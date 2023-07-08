«МЮ» и Онана согласовали контракт на 5 лет, зарплата вратаря составит 6,5-7 млн евро (Альфредо Педулла)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

Андре Онана и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия личного контракта.

Английский клуб намерен приобрести вратаря «Интера». Сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего футболиста примерно за 55 миллионов евро.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «МЮ» и игрок согласовали условия сотрудничества: контракт будет рассчитан на 5 лет, зарплата Онана составит от 6,5 до 7 млн евро за сезон без учета бонусов. 

Онана бесплатно присоединился к «Интеру» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.

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33 комментария

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udiekemen
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Понятно конечно,что трансфер по протекции Тен Хага... Но отпустить Де Хею и взять Онану... Знатная в Голландии трава видать всётаки.
На данный момент Онана намного сильнее
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Токсик
Адекватно. По меркам раздутых зп МЮ 100 тыс фунтов - это ваще копейки
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udiekemen
Отличный вратарь конечно, удачи ему) надеюсь справится с давлением
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romaroman26
в 3 раза меньше бывшей З/П Давида....
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Александр Колосов
Элитный вратарь, который полностью понимает философию игры Тен Хага и с зп чуть больше 100к в неделю это топ трансфер, браво! Ждем Кейна?)
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ericssons
Африканский вратарь это всегда интересно! Матчи МЮ будут не скучными.
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OldRedWhite
Ответ romaroman26
в 3 раза меньше бывшей З/П Давида....
Вот и ответ на все проклятые вопросы !
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Carver
Ответ Алексей Дольский
Камени, Виктор Ваньяма, Яссин Буну, ну и как минимум Жак Сонго`о. Хотя наверно если вам 12, то помнить их вы и не можете)
Виктор Ваньяма
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Ну вот такого уровня был вратарь Эньяма, что ты его путаешь с полузащитником Ваньямой по итогу его карьеры. Что подтверждает мою правоту. ))
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Александр Колосов
Ответ Carver
Хороший вратарь и Африка это вещи несовместимые, за всю историю футбола из Африки не было ни одного приличного вратаря за все время (давайте только Гроббелара не будем вспоминать). Так что МЮ, разумеется, сильно обожжется. Сезончик, он, может, нормально и простоит, но потом будут фокусы, как это было с тем же Менди.
То есть Менди мы упомянем, а про Гроббелара вспоминать не будем?)
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Carver
Ответ Алексей Дольский
Ваньяма, Эньяма как его фамилию не писали. С именем да, лажанул но сути это не меняет
Вратаря звали Винсент Эньеама. Ты написал полузащитника Виктора Ваньяму, который играл за разные клубы АПЛ. Ты же бы не спутал бы Буффона с Бонуччи, Барези и Бареллой? А вот Эньяму спутал с Ваньямой, что говорит о том, что я был прав в своем тезисе )
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Razrubsis
Если не ошибаюсь, то зарплата раза в три ниже чем у Де Хеа. Очень мудрое решение , что отпустили испанца. Зарплатную ведомость здорово разгрузили.
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Burel
Ответ Carver
Хороший вратарь и Африка это вещи несовместимые, за всю историю футбола из Африки не было ни одного приличного вратаря за все время (давайте только Гроббелара не будем вспоминать). Так что МЮ, разумеется, сильно обожжется. Сезончик, он, может, нормально и простоит, но потом будут фокусы, как это было с тем же Менди.
В Аяксе всегда хорошо стоял, в Интере сезон. Почему именно на второй год в МЮ он вдруг вспомнит, что в Африке не было хороших вратарей ?
Тем более, что для команд, играющих в современный футбол уже другие требования к вратарям, чем раньше, и быть топом на ленточке либо необязательно, либо недостаточно.
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mj23.net
Ответ футбольщик
Не часто смотрел матчи Интера, но по тем матчам которые смотрел, были моменты в которых Онана не очень уверено играл на выходах, а в АПЛ это очень важно для кипера.
Главное, чтобы не повторил путь Бартеза. Тот тоже ногами играл)
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Манковский
Онане побольше сухарей, а болелам МЮ валидола :D
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Манковский
Ответ Железный Манк
Поразительно адекватный размер оклада, вот тут что-то на МЮ не похоже))
Никакого "уважения"...где же 375к?!
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Carver
Ответ Чёрный тюльпан
А многие ли из них прошли хорошую футбольную школу? У Онаны за плечами Ла-Масия.
Ну так я и не пишу это в разрезе, что черные ребята априори не могут быть хорошими вратарями. Могут. Тот же Манданда вполне себе пример. Но он француз, а Онана переехал в Европу в 14 лет при условии, что у него чистый паспорт, и ему на самом деле не 30+. Это поздно.
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Carver
Ответ Александр Колосов
То есть Менди мы упомянем, а про Гроббелара вспоминать не будем?)
Потому что из Гроббелара африканец не сильно больше меня или тебя.
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Алексей Дольский
Ответ Carver
Хороший вратарь и Африка это вещи несовместимые, за всю историю футбола из Африки не было ни одного приличного вратаря за все время (давайте только Гроббелара не будем вспоминать). Так что МЮ, разумеется, сильно обожжется. Сезончик, он, может, нормально и простоит, но потом будут фокусы, как это было с тем же Менди.
Камени, Виктор Ваньяма, Яссин Буну, ну и как минимум Жак Сонго`о. Хотя наверно если вам 12, то помнить их вы и не можете)
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Чёрный тюльпан
Ответ Razrubsis
Если не ошибаюсь, то зарплата раза в три ниже чем у Де Хеа. Очень мудрое решение , что отпустили испанца. Зарплатную ведомость здорово разгрузили.
Это где-то 120 тыс. фунтов в неделю, как у Мартинеза, Линделёфа, ВдБ и Фреда. У Де Хеа было 375 тыс. фунтов в неделю, т.е. более, чем в 3 раза.
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Зверёк
Ответ udiekemen
Отличный вратарь конечно, удачи ему) надеюсь справится с давлением
Справится.Крепкий у него характер,после дисквы в Аяксе и скамейки в начальном этапе в Интере не сломался.Удачи ему,хоть и фан Милана.
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Overkiller
"Педулла про Онану"
Шутка, конечно, глупая, но сочетание звучит прикольно )
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Dato Gedenidze
Обслуживание позиции вратаря в плане финансов не изменится (немного даже дешевле обойдётся Онана)... Де Хеа в год получал 19.5 млн € за 5 лет это 97.5 млн €, Онана получит за 5 лет 35 млн €, а трансфер обойдётся в 55 млн € в сумме получаем 90 млн €. Так что смена вратаря не усугубит финансовое положение... ждём нападающего и распродажи баласта...
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Железный Манк
Поразительно адекватный размер оклада, вот тут что-то на МЮ не похоже))
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