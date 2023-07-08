«Барса» предложила 4+4 млн евро за Ромеу. «Жирона» хочет 8 млн евро отступных – клубу не нравится, как «блауграна» ведет переговоры

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Футбол

«Барселона» хочет завершить трансфер хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу на следующей неделе.

По информации Diario Sport, «Жирона» требует за 31-летнего игрока 8 млн евро – такова сумма отступных в его контракте.

«Блауграна» же не хочет платить 8 млн и предложила 4 млн гарантированных выплат и 4 млн в виде бонусов, условия для выплаты которых называются «реалистичными». Самому игроку предложен контракт на 2 года, воспитанник «Барсы» согласен на переход.

As отмечает, что «Жирона» не хочет обсуждать условия сделки и настаивает на выплате 8 млн евро отступных. Клуб недоволен тем, как «Барса» ведет переговоры.

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32 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Никому не нравится, как Барса ведёт переговоры
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-11
+11
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2vdhrvmmzf
Ответ DolJun
с лапорты и его фк мем уже смеется все больше и больше клубов, я хз как вообще приличные клубы до сих пор имеют с ними дела)
Смешно когда болельщик Челси смеётся над кем то)
+18
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+9
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dr. cage
Барса напоминает яжематерей, которые пишут на Авито людям с предложением условный ноут стоимостью в 20000 руб, продать за полторы тысячи и с продающего ещё доставка в соседний посёлок..
+11
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+4
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ 2vdhrvmmzf
Смешно когда болельщик Челси смеётся над кем то)
Он сейчас напишет это другое и не на ветке Барсы)
+3
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EminenceGrise
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никому не нравится, как Барса ведёт переговоры
Так это как раз главный признак того, что переговорщики у Барсы топовые.
+3
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SaH4r.
Ответ Raul14
"Клуб недоволен тем, как Барселона ведёт переговоры" Да ты что Жирона? Ты не знала какими махинациями занимается проект Нэгрейры?))
какой еще Негрейра? очнись малой, дело уже закрыто😂
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Рычаг лапорты
Ответ Экселлент
Как же Лапорте начхать на всех, стальные яйца)
Не от хорошей жизни они так ведут переговоры...
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Экселлент
Ответ Экселлент
Как же Лапорте начхать на всех, стальные яйца)
Ну парни, ну реально взгляните на ситуацию, я ни в коем случае не хочу навязывать свою точку зрения кому-то, просто откровенно,несмотря ни на что, Лапорта крутой чел, хотите вы этого или нет.
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KenyaKana
Да. Очередной игрок 30+ для Барсы, и очередной не доволный клуб действиями этого клуба. Про другой клуб сами клубы, которые продали игроков говорят, что они ведут честные переговоры или восхижаются их действиями.
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Денис Балаш
Ромеу 5 млн +Кольядо
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nurikkkk
Интересно, за что бонусы?)))
За то что выиграет ЗМ?
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31-летнего на перспективу берут, поэтому 4+4, в качестве бонусов ЗМ наверняка прописали
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экселлент
Как же Лапорте начхать на всех, стальные яйца)
Жоан Стальной Рычаг?
+3
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Экселлент
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жоан Стальной Рычаг?
Получается, да! 😂
+1
-1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Экселлент
Как же Лапорте начхать на всех, стальные яйца)
До момента когда дают сутки или клуб будет рассматривать другие предложения)
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Экселлент
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
До момента когда дают сутки или клуб будет рассматривать другие предложения)
Ну да, есть грани, за которые Лапорта не хочет заступать, потому что они ошибочные.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экселлент
Получается, да! 😂
"Человек-Рычаг" Хорошее наименование для нового супергероя
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Экселлент
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Человек-Рычаг" Хорошее наименование для нового супергероя
100%😂
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экселлент
100%😂
Также беден как Человек-Паук, также изобретателен как Железный Человек, также разозлен как Росомаха, также как Сорвиголова хочет отомстить, и также как Веном вживается в людей. Неплохо
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