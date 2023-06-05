Левандовски сфотографировался с Медведевым на Гран-при «Ф-1» в Испании. Форвард осуждал «Барсу» за видео для российских фанатов

Теги Феррари Барселона Ла Лига ATP Формула-1 Роберт Левандовски Даниил Медведев Футбол

Роберт Левандовски сделал фото с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Спортсмены посетили Гран-при «Формулы-1» в Испании и сделали фото у болида «Феррари».

В мае игроки «Барселоны» Серджи Роберто и Алекс Бальде передали болельщикам клуба из России благодарность за поддержку в борьбе за титул Ла Лиги. Левандовски, выступающий за каталонцев, осудил этот жест.

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

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54 комментария

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Jeremy Clarkson
Ответ Красный чай
Так я не понял он русофоб или нет?
он поляк )
+55
-5
+50
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ApocalypsePlease
Предполагаю, потом скажет, что не знал, кто этой такой, думал, что просто фанат, пятое-десятое)
+47
-1
+46
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Aleksey Yashin
Левандовски о фото с Медведевым: Это фото не было согласовано со мной
+36
-2
+34
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Павел Ларичев
Подумал про другого Медведева и офигел.)
+31
-2
+29
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Severfan
Клоундовски
+30
-4
+26
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muradka66
Ответ Красный чай
Так я не понял он русофоб или нет?
Иногда
+19
-2
+17
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bel01
Лёва на поле - такой высокий, атлетичный, а здесь на фоне Дани - как будто шкет какой-то.
Всё познаётся в сравнении.
+16
0
+16
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Алексей Ненахов
Позже удалит фото
+10
-1
+9
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krealpmoney
Ответ Алексей Ненахов
Позже удалит фото
так оно ж в твиттере Феррари
+5
0
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Mohnatiy
Ответ Jeremy Clarkson
он поляк )
Да, это значительно хуже.
+8
-3
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Вечно в бане
Dwulicowy kurwa!
+4
0
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A to the K
дисквалификацию на 4 матча этому польскому господину!
+4
0
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Shadow1882
Видно, что боится Даню
+6
-2
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Теннисный абсолют
В базу Миротворец его
+4
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LeChat Ostrowski
хаха это 5 :) очень радует, что Даню веселит факт того, что уже на фото поляк попадает в просак :)
+2
0
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2RIN
Курва двуличная😀
+4
-2
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schwein
Подождите, через 8 часов удалят.
+5
-3
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Юрий Богданов
цэ ганьба
+3
-2
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Egor Aleksandrovich
лицемер
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Spymeat
Не знаю зачем вам эта информация, рост Даниила Медведева - 1м 98см.
+1
0
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левая нога Акинфеева
Роберт:
- Двойные стандарты? Не, не слышал.
+1
0
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Красный чай
Так я не понял он русофоб или нет?
+5
-4
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brig_Mercury
Ответ Павел Ларичев
Подумал про другого Медведева и офигел.)
и, например, не Левандовским, а Моравецким...
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Magico!
Даниил с типичным польским русофобом
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sla3138
Ответ Flavius
Я за теннисом не слежу. Кроме Надаля, Федерера, и Джоковича не знаю никого. В жизни бы не догадался, что этот бородач - знаменитый спортсмен. Это как теннисистам фотки снукеристов показывать. Может и Левандовски за теннисом не следит
смело, но смешно.
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