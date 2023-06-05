«Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» Джикия, Соболев и Литвинов заряжали с фанатами, но не скандировали речевку про «Зенит»

Футболисты «Спартака» встретились с активными фанатами после матча Winline Медиалиги.

В 6-м туре МФЛ «Бей Беги» и обыграл «Народную Команду» – медиафутбольный клуб болельщиков красно-белых.

По завершении игры на «Открытие Банк Арене» Соболев, Джикия, а также подошли к фанатам « ».

Футболисты заряжали вместе с ультрас спартаковские кричалки.

Однако речевку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» игроки красно-белых вместе с фанатами не скандировали.