Судья с ВАР отменил два гола «Удинезе» в матче с «Наполи», но фриульцы забили победный на 73-й

«Удинезе» забил «Наполи» после двух отмененных голов.

Судья отменил два гола «Удинезе » в матче с «Наполи », но неаполитанцы все равно пропустили.

На 52-й минуте матча 15-го тура Серии А защитник Николо Бертола пробил в дальний угол ворота Вани Милинковича-Савича, голкипер отбил мяч, но форвард Кинан Дэвис в касание добил снаряд в сетку. Однако судья Симоне Соцца отменил взятие ворот – его помощники на ВАР зафиксировали офсайд у Дэвиса в момент удара Бертолы.

На 68-й Хавбпек «Наполи» Станислав Лоботка перед штрафной потерял мяч после прессинга полузащитника Йеспера Карлстрема – Николо Дзаньоло сделал подбор, обманул защитников и поразил ворота ударом низом. Однако ВАР вмешался и пригласил рефери к монитору. Соцца изучил повтор и увидел, что Карлстрем наступил на ногу Лоботке , отбирая мяч перед голевой атакой. Гол был отменен.

На 73-й хавбек Юрген Эккеленкамп забил с паса Дэвиса, и этот мяч был засчитан и стал победным – 1:0.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.