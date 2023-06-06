Хачанов вернется в топ-10. В десятке будет три россиянина

Теги рейтинги Ролан Гаррос Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов по итогам «Ролан Гаррос» вернется в топ-10 рейтинга.

За счет выхода в четвертьфинал он поднялся на 10-ю строчку в живом рейтинге, но его еще могли обойти Григор Димитров, Лоренцо Музетти, Франсиско Серундоло и Йошихито Нишиока. Однако все они проиграли в четвертом круге.

Последний раз Хачанов стоял в топ-10 в октябре 2019-го.

Таким образом, 12 июня в десятке лучших игроков мира будет три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Хачанов.

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17 комментариев

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Кирилл Павлюченко
У Оушена было 11 друзей, а у Хачанова - четыре - но зато настоящих! - которые все вылетели ради товарища. И каждый написал "С десяткой, дорогой френд!"
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S.Graf
Это было понятно ещё после выхода Карена в 1/4
Грыня, Серундоло и Нишиока могли его подвинуть только в случае победы на турнире.
Но теперь официально. Поздравления Карену!
Следующая цель - ТОП-8.
+11
0
+11
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Данил
Ответ Теннисный абсолют
+ православные Новак и Циципас
Крестовый поход на АТР?
+12
-1
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Ничего Смешного
Хотелось бы Шевченко со временем, Аслан далек всё же.
+5
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Теннисный абсолют
+ православные Новак и Циципас
+8
-4
+4
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Vale1
Впервые в истории? Такое надо обмыть))
+2
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Мишка Синайский
не помню уже, Сафин, Кафельников и Давыденко стояли одновременно в топ 20 хотя бы? Южный там ещё потом был..
+1
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+1
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Новый Орлеан
Ответ Мишка Синайский
не помню уже, Сафин, Кафельников и Давыденко стояли одновременно в топ 20 хотя бы? Южный там ещё потом был..
Давыд вроде Кафеля не застал.
+1
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+1
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UralOrenburg1990
Ответ Новый Орлеан
Давыд вроде Кафеля не застал.
не застал
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Alamarrr
4 из 10 - круто же!
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notfromrashka
Нужно рапортовать дедушке о том, что теннис в РФ впереди планеты всей 🤣
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Vale1
Ответ Ничего Смешного
Хотелось бы Шевченко со временем, Аслан далек всё же.
Аслану все по силам, будем верить в него)
+1
-1
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Vale1
Ответ Теннисный абсолют
+ православные Новак и Циципас
Саню бы еще сюда за компанию)
0
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Теннисный абсолют
Ответ Данил
Крестовый поход на АТР?
Ответный удар по Золотому мильярду гомосеков
+3
-3
0
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Мишаня Кашников
Ответ Данил
Крестовый поход на АТР?
огнём и мечом ✝️
0
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Мишка Синайский
Ответ Новый Орлеан
Давыд вроде Кафеля не застал.
играли даже друг против друга в 2002
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