В Саудовской Аравии запустили проект по приватизации футбольных клубов. Лига хочет попасть в топ-10 в мире благодаря ему

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду бизнес Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

В Саудовской Аравии начали проект по приватизации футбольных клубов.

В рамках проекта Vision 2030, направленного на развитие спорта в стране, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил проект по инвестициям и приватизации спортивных клубов.

Проект на нынешнем этапе состоит из двух направлений. Первый разрешает инвестиций крупных компаний в спортивные клубы в обмен на передачу им права собственности на эти команды. Второй предполагает приватизацию ряда спортивных клубов начиная с конца 2023 года.

Цели проекта – содействие инвестиционным возможностям в спортивном секторе, а также повышение конкурентоспособности клубов и качества их инфраструктуры.

Кроме того, благодаря проекту ожидается развитие футбола и соревнований по нему в стране, что позволит «вывести лигу Саудовской Аравии в список 10 лучших лиг мира».

Ожидается увеличение доходов чемпионата Саудовской Аравии с 450 миллионов риалов (112 млн евро) до более чем 1,8 миллиарда риалов в год (450 млн евро), а также повышение стоимости лиги с 3 миллиардов до более чем 8 миллиардов риалов.

В чемпионате Саудовской Аравии среди прочих играет Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср». Ожидается, что в скором времени в местный «Аль-Иттихад» перейдет бывший форвард «Реала» Карим Бензема.

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32 комментария

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Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
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+13
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UseR
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Ну в китае была подобная история - помним чем всё кончилось
+19
-9
+10
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ UseR
Ну в китае была подобная история - помним чем всё кончилось
Власти ввели жёсткий потолок, ряд ограничений, как внутри лиги, так и запретили много вкладывать китайским владельцам в Европе, очень одинаковые ситуации, помним
+10
-2
+8
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Александр Елисеев
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Да нет, это так не работает. Саудиты даже не первые в этом деле. Им, как и остальным, нужно сделать так, чтобы местные жители СА на каждом уровне болели футболом, чтобы местный футбол развивался вместе с национальным. А уже потом звезды для привлечения внимания.
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vzi
Приватизация клубов Сауди…
То есть раньше они принадлежали государству, которое фактически само принадлежит шейхам. А теперь они будут принадлежать шейхам, без прокладки в виде госструктур.
Так что ли?.. )
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Игорь Климов
Ответ ConorNite
Криш что-то знал, когда говорил о вхождения чемпа Саудовской Аравии в ТОП-5 :D :D
В топ-5 Азии?
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banchik1
Ответ Полуэктов Пётр
Ничего "само" не рухнуло. Футбольные руководители в Китае ввели множество санкций на подобные покупки, потому что видели в них угрозу развития своих футболистов. В СА же наоборот хотят ПООЩРЯТЬ подобные сделки для популярности чемпионата. Если такой вектор развития будет сохраняться и дальше, то ничего у них не рухнет.
Угу, хотят именно СЕЙЧАС. А потом концепция вдруг поменяется в зависимости от, допустим, коньюктуры цены на нефть, и где гарантия, что не рухнет? В любой автократии подобные хотелки штука не самая надежная.
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Ярик01
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Аудитория исключительно из персофанок конкретных футболистов. Это немного.
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
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Игорь Климов
Ответ Габи Жезус
Когда Роналду говорил, что сауды могут попасть в топ 5 лиг, он конечно же слукавил Но в топ 10 при правильной стратегии и больших вливаниях средств вполне реально: млс, чемпионаты Бразилии и Аргентины, лига Португалии и Ередевизия могут по по качеству футбола быть выше, но большие звезды (хоть и на пенсии) и миллиарды в маркетинг сделают свое дело. Опять таки, важно, чтобы этими средствами и возможностями грамотно воспользовались, а не как Катарцы, которые дают контракты на десятки лямов игрокам, которые без пенок дальше 1/8 ЛЧ не могут пройти(да и с пенками не всегда😂)
Ты зачем здесь всю эту ерунду пишешь?
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Игорь Климов
Ответ RusSt
тут скорее важен уровень середняков. Если у них будет несколько топов, которые будут выносить всех в своей лиге и азиатской лиги чемпионов сильно интереснее эти турниры не станут. А подтянуть средний уровень всех клубов за 7 лет вряд ли возможно
Так они и за 10-15 лет средний уровень чемпионата не подтянут, это очень долгосрочный процесс.
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kk.abb
Ответ Demyan Grachev
но есть один нюанс)) нужно попасть сначала в эуропу
Суперлигу создадут. Сейчас Катарцы, саудиты все топ клубы скупят и на 3 буквы пошлют УЕФА, создадут суперлигу, пропихнут туда условный Аль нассар.
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Алекс Самойлов
Ответ Demyan Grachev
но есть один нюанс)) нужно попасть сначала в эуропу
в топ -10 хотя бы азиатской ассоциации
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TAGAY
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
пока там будут собирать звезд то пришедшие первыми уже будут уходить, в пике пойду игроки без амбиции типа Оскара, а как мы видим игроки в здравом уме, и с амбициями туда не пойдут а значит уровень их не вырастут, а лишь вызовет некий интерес за счет вот таких вот Роналду, доигрывающими звездами. а так в Азии будет трудно создать топ чемп ибо в Европе больше конкуренции и престижа. как мы видим тот же Лео думает, перейти или нет.. хотя ему 35, дают 1 миллиард дают.. так что CA в лучшем случае создадут чемп по типу Турции где доигрывающие звезды будут играть на раслабоне и ради денег. только ЗП там будут не 3-4 млн в год а 50-100.. вот и все!
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kk.abb
Ответ Ярик01
Аудитория исключительно из персофанок конкретных футболистов. Это немного.
Это очень много, учитывая кого берут.
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kk.abb
Ответ Zimmerman
Как там дела в чемпионате Китая?)
В Китае не было ни 1 звезды мирового футбола. Оскар просто игрок Челси, не звезда, Халк не из топ5 чемпа приехал и тд. Несравнимые зп и несравнимый масштаб личностей
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Metalloid
Ответ Los Galácticos
Причем тут Китай в который кстати не приглашали легенд с такой огромной медийной аудиторией. Даже в краткосрочной перспективе на это будет интересно посмотреть. Допустим у Аль-Насра есть Роналду, у Аль-Иттихада есть Бензема и если условный Аль-Хиляль сейчас подпишет Месси тогда этот чемпионат уже с нового сезона будут смотреть все, и болеть за один из этих трёх клубов.
Да всем пофиг. Вот мне, как нейтральному болельщику, глубоко плевать, что там происходит в чемпионате верблюдов, кого бы они там не купили. Пока есть еврокубки, сильнейшие играют в европе, а в этом саудовском болотце будет бултыхаться максимум несколько пенсионеров и их глоров. Ща получат ЧМ и забросят игрушку.
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deadjoker
Ответ UseR
Ну в китае была подобная история - помним чем всё кончилось
китайцам правительство зарубило инвестиции в это. Отсюда и проблемы, Интера, Милана и валенсии в том числе. Плюс там игрались с лимитами, что тоже не позволяло много звезд завозить сразу.
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Los Galácticos
Ответ Zimmerman
Как там дела в чемпионате Китая?)
Причем тут Китай в который кстати не приглашали легенд с такой огромной медийной аудиторией. Даже в краткосрочной перспективе на это будет интересно посмотреть. Допустим у Аль-Насра есть Роналду, у Аль-Иттихада есть Бензема и если условный Аль-Хиляль сейчас подпишет Месси тогда этот чемпионат уже с нового сезона будут смотреть все, и болеть за один из этих трёх клубов.
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jwbmwbqvih
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Не станет
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Zimmerman
Ответ Los Galácticos
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Как там дела в чемпионате Китая?)
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Metalloid
У Саудитов есть всего одна возможность сделать свои клубы приближенными к топам, но они её упустили и поддержали Чиферина. Это суперлига. Куда будут брать лучшие клубы независимо ни от чего. Желательно многоступенчатая, с кучей дивизионов, что бы и латиноамериканские клубы там, и азиатские, вот тогда будет интерес, а так это и останется лигой верблюдов, не более.
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Pasha Giggz
Во отличное компромиссное решение. Никакой Суперлиги не нужно создавать. Все европейские чемпионаты сохранят свою девственную чемпионатность, а мы увидим сильнейший конкурентный чемпионат, откроем новые названия и культуру. И волки сыты, и яйца целы)))))
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che kaif
На 5 -10 лет хватит как с тем же Китаем
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RusSt
тут скорее важен уровень середняков. Если у них будет несколько топов, которые будут выносить всех в своей лиге и азиатской лиги чемпионов сильно интереснее эти турниры не станут. А подтянуть средний уровень всех клубов за 7 лет вряд ли возможно
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