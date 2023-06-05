У Дианы Дэвис есть грузинское гражданство, у Глеба Смолкина – израильское

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Фигуристка Диана Дэвис имеет грузинское гражданство, а ее партнер Глеб Смолкин — израильское.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии. 

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

5 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии. 

«Молодая спортсменка, родившаяся в Америке, которая также является гражданкой Грузии, вместе со своим партнером и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, с мая 2019 года тренируются у опытных специалистов в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении. 

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

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15 комментариев

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VJM
Зря времени не теряли, ни дети, ни родители, ни околофункционеры.. Завернули-таки в политкорректную обёртку.
+8
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Гамарджоба Генацвале
Казалось бы, причем тут вообще Россия!
+8
0
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AlexFed
Выходят как-то из астраханского вуза московская американка и питерский еврей, садятся в такси и говорят шоферу: "В аэропорт, мы домой летим, в Тбилиси, мамой клянемся".
+8
0
+8
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Е...С
Глеб хотя-бы папе сообщил.
+7
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И стоило ли вообще их протаскивать на Олимпиаду?
+7
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Sky Smoker
А на Олимпиаду как пробиваться будут? Смолкин от израильского откажется?
+4
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+4
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Alla Belova
Ответ Е...С
Глеб хотя-бы папе сообщил.
👍
+4
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шампион
Огласите весь список, пожалуйста
+3
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Anneta28
Глеб, позвони уже отцу и расскажи, что это был не фейк.😂
+2
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Фут.Боль
Диана Дэвис штат Джорджия. Совпадает.
+1
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Александр Шульгин
Грузино-израильская мечта о светлом будущем практически сбылась.
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Katerina Sunny
Ответ Sky Smoker
А на Олимпиаду как пробиваться будут? Смолкин от израильского откажется?
Израиль вроде не запрещает второе, как и Грузия.
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Ir_rish
Ответ Е...С
Глеб хотя-бы папе сообщил.
А зачем? У папы других дел нет?
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Е...С
Ответ Alla Belova
👍
Папа даже о его национальности не знал. Женитьба и выступление за Грузию после этого кажутся мелочью.
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Ir_rish
Ответ AlexFed
Выходят как-то из астраханского вуза московская американка и питерский еврей, садятся в такси и говорят шоферу: "В аэропорт, мы домой летим, в Тбилиси, мамой клянемся".
Глобализация в деиствии. ))
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