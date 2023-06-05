Черданцев и Нагучев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА телевидение Георгий Черданцев Александр Тащин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев и Роман Нагучев назначены комментаторами финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщил генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Александр Тащин.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в 22:00 по московскому времени.

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106 комментариев

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TiNO
Лучше бы Нагучев один работал. Черданцев весь матч тараторить будет и толком не даст коллеге рот раскрыть
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+137
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Keane09
Теперь можно без звука смотреть
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+56
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error505
Ответ TiNO
Лучше бы Нагучев один работал. Черданцев весь матч тараторить будет и толком не даст коллеге рот раскрыть
и постоянная дизинформация как было на матче Милан - Интер
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
У меня друг фанат Милана и он мне всегда рассказывал; что ипотечный в каждом матче Милана рассказывает историю про Мессиаса и его карьеру. Какого моё удивление было, когда ипотечный на матче Спартак-ПАРИ НН начал эту историю про Мессиаса снова рассказывать.
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Максим Новиков
Ответ Keane09
Теперь можно без звука смотреть
Вот кто так пишет - вы хоть раз вообще без звука смотрели?) Это же ужас. Даже голос чердака лучше чем ничего. Помню перед финалом Тоттенхем - Ливерпуль у меня звук на телеке полетел. И без того скучный финал превратился просто в неимоверную скукоту
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Николай Минкин
Ответ error505
Хоть не Генич, и на том спасибо
Уж лучше Генич, чем Черданцев.
+36
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Блуждающий странник
Чераднцев на финал ЛЧ. Матч ТВ вообще читает отзывы зрителей? Я не знаю ни одного человека, которому Чердак нравится. У него познания о футболе хуже чем у любого из комментаторов спортс, а это он ещё может и готовится к матчам, хотя я сомневаюсь ))
+28
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+25
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Pucheslav
Ответ TiNO
Лучше бы Нагучев один работал. Черданцев весь матч тараторить будет и толком не даст коллеге рот раскрыть
Так ладно бы хоть по делу тараторил. Он же к матчам не готовится вообще
+23
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Николай Минкин
Ответ serginn
Если Чердак будет вякать о победителе до финального свистка, приеду к студии, проколю ему колеса.
Ты лучше приди к дому, чтобы он до студии не доехал, а мы тебе на пиво скинемся, если что!
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serginn
Если Чердак будет вякать о победителе до финального свистка, приеду к студии, проколю ему колеса.
+18
-2
+16
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Сергей Орлов
Ужас.
+20
-5
+15
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Иван Рыбаков
Ответ Keane09
Теперь можно без звука смотреть
Лучше всего с интершумом.
+13
-1
+12
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persx
Ответ Блуждающий странник
Чераднцев на финал ЛЧ. Матч ТВ вообще читает отзывы зрителей? Я не знаю ни одного человека, которому Чердак нравится. У него познания о футболе хуже чем у любого из комментаторов спортс, а это он ещё может и готовится к матчам, хотя я сомневаюсь ))
Мне нравится, он эмоциональный, и над косяками хоть посмеяться можно, особенно если матч скучный, тем более что он сам исправляется потом как правило. Глобально претензия одна, что человек годами не может заткнуться во время гимна ЛЧ, а так Чердака уж точно прикольнее слушать чем нудёж Трушечкина, который на финале ЧМ только с третьего повтора понял, что Месси забил.
+13
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Kakajan Baymyradow
Мляя, только не Черданцева, Генича надо было выбрать, он лучше,
Гений - Нагучев - было бы шикарно
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Вечно в бане
Ответ Блуждающий странник
Чераднцев на финал ЛЧ. Матч ТВ вообще читает отзывы зрителей? Я не знаю ни одного человека, которому Чердак нравится. У него познания о футболе хуже чем у любого из комментаторов спортс, а это он ещё может и готовится к матчам, хотя я сомневаюсь ))
«Матч ТВ вообще читает отзывы зрителей?»

Официальный ответ Матч ТВ: «Отзывы читаем. ##### нам на них. Не хотите, не смотрите».
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Andria Managadze
Я бы поставил Минина и Нагучева если честно оба хорошо знают футбол и людей приятно слушать
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Farhad Akchurin
Чердак пора сносить. Достал уже своими глупыми криками.
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Stewart D.
Чердака вообще нужно отстранить от больших матчей
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error505
Хоть не Генич, и на том спасибо
+9
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Николай Викторо
Ответ Pucheslav
Так ладно бы хоть по делу тараторил. Он же к матчам не готовится вообще
Он гений. Ему и не надо. Главное проорать "футболище".
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Заборостроитель
Скажите ему, что при гимне ЛЧ, надо будет замолчать
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Федя Букин
Ответ Серега Горин
народ на их сайте есть функция интершум и чердак идёт нхй,не благодарите )))
Они специально будут слушать с комментаторами и плеваться, как те тётки в фильмах для взрослых осуждающе качающие головой, но продолжающие смотреть 😹
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AlexZhano__
Не уверен, что они вообще когда-либо работали в паре. Сочетание будет странным.
Как тут уже написали, лучше б Нагучев работал один.
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Серега Горин
народ на их сайте есть функция интершум и чердак идёт нхй,не благодарите )))
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<~Inter~>
Соболезнования всем
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