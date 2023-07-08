Татьяна Навка: «Никогда не обращаюсь к Пескову с вопросами грантов. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что супруг Дмитрий Песков не помогает ей с получением грантов.

– Некоторые считают, что супруге Пескова легко получать разные гранты, так ли это?

– Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу, ха-ха.

Если серьезно – никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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47 комментариев

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timohin
Да, да, да. У Матвиенко сын олигархом тоже стал в тайне от матери, как и остальные вурденкинды- дети чиновников!
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Евгения Гринева
Удивительно, дочь и сын Пескова тоже всего сами добились) просто талантливая семья 🤓
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Девушка Безимени
сама-сама.. все сама
+42
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Дмитрий Воронцов
Ответ Евгения Гринева
Удивительно, дочь и сын Пескова тоже всего сами добились) просто талантливая семья 🤓
Да) С такими генами их дети обычно уже в 16 лет владельцы имущества в сотни миллионов. Просто представьте параллельно со школой к этому возрасту успевают заработать столько, сколько обычные люди в жизни не заработают. Сверхлюди! Даже страшно представить на каких каторгах они работают.
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Александр Скворцов
Конечно! Песков даже часы приличные не может себе купить без Навки!
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Valeross
Тошнит от твоего лицемерия
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Девушка Безимени
сама-сама.. все сама
А может и правда. Не удивлюсь если Навка ещё и страпонит эти Усы😆
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дурной сходненский гребист
ты деньги вернула в бюджет за луганское выступление ?
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Rnt
И что верят?
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Mr.Bean
реализует сама на деньги налогоплательщиков

правильно, к чему тут Песков вообще🙃
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Dikki Shelton
Есть в этом определеные сомнения Татьяна☺
+4
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Anton Ilchenko
Ответ timohin
Да, да, да. У Матвиенко сын олигархом тоже стал в тайне от матери, как и остальные вурденкинды- дети чиновников!
А всё чиновники специально подбирают гениальных жён, которые плодят гениальное потомство. А предков они потом переучивают, чтобы они тоже стали гениальными. А ещё друзей, тренеров и много кого ещё посвящают в гении бизнеса и прочего....
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karlsson27
И слезы мешали говорить
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Montenegro Serbian
Мне больше интересно что у нас ещё остались журналисты которые могут смело задавать такие каверзные вопросы, по сути прямым текстом обвиняющих в коррупции.
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Флер де Лис
Ох, лукавая)
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Девушка Безимени
Ответ brig_Mercury
В своё время, отвечая на вопрос, стала бы Елена Батурина богатейшей женщиной в России, если бы не была женой мэра Москвы, Лужков ответил: «Моя жена - талантливейшая женщина, и это признают все, кто ее знают. Она была бы еще богаче, если бы не была женой мэра». Удивительно, какие таланты у нас чиновники.
не чиновники, а их жены
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алексей любовь
А я балерина
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AERN
Наверное, ты еще мать-героиня и по дому все делаешь - святая женщина.
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Сулаквелидзе
ну хоть по личным вопросам Пескова принимаешь?
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Люсия Федосова
Ответ Rnt
И что верят?
Блажен кто верует в эти Сказки от жены Пескова.
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Доктор*
Да, конечно.
Все родственники татупедов и чиновья до седьмого колена самодостаточные и талантливые бузинэсмены.
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Melnikov1968
"Некоторые считают...." К сожалению для Навки не некоторые, а большинство. И об’яснения Песковой лишь подтверждают, что получение грантов не обходится без участия господина Навки.
+2
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brig_Mercury
В своё время, отвечая на вопрос, стала бы Елена Батурина богатейшей женщиной в России, если бы не была женой мэра Москвы, Лужков ответил: «Моя жена - талантливейшая женщина, и это признают все, кто ее знают. Она была бы еще богаче, если бы не была женой мэра». Удивительно, какие таланты у нас чиновники.
+2
0
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Девушка Безимени
Ответ El Fenomeno 9️⃣
А может и правда. Не удивлюсь если Навка ещё и страпонит эти Усы😆
даст ист фантастиш
+2
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PsichoEscape
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХПХАХААХАХЕХПХПАХАХ
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