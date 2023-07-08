«Барса» предложила 4+4 млн евро за Ромеу. «Жирона» хочет 8 млн евро отступных – клубу не нравится, как «блауграна» ведет переговоры

«Барселона» хочет завершить трансфер хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу на следующей неделе.

По информации Diario Sport, « » требует за 31-летнего игрока 8 млн евро – такова сумма отступных в его контракте.

«Блауграна» же не хочет платить 8 млн и предложила 4 млн гарантированных выплат и 4 млн в виде бонусов, условия для выплаты которых называются «реалистичными». Самому игроку предложен контракт на 2 года, воспитанник «Барсы» согласен на переход.

As отмечает, что «Жирона» не хочет обсуждать условия сделки и настаивает на выплате 8 млн евро отступных. Клуб недоволен тем, как «Барса» ведет переговоры.