Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в этом сезоне Мир РПЛ – 15 раз («СЭ»)

Теги Спартак Химки Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Виталий Мешков Спорт-Экспресс Артем Любимов Антон Фролов судья Футбол

«Спартак» чаще всего получал выгоду от ошибочных решений судей в сезоне-2022/23.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в завершившемся сезоне Мир РПЛ арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. На втором месте по этому показателю «Химки» – 13 ошибок.

При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу «Спартака».

Всего в чемпионате России-2022/23 арбитры совершили 120 ошибок в ключевых эпизодах 240 матчей (без учета ситуаций, когда после вмешательства ВАР вносились исправления в первоначальные решения). В сезоне-2020/21 было 54 ошибки, в сезоне-2021/22 – 87.

Чаще других в этом сезоне в среднем ошибались Ян Бобровский (0,89 ошибки за матч), Антон Фролов (0,75) и Артем Любимов (0,73). Реже всех – Владислав Безбородов (0,14) и Виталий Мешков (0,29).

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212 комментариев

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Саня Беляков
У заремы месячные перестанут идти от этой информации. полегче)))
+193
-32
+161
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kaka10
Да быть такого не может
А как же общий антисвиной заговор ?
+164
-29
+135
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Катя СПб
Ответ Bartez1986
Заголовок крутой. И многие, не прочитав ничего дальше, ринутся писать комменты. Подсказка - 14 раз ошибались не в пользу Спартака. То есть, по сути, то на то и вышло. Но комментов про чаепитие опять будет много...
Итого +1 ошибка. А нытья на -10.
+138
-26
+112
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Magmi
Ловите новую методичку: 15 ошибок в пользу Спартака были несерьезными, ну так, фол в центре поля, а 14 против них - это в рамках заговора, моменты, где решалась судьба матча
+76
-4
+72
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Vlad Bo
Опять Зенит всё купил!!!!
+78
-19
+59
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Иван Колгашкин
Ахахахахах
+62
-17
+45
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Spiker1606
Новость заказная от Газпрома. Ошибки в пользу Спартака были не результативными. А вот на ошибках против Спартака, клуб терял очень много очков.
Поэтому не стал чемпионом. Все верно!
+40
-4
+36
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Аморалинни
Ответ fcsmmsk13
14 - признали, а по факту, там их больше...
15 признали, а по факту, там их больше...
+25
0
+25
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mean machine/
Нет ничего более мерзкого и позорного, чем болельщик спартака. Весь сезон, несмотря на помощь судей, ноют, что их засуживают, а по фактам судьи после чаепитий весь сезон тянут спартак. И даже на факты позорные глоры спартака устраивают жалкий визг, что все это придумано и заговор.
+33
-11
+22
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Фут.Боль
Ответ kaka10
Да быть такого не может А как же общий антисвиной заговор ?
Халяль РПЛ чемпионат России.
+21
-1
+20
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Катя СПб
Ответ </c/>
ключевых ошибок было достаточно, отмена чистых голов, при том, я назову два случая отмены гола чистого от Спартака только за весну, Мешков против Урала, свисток перед голом Соболева и гол Игнатова в знаменитом дерби, а также второй гол зенита в "золотом" матче вполне себе характеристика, того что мы увидели по сезону и "помощь" судей...
Гол Ростову после 2 нарушений в центре считать недействительным.
+24
-4
+20
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Vovker
Ответ </c/>
получается в "золотом" матче нас снова засудили, а все рассказывали о прекрасной работе?
Получается, вы опять ноете на ровном месте. В вашу пользу ошибаются чаще, чем не в вашу.
+19
-1
+18
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White Bone
Ответ Bartez1986
Заголовок крутой. И многие, не прочитав ничего дальше, ринутся писать комменты. Подсказка - 14 раз ошибались не в пользу Спартака. То есть, по сути, то на то и вышло. Но комментов про чаепитие опять будет много...
Тут разговор не об этом , а о том что Спартак безбожно ныл каждый тур что их судьи хоронят ))
+17
-1
+16
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посмотрел 801 игру нхл
Но подождите, болелы же кричат Заговор против "великого и могучего "

зашквар этот клуб и их болельщики
+17
-1
+16
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King_X
Ответ Алексей Байбатров
Не показывайте это Зареме
Да все она знает
Давно понятно, что истерика Спартака (даже по мелочам и верным решениям) - направлена именно на это
Надавить на судей, а те плывут и в спорных/мелких свистках склоняются к решению в пользу ромбика

В прошлом году в Кубке и в финальных стадиях сильно помогло, особенно когда перед Динамо или кем Зарема ещё ДО матча по судье прошлась по полной)) или как в начале того сезона были оч спорные голы засчитаны, многое Джикии и Соболеву прощено - тож не акцентируют тарасовские, мол, это норм. Как там Федун и Ко после спорных решений в пользу Спартака говорят "судейство было отличным!"?
Позорище
+17
-2
+15
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Verhovn
По этому поводу предлагаю отправить Спартак в пердив 😄
+25
-11
+14
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wesbahnhof
Ответ </c/>
здесь указаны ошибки подтверждённые я так понимаю, но при этом массу ошибок в сторону Спартака, успешно отмазали в ЭСК, второй гол зенита в "золотом" матче один из таких...
Гол Зенита был признан ошибочным
+17
-5
+12
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Саня Беляков
Ответ a1ber1
главное чтоб у тебя вовремя шли
главное чтоб ты вовремя пошёл туда куда тебя направили
+20
-9
+11
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Катя СПб
Ответ wesbahnhof
Гол Зенита был признан ошибочным
Если ему что-то втемяшилось в голову, то этого и колом не выбьешь.
+12
-1
+11
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Алексей Байбатров
Не показывайте это Зареме
+16
-5
+11
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Oleg Olegov
Интересно бы глянуть статистику до чаепития и после.
+12
-1
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fil_spb
Ответ </c/>
здесь указаны ошибки подтверждённые я так понимаю, но при этом массу ошибок в сторону Спартака, успешно отмазали в ЭСК, второй гол зенита в "золотом" матче один из таких...
"успешно отмазали в ЭСК, второй гол зенита в "золотом" матче один из таких..."

Опять спартаковец врёт и прибедняется. Вообще-то, ЭСК признал ошибку, придумав что там якобы была одна и та же фаза атаки.
+11
-1
+10
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
может ещё нужно судить по правилам и не рассказывать потом о крови на пенальти и много других забавных вещей, в основном смешные заседания ЭСК проходят после "ошибок" в матчах Спартака...
Если будут судить по правилам, то Спартак будет на месте 8-9😅
+9
0
+9
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ut.meg
Ответ Spiker1606
Новость заказная от Газпрома. Ошибки в пользу Спартака были не результативными. А вот на ошибках против Спартака, клуб терял очень много очков.
Угу))) достаточно левого пеналя за нырок Мозеса в дерби)) а то были бы на 4 месте
+10
-1
+9
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jabbatut
Но компашка , джикия, соболев и зобнин дальше буду бегать за судьями и орать на них
+11
-3
+8
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