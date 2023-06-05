«Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» Джикия, Соболев и Литвинов заряжали с фанатами, но не скандировали речевку про «Зенит»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Георгий Джикия Александр Соболев Руслан Литвинов брань Медиафутбол

Футболисты «Спартака» встретились с активными фанатами после матча Winline Медиалиги.

В 6-м туре МФЛ «Бей Беги» Александра Соболева и Георгия Джикии обыграл «Народную Команду» – медиафутбольный клуб болельщиков красно-белых.

По завершении игры на «Открытие Банк Арене» Соболев, Джикия, а также Руслан Литвинов подошли к фанатам «Спартака».

Футболисты заряжали вместе с ультрас спартаковские кричалки.

Однако речевку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» игроки красно-белых вместе с фанатами не скандировали.

 

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145 комментариев

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coldwar
Я болею за Спартак и не люблю Зенит. Но когда между нами 16 очков в турнирной таблице, и не в нашу пользу, то кричалка "Зенитушка, с.си" явно не к месту.
+196
-17
+179
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Женька Овомоела
ща поглядим - забанят или нет) "оле-ола сосать спартак москва"
+200
-73
+127
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Sla Slo
Может спорц забанит сам себя? Было бы честно. Других и за более невинные комменты выпиливали
+71
-6
+65
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Goldstream
Ответ Женька Овомоела
ща поглядим - забанят или нет) "оле-ола сосать спартак москва"
Неправильная подводка.
Вот пример правильной:
«Когда фанатский сектор распевает непристойности вроде «оле-ола сосать спартак москва», я к ним не присоединяюсь. Во-первых, это портит карму, во-вторых - соперника нужно уважать, а злейшего врага - вдвойне. В-третьих, подколы должны быть тоньше».
+48
-7
+41
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Three Days Grace
Ответ Назар Игорь
Сосал нынче кто-то другой, и весьма интенсивно.
сочувствую
+40
-7
+33
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Max9999
Соболев интеллигентный парень. Он слов то таких не знает.
Поэтому он показывает это жестами.
+31
-1
+30
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Max9999
Соболев интеллигентный парень. Он слов то таких не знает.
+30
-2
+28
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Dandelo_O
Ответ Burel
ну так Спартак в этом сезоне разгромил зенит, а газпром смог еле выиграть лишь с помощью Кукуяна
и еще получили кубок за победу в группе.
Кубок обладателей группы.
+31
-4
+27
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Кто составил коспекты Лобановского?
Наверное фотошоп, главный соперник ЦСКА все-таки, с чего бы про каких-то выскочек-временщиков такое заряжать.
+35
-11
+24
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psycho
Ответ coldwar
Я болею за Спартак и не люблю Зенит. Но когда между нами 16 очков в турнирной таблице, и не в нашу пользу, то кричалка "Зенитушка, с.си" явно не к месту.
всё так
+20
-3
+17
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Tom_York
Ответ Burel
а вы что получили, кубок имени миллера ?
Вторую звездочку)))
+16
-3
+13
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Tom_York
Ответ Burel
ну так Спартак в этом сезоне разгромил зенит, а газпром смог еле выиграть лишь с помощью Кукуяна
Разгромил?)))
+16
-5
+11
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Злобный Конь
У Соболева всегда лицо какого-то нед-мка..
+11
-4
+7
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Назар Игорь
Сосал нынче кто-то другой, и весьма интенсивно.
+31
-25
+6
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psycho
Ответ Three Days Grace
сочувствую
это чисто питерская тема
+12
-7
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schwein
Кажется в Москве, на Волоколамском шоссе в районе д.4
69 перевернулась фура, везущая "вы не понимаете, это другое".
Аварии был присвоен 07 уровень сложности.
+21
-16
+5
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Tom_York
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
7-1 что? 4-0? Или 2-1 когда вы со своей половины поля не вылазили?
+7
-2
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Rotick
Я посмотрел видео, трибуна кричит, они молчат, смотрят в пол. А что им нужно было сделать ? Ну улыбаются, да, но не скандируют
+7
-2
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Dandelo_O
Ответ Burel
а вы что получили, кубок имени миллера ?
Мы чемпионат выиграли, но это ничто, по сравнению с призом наших сердец имени квинси "нож в колено" промеса
+6
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Al561
Тот случай, когда новость публикуют ради заголовка((
+3
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Prise
Провались в сезоне, ходят довольные, светят лицами, у них всё хорошо, контракты шикарные…а результат зачем? Спартаковские не болельщики, а именно сектанты один фиг поддерживают и верят в заговоры) вместо того чтоб искать причины в своих любимцах, у которых футбол профессиональный отошел на второй план.
+6
-3
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psycho
Ответ Назар Игорь
Сосал нынче кто-то другой, и весьма интенсивно.
зачем тебе это надо? возьми себя в руки
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Ответ eyeballerswow
но самые принципиальные игры против цска ))
ответку за дичь от Кержакова не рассматриваешь?
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Андрей Балабаев
Ответ murzzzzzilka
Ну, вы что такое говорите?! Они уже забыли:) у них память короткая:))
4-0 и трофей в очном матче. С памятью у кого-то другого проблемы. Кубок-то за групповой этап получили или Акрон отобрал?)
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angry horse
Ответ Burel
ну так Спартак в этом сезоне разгромил зенит, а газпром смог еле выиграть лишь с помощью Кукуяна
Чего? А кто в Суперкубке 4 пробоины получил?😁
+2
0
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