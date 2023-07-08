Татьяна Навка: «Никогда не обращаюсь к Пескову с вопросами грантов. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты»

Татьяна Навка заявила, что супруг Дмитрий Песков не помогает ей с получением грантов.

– Некоторые считают, что супруге Пескова легко получать разные гранты, так ли это?

– Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу, ха-ха.

Если серьезно – никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Свежие гранты в фигурке: у Плющенко – 93 млн (больше всех), Авербух укрепит ценностный суверенитет России, а Навке отказано