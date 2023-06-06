Хачанов вернется в топ-10. В десятке будет три россиянина

по итогам « » вернется в топ-10 рейтинга.

За счет выхода в четвертьфинал он поднялся на 10-ю строчку в живом рейтинге, но его еще могли обойти , , и . Однако все они проиграли в четвертом круге.

Последний раз Хачанов стоял в топ-10 в октябре 2019-го.

Таким образом, 12 июня в десятке лучших игроков мира будет три россиянина: , и Хачанов.

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