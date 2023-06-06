Хачанов вернется в топ-10. В десятке будет три россиянина
Карен Хачанов по итогам «Ролан Гаррос» вернется в топ-10 рейтинга.
За счет выхода в четвертьфинал он поднялся на 10-ю строчку в живом рейтинге, но его еще могли обойти Григор Димитров, Лоренцо Музетти, Франсиско Серундоло и Йошихито Нишиока. Однако все они проиграли в четвертом круге.
Последний раз Хачанов стоял в топ-10 в октябре 2019-го.
Таким образом, 12 июня в десятке лучших игроков мира будет три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Хачанов.
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Грыня, Серундоло и Нишиока могли его подвинуть только в случае победы на турнире.
Но теперь официально. Поздравления Карену!
Следующая цель - ТОП-8.