его игру ногами,МЮ очень много матчей выигрывал благодаря Давиду, спасибо за всё,Легенда.
+51
-2
+49
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Евгений Громов 22
Ответ Игорь Удалов
сказочные дол####ы конечно. Половина очков каждого сезона его заслуга. Да, иногда привозил. Но спасений в миллион раз больше делал.
Если придёт Онана полностью перестроиться игра в защите , и уровень обороны в целом вырастет и выход в атаку . Сейчас вратарь не только на линии тащить должен.
+44
-6
+38
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Криштиану Роналду
Фил Джонс и Де Хеа покинули клуб, теперь окончательно ушла эпоха времен Фергюсона.
Эпоха ушла вместе с сэром Алексом, а они всего лишь напоминание о ней.
+45
-11
+34
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Бенисио Дель Пьеро
Его сэйвы убеждали, что даже невозможное иногда может получиться. Безумно баллгодарен ему за всё, что он сделал для моего любимого клуба. Даже перечислять не хватит времени, сколько раз он спасал команду. Очень жаль, что период Давида в МЮ попал именно на спад клуба. Во многих сезонах уровень игры Давида был выше всех остальных в команде. Но его запомнят, как того, кто мог спасти команду в самый нужный момент. Сейчас футбол изменился и от вратаря требуют уже немного другой игры, поэтому время Давида в МЮ прошло и всем надо двигаться дальше. Уверен его запомнят как одну из легенд клуба 💔
+35
-4
+31
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angliiskiilion
Ответ HI MARS
А если бы тогда факс не сломался?🤔
а ведь уже 8 лет пролетело...
+23
-1
+22
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b45f5vkvh2
Спасибо за всё! И удачи тебе, легенда !
+20
0
+20
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Vitto
Ответ vaspup
Стал ли он хоть раз чемпионом АПЛ?
Да 1 раз.
+16
-1
+15
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corazón blanco
Давид - легенда Юнайтед, последний из могикан наряду с Филом Джонсом. Шикарный вратарь, но время уступать дорогу молодым.
+16
-4
+12
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З А
это было ожидаемо. Хватит уже держать людей только потому что они давно в клубе. как бы грустно не было, он не играет на 350к в неделю, а получать сильно меньше наверное не хотел. Шмейхель, Ван дер Сар, Де Хеа- думаю он заслужил сделать из этого дуэта трио
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Бола Батыров
Нихрена свободный агент )
+9
-3
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Михаил Родченков
Ответ Игорь Удалов
сказочные дол####ы конечно. Половина очков каждого сезона его заслуга. Да, иногда привозил. Но спасений в миллион раз больше делал.
в последние сезоны только потерянные очки его заслуга
+13
-7
+6
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Under
Ответ Криштиану Роналду
Фил Джонс и Де Хеа покинули клуб, теперь окончательно ушла эпоха времен Фергюсона.
Стив Макларен есть, например
+8
-3
+5
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Black Phoenix
Очень неоднозначный вратарь: до Ван Дер Сара и Шмейхеля ему как до луны, но, тем не менее он был на голову выше остальных, и местами тащил как боженька. Если бы ляпов, привозов и ошибок было меньше - цены б ему не было. Ну а так нестабильный кипер.
+5
-1
+4
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Токсик
Легенда клуба! Кто бы что ни говорил.

Спасибо за всё и удачи
+4
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b45f5vkvh2
Спасибо за всё! И удачи тебе, легенда !
+4
0
+4
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Евгений Громов 22
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Да, в сезоне 12/13
Ещё при САФе
+3
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Fynshy1991
Давиду просто невероятный респект за все годы игры. Если честно, очень трудно слышать такие новости. Все таки Давид был одним из символов МЮ, напоминанием о эре САФ-а. Давид прекрасный голкипер, его сэйвы можно пересматривать, как нарезки лучших голов какого нибудь нападающего. А если вспомнить, сколько раз он спасал от двойных и даже тройных ударов (подряд!) - это просто нечто.
Но все же - это жизнь. А жизнь - она всегда идет вперед, оставляя что-то позади. Спасибо Давид за все.
Press F
+3
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KirGre
Есть какое-то чувство недосказанности, ведь по факту он легенда , по потенциалу он один из сильнейших киперов, до сих пор перед глазами его сейвы в упор с Арсеналом несколько лет назад, у этого Давида что-то сломалось, может в другом месте выйдет на свой уровень!!! Говорю , как фан Барсы, всегда восхищался Де Хеа
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Savardus
последний разговор боссов МЮ и Де Хеа, видимо, выглядил вот так: Да? — Алё! — Да да? — Ну как там с деньгами? — А? — Как с деньгами-то там? — Чё с деньгами? — Чё? — Куда ты звонишь? — Тебе звоню. — Кому? — Ну тебе. — Кому тебе? — А вот тебе вот. — Ты кто такой? — Михал Палыч. — Какой Михал Палыч? — Терентьев. — Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. — Кто? — Ты. — Чё с деньгами? — Какими деньгами? — Ну которые я внес в капитал. — Куда? — В капитал прожиточного минимума.
Не лень было писать?)
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ЦСКА Мо
С Касильясом та же хрень. Дали пинка под зад и все
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Red devi1
Огромное уважение Давиду - игрок который сделал для клуба больше всех из текущего состава. И не к чему сейчас вспоминать факсы и прочее…
Очень жаль что клуб допустил прощание с ним вот в таком формате и не красиво повел себя с его контрактом…
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