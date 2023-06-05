Диана Дэвис и Глеб Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Матч ТВ Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона‑2023/24.

Об этом сообщила пресс‑служба Федерации фигурного катания Грузии.

«Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к нашей команде с сезона‑2023/2024», — говорится в сообщении.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

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88 комментариев

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Ебздрогыч
То есть обычному парнишке без блата запретили выступать за Чехию, а блатную дочку известного тренера отпустили без всяких препонов? Классические двойные стандарты
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JinDos
Господи, да пусть они уже идут к черту все вместе взятые со своей мамулей и их блатом в федре. Достали уже всех с этими посредственностями. Ну нельзя булыжник отполировать до алмаза, как бы Этери этого не хотела.
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FS.Nika1
Обеспечили себе уютное местечко.
Посмотрим прокатит ли долгое время материнский блат в Грузии )
Но поступили ДС , мягко говоря, очень мерзко.
Их пропихивали максимально (насколько это возможно) в России, сколько танцоров пострадало тогда в олимпсезон.
И эта та благодарность, которую их болельщики видимо заслужили. Я не болела за них , но всегда желала удачи, иногда было просто интересно за ними наблюдать , а теперь вообще безразличны. Думаю, я не одна такая.
Ну а про справедливость федры можно сборник сочинить.
А самое интересное это реакция Тутберидзе на слова того журналиста, а ведь он правду говорил и та прекрасно знала , что рано или поздно все раскроется.
Видимо это тот момент , когда "правда глаза колет".
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Katerina Sunny
И кто там рассказывал про продуманного Дарио, который всё спланировал заранее? Продуманный Дарио никогда бы не пошёл в сезон, чтобы на него повесили неизвестно какую сумму.
А вот продуманные как раз Дэвис-Смолкин вместе с Тутберидзе.
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unknownman
Ответ Алексей Токарев
Он карантин не переждал.
А эти переждали? Они члены сборной были в прошлом сезоне, получали пособие, никого другого при таких обстоятельствах бы не отпустили.
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juventus97@vk.com
Этого Д.Лиза ругают, но он правда источник новостей
Пора Sports.ru # хештег отдельно по нему сделать, в разделе ФК, что говорится 😀
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Александр Шульгин
Позорище нашей федерации. все больше и больше
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Brokkoli
Переход с душком
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Pikachu Pikachu
Неужто на эту пару было потрачено меньше бюджетных средств, чем на Чиризано?
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Nata Novak
Такие хитрожопые обычно плохо заканчивают
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Toba Door
Их по блату пропихнули на ои, из-за чего распались несколько пар, потом больше года врали и жили за счёт России, а теперь их отпустили с миром, а когда девочки маленькие переходили к Плющенко сколько гавна накидывали про предательство
+15
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Алеся Ткаченко
Ответ JinDos
Господи, да пусть они уже идут к черту все вместе взятые со своей мамулей и их блатом в федре. Достали уже всех с этими посредственностями. Ну нельзя булыжник отполировать до алмаза, как бы Этери этого не хотела.
Надеется наверное что из буратинки когда-нибудь получится балеринка,только это не тот случай
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Syndycate
Ответ Алексей Токарев
Он карантин не переждал.
В этих правилах черт ногу сломит, в одних случаях карантин нужен, в других нет, и что-то мне подсказывает, что если бы даже ДС не сидели год без соревнований, их все равно бы отпустили без карантина)
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Алеся Ткаченко
Скатертью дорога,коврами автострада,попутный ветер в пятую точку.Давно надо было этих бревнышек сплавить и еще сверху доплатить,чтобы забрали побыстрее.
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Дружба11
Ответ juventus97@vk.com
Этого Д.Лиза ругают, но он правда источник новостей Пора Sports.ru # хештег отдельно по нему сделать, в разделе ФК, что говорится 😀
Лиз-классный,это только не совсем умные люди видят в нем врага РФ.Дейв любит русскую фигурку и ставит между прочим в пример.И Этери он возносил в свое время и девочек.Но про практики допинга он начал говорить еще за два карл!!!года до ОИ.М да,он писал с данных от информатора,а информатор у него очень надежный и Лиза подставлять не будет.
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Jessi
А квартиру от государства Диана отдаст, стоимость которой от 60 млн? Вышла статья, где упоминается, что в одном из элитных домов Москвы было куплено 3 квартиры на гос средства, Алине Загитовой и Евгении Медведевой после ОИ( тут вопросов нет) и … в 2021 Диане Дэвис.. какую Олимпийскую медаль завоевала Диана?
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Мурманчанин37
Звучит "Дорожная"
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Syndycate
Ответ Viks
«Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к нашей команде с сезона‑2023/2024», — говорится в сообщении. --- Сомневаюсь я. У Смолкина до сих пор нет Вида на жительство США, а без него он не сможет выехать из США...
Серьезно веришь в эту басню с видом на жительство, которую он придумал лишь бы в Россию не приезжать?)
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fewral
Журова удоволетворена?
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Дружба11
Дейв Лиз это наше все, еще с намеков на допинг накачки надо было его слышать и слушать. Я к нему стал прислушиваться за два года до ОИ все его новости рано или поздно сбывались ибо информатор отличный, да и сам Лиз аналитик.И вовсе он не против нашей фигурки-но он бдит.
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Ортодокс7
Ответ Алексей Токарев
Они больше года не выступали.
Дарио не выступал даже больше: 1,5 года. У подковёрных спортивных чиновников закон как дышло: куда повернул, туда и вышло
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Tatiana Klm
Отпускаем, с богом! Вмешательство в гонку за место на ОИ было громким и грязным. Теперь пусть в грузинской сборной наводят шороху…
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
То есть им даже 2 года в карантине сидеть не обязательно? Какая же наглая пара..
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Дружба11
Пусть каждый выступает где хочет, но отпустите славного Дарио, не он разбивал пару и своим исключительно корректным и тактичным поведением расположил к себе и вызвал уважение.Пусть и ему засветит Солнышко в виде человечного отношения ФЕдРЫ на его спортивном пути или найдите ему хорошую девочку раз не пускаете парня к неплохой партнерше.
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Новый Орлеан
Ответ Airelend
Самое интересное, что будут они в глубоком минусе. Грибы Тутберидзе на нынешней международке не актуальны, а мастерства там немного. Максимум за подиум на ЧЕ поборятся, и то не факт. ЧМ и Олимпиада также второй десяток. Хотя хз, поживем увидим
Подиум Евро? В Европе танцы - одна из немногих дисциплин которая конкурентна на мировом уровне. Так что танцы - мимо.
+2
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