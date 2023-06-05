Диана Дэвис и Глеб Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24
Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона‑2023/24.
Об этом сообщила пресс‑служба Федерации фигурного катания Грузии.
«Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к нашей команде с сезона‑2023/2024», — говорится в сообщении.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.
После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.
Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
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Посмотрим прокатит ли долгое время материнский блат в Грузии )
Но поступили ДС , мягко говоря, очень мерзко.
Их пропихивали максимально (насколько это возможно) в России, сколько танцоров пострадало тогда в олимпсезон.
И эта та благодарность, которую их болельщики видимо заслужили. Я не болела за них , но всегда желала удачи, иногда было просто интересно за ними наблюдать , а теперь вообще безразличны. Думаю, я не одна такая.
Ну а про справедливость федры можно сборник сочинить.
А самое интересное это реакция Тутберидзе на слова того журналиста, а ведь он правду говорил и та прекрасно знала , что рано или поздно все раскроется.
Видимо это тот момент , когда "правда глаза колет".
А вот продуманные как раз Дэвис-Смолкин вместе с Тутберидзе.
Пора Sports.ru # хештег отдельно по нему сделать, в разделе ФК, что говорится 😀