«МЮ» и Онана согласовали контракт на 5 лет, зарплата вратаря составит 6,5-7 млн евро (Альфредо Педулла)
Андре Онана и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия личного контракта.
Английский клуб намерен приобрести вратаря «Интера». Сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего футболиста примерно за 55 миллионов евро.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «МЮ» и игрок согласовали условия сотрудничества: контракт будет рассчитан на 5 лет, зарплата Онана составит от 6,5 до 7 млн евро за сезон без учета бонусов.
Онана бесплатно присоединился к «Интеру» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.
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Ну вот такого уровня был вратарь Эньяма, что ты его путаешь с полузащитником Ваньямой по итогу его карьеры. Что подтверждает мою правоту. ))
Тем более, что для команд, играющих в современный футбол уже другие требования к вратарям, чем раньше, и быть топом на ленточке либо необязательно, либо недостаточно.
Шутка, конечно, глупая, но сочетание звучит прикольно )