Диана Дэвис и Глеб Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24

Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона‑2023/24.

Об этом сообщила пресс‑служба Федерации фигурного катания Грузии.

«Дуэт Дианы Дэвис и присоединится к нашей команде с сезона‑2023/2024», — говорится в сообщении.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

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