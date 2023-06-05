Черданцев и Нагучев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
Георгий Черданцев и Роман Нагучев назначены комментаторами финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщил генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Александр Тащин.
В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в 22:00 по московскому времени.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Гений - Нагучев - было бы шикарно
Официальный ответ Матч ТВ: «Отзывы читаем. ##### нам на них. Не хотите, не смотрите».
Как тут уже написали, лучше б Нагучев работал один.