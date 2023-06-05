В Саудовской Аравии запустили проект по приватизации футбольных клубов. Лига хочет попасть в топ-10 в мире благодаря ему

В Саудовской Аравии начали проект по приватизации футбольных клубов.

В рамках проекта Vision 2030, направленного на развитие спорта в стране, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов.

Проект на нынешнем этапе состоит из двух направлений. Первый разрешает инвестиций крупных компаний в спортивные клубы в обмен на передачу им права собственности на эти команды. Второй предполагает приватизацию ряда спортивных клубов начиная с конца 2023 года.

Цели проекта – содействие инвестиционным возможностям в спортивном секторе, а также повышение конкурентоспособности клубов и качества их инфраструктуры.

Кроме того, благодаря проекту ожидается развитие футбола и соревнований по нему в стране, что позволит «вывести лигу Саудовской Аравии в список 10 лучших лиг мира».

Ожидается увеличение доходов чемпионата Саудовской Аравии с 450 миллионов риалов (112 млн евро) до более чем 1,8 миллиарда риалов в год (450 млн евро), а также повышение стоимости лиги с 3 миллиардов до более чем 8 миллиардов риалов.

В чемпионате среди прочих играет , выступающий за « ». Ожидается, что в скором времени в местный « » перейдет бывший форвард «Реала» .

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