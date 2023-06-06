Дэвис и Смолкин в сборной Грузии, Месси просится в «Барсу», Губерниев, Загитова и Валиева на Забеге на Никольской, судейские ошибки в пользу «Спартака», комментаторы финала ЛЧ и другие новости

1. Диана Дэвис и Глеб Смолкин ожидаемо не вошли в состав сборной России, а чуть позже стало известно, что одобрен переход пары в команду Грузии. Затем и сами фигуристы подтвердили переход, выложив фото в куртках сборной Грузии и поблагодарив болельщиков на трех языках. Оказывается, у Дэвис есть грузинское гражданство, у Смолкина – израильское. За Грузию они начнут выступать с сезона-2023/24. Разбираемся, как и почему случился этот трансфер.

2. Отец Месси подтвердил желание нападающего вернуться в «Барселону». Накануне Месси-старший встретился с Жоаном Лапортой, чтобы обсудить варианты сделки. Они общались несколько часов, но официальное предложение каталонцы пока не сделали. Возможно, это вопрос времени, так как Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы», а президент сине-гранатовых попросил отца Лео немного подождать.

3. В Москве прошел забег по Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики. Алдонин был быстрее всех среди футболистов, Карякин – среди звезд. Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой, а победа досталась Софье. Одним из хэдлайнеров был Дмитрий Губерниев, который уступил Бузовой в разминочном забеге на 60 м и извинился перед Загитовой.

4. «Спартак» чаще всего получал выгоду от ошибочных решений судей в сезоне-2022/23, согласно подсчетам «Спорт-Экспресса».

5. Георгий Черданцев и Роман Нагучев назначены комментаторами финала Лиги чемпионов.

6. Кубок Стэнли. «Вегас» разгромил «Флориду» во 2-м матче финала (7:2) и повел в серии 2-0. Бобровский вновь пропустил 4 шайбы и был заменен при счете 0:4, Барбашев опять отметился результативной передачей и еще набрал 14 минут штрафа (дали звание 2-й звезды). Маршессо набрал 2+1 против бывшей команды и стал 1-й звездой.

7. Определились все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос»: Зверев, Руне, Рууд и Этчеверри обыграли своих соперников и прошли в следующий раунд. Карен Хачанов, ранее также пробившийся в 1/4 финала, уже гарантировал себе место в топ-10 рейтинга.

У женщин Швентек выиграла на отказе Цуренко, Жабер, Гауфф и Хаддад Майя также пробились в четвертьфинал.

8. На «Открытие Банк Арене» прошел спартаковский матч – «Бей Беги» Соболева и Джикии обыграл «Народную Команду» и вышел в стыки Winline Медиалиги. На поле футболистке Светлане Думич сделали предложение (она сказала «Да»!), а во втором тайме на стадион приехали Квинси Промес и Хаким Зиеш, которому тут же вручили футболку «Спартака». Фанаты красно-белых были очень активны и растрогали Олега Романцева, впервые побывавшего на МФЛ. После игры Джикия и Соболев лихо заряжали со спартаковскими ультрас (но не всем известную кричалку про «Зенит»).

9. Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу. Канал оценил нанесенный ущерб в 700 тысяч рублей. По мнению Николая Дроздова, обычно подобное поведение енотам несвойственно.

10. «Милан» уволил Мальдини и Массару – у директоров возникли разногласия с владельцем клуба.

11. «Зенит» создал новый орган управления клубом – Правление. Сергей Семак войдет в состав, а Александр Медведев возглавит.

12. Левандовски сфотографировался с Медведевым на Гран-при «Ф-1», хотя ранее поляк осуждал «Барсу» за видео для российских фанатов.

13. Федор Смолов женился на диджее и блогере Карине Истоминой.

14. В Саудовской Аравии запустили проект по приватизации футбольных клубов. Лига хочет попасть в топ-10 в мире благодаря ему.

Цитаты дня

Ренат Лайшев о том, что Тутберидзе скрыла фотографии с Путиным: «Как бы потом не было стыдно за всякие разные действия»

Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»

Сергей Семак: «Многие мечтают, чтобы лидер в РПЛ изменился, «Зенит» все хотят обыграть. Мы должны продержаться как можно дольше»

Фетисов о Fan ID: «Страдает посещаемость, люди противятся контролю. Не знаю, почему выбрали стадион. У нас есть и транспорт, и торговые центры – там не требуется никакого ID»