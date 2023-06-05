Левандовски сфотографировался с Медведевым на Гран-при «Ф-1» в Испании. Форвард осуждал «Барсу» за видео для российских фанатов

Роберт Левандовски сделал фото с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Спортсмены посетили Гран-при «Формулы-1» в и сделали фото у болида «Феррари».

В мае игроки «Барселоны» Серджи Роберто и Алекс Бальде передали болельщикам клуба из России благодарность за поддержку в борьбе за титул Ла Лиги. Левандовски, выступающий за каталонцев, осудил этот жест.

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

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