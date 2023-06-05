«Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» Джикия, Соболев и Литвинов заряжали с фанатами, но не скандировали речевку про «Зенит»
Футболисты «Спартака» встретились с активными фанатами после матча Winline Медиалиги.
В 6-м туре МФЛ «Бей Беги» Александра Соболева и Георгия Джикии обыграл «Народную Команду» – медиафутбольный клуб болельщиков красно-белых.
По завершении игры на «Открытие Банк Арене» Соболев, Джикия, а также Руслан Литвинов подошли к фанатам «Спартака».
Футболисты заряжали вместе с ультрас спартаковские кричалки.
Однако речевку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!» игроки красно-белых вместе с фанатами не скандировали.
Вот пример правильной:
«Когда фанатский сектор распевает непристойности вроде «оле-ола сосать спартак москва», я к ним не присоединяюсь. Во-первых, это портит карму, во-вторых - соперника нужно уважать, а злейшего врага - вдвойне. В-третьих, подколы должны быть тоньше».
Кубок обладателей группы.
69 перевернулась фура, везущая "вы не понимаете, это другое".
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