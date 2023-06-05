У Дианы Дэвис есть грузинское гражданство, у Глеба Смолкина – израильское
Фигуристка Диана Дэвис имеет грузинское гражданство, а ее партнер Глеб Смолкин — израильское.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.
После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.
5 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.
«Молодая спортсменка, родившаяся в Америке, которая также является гражданкой Грузии, вместе со своим партнером и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, с мая 2019 года тренируются у опытных специалистов в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.
Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?
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