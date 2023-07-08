«МЮ» и Онана согласовали контракт на 5 лет, зарплата вратаря составит 6,5-7 млн евро (Альфредо Педулла)

Андре Онана и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия личного контракта.

Английский клуб намерен приобрести вратаря « ». Сообщалось, что клубы близки к договоренности о переходе 27-летнего футболиста примерно за 55 миллионов евро.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, « » и игрок согласовали условия сотрудничества: контракт будет рассчитан на 5 лет, зарплата составит от 6,5 до 7 млн евро за сезон без учета бонусов.

Онана бесплатно присоединился к «Интеру» летом 2022 года после истечения срока контракта с «Аяксом». В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах (19 из них – на ноль) и пропустил 36 голов.