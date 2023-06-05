Георгий Черданцев и Роман Нагучев назначены комментаторами финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщил генеральный продюсер канала « » .

В финале чемпионов сыграют « » и « ». Матч состоится 10 июня в 22:00 по московскому времени.

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