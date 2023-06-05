Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига бизнес Рональд Араухо деньги Футбол

«Барселона» получила одобрение Ла Лиги по «плану жизнеспособности».

Как сообщают журналисты Жерар Ромеро и Маттео Моретто, представители Ла Лиги на недавно завершившейся встрече одобрили финансовый план каталонцев на следующий сезон. В ближайшие часы ожидается официальное заявление о ситуации.

По информации Mundo Deportivo, на одобрение ушло больше времени, чем планировалось «Барсой» изначально. Тем не менее теперь «блауграна» может сделать официальное предложение о переходе форварду Лионелю Месси, недавно покинувшему «ПСЖ».

Кроме того, реализация плана позволяет «Барселоне» зарегистрировать новые контракты некоторых игроков, в частности, Гави и Рональда Араухо.

Финансовый план клуба подразумевает контроль за расходами и включает в себя идеи по сокращению зарплатного фонда и продажам футболистов.

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61 комментарий

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Эксперт Спортс
Ответ sports!
скоро Хави будет дергать рычаг Лапорты
Или ты свой рычаг
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error505
Возвращение Лео все ближе! 🔵🔴🔥
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ksn 1979
Ответ Romeo Yankovich
как-то, даже болельщику Реала, читать "план жизнеспособности". пару человек привели клуб к краю банкротства, мдааа
Есть один, конкретный человек с фамилией Бартомеу, других виновников нет.
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Flavius
Сейчас прибегут высокодуховные люди и расскажут нам, что продаться за 1,2 млрд евро может только алчный гном, а они бы все бы вместо этого бы забесплатно играли бы в родном клубе бы ))
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Денис Петров
Ответ sports!
скоро Хави будет дергать рычаг Лапорты
Мне вот интересно, ты-то что забыл на ветке новостей про Барселону? У своего клуба скучно стало? Что-то подергать захотелось?
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Евгений Лифшиц
Что же теперь придумать Лапорте))
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sports!
скоро Хави будет дергать рычаг Лапорты
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VERBLYUD
Ответ XavIniesta2008-2015
Сначала регистрация Гави и Араухо, подписание опорника,переход Месси. Такая расстановка приоритетоа
Скорее всего, наоборот. По слухам приоритет Барселоны сейчас - это возвращение Месси. Гави и Араухо могут немного подождать, а у Лео нет времени.
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S1mple S1mple
Ждём Месси
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la_masia
Самое интересное только начинается.
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Родя Раскольников
Ответ Baobabb forever
как бы это не стало ошибкой, как переход Рона в МЮ все таки годы берут свое, а звезды такой величины внутренне не согласятся с ролью в ротации Мое мнение, не более того
Разница между трансфером Роналду в МЮ и (потенциальным) Месси в Барсу в том, что у Сульшера не спрашивали его мнения, в отличие от Хави, который является главным источником интереса Барсы.
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hoomanaykl
Ответ error505
Возвращение Лео все ближе! 🔵🔴🔥
В твитере уже есть видео из кустов, где отец Месси пришел на встречу с Лапортой…
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паяльная лампа
Не удивлюсь, если даже после этого почему-то Месси не подпишут
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Экспертное мнение
Откровенно говоря, я даже не знаю, очень сложный выбор у Месси, ему по факту доказывать нечего, а контракт на 1,2 млрд на дороге не валяется. Да, фанатам хочется смотреть на него в Европе. Получается, он ради фанатов должен остаться в Европе на 10 млн?)) Как-то это не очень умно что ли для игрока который выиграл абсолютно всё. В общем, подумав пришел к логичному вопросу, а нахера самому Месси это? Выиграл всё, а лучше играть чем раньше он не станет, зато если что-то не пойдет, опять всё на Лео повесят)
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Станислав Л
Ответ Baobabb forever
как бы это не стало ошибкой, как переход Рона в МЮ все таки годы берут свое, а звезды такой величины внутренне не согласятся с ролью в ротации Мое мнение, не более того
ты сравнил замыкателя в пенсионным возрасте с мастерюгой Месси?
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Parce
Ответ mr kovalsky
попрошу не отвечать на мои комментарии неадекватным персоглорам меси
Прошу перестать ныть 😭
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Marco Reus
Ответ Евгений Лифшиц
Что же теперь придумать Лапорте))
Вся его кампания строилась на "сохранении в команде Лео". Теперь же, на его возвращении. Если должность ему дорога, придумывать он ничего не будет.
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Arkadios Avgitidis
Ответ sports!
скоро Хави будет дергать рычаг Лапорты
Хений шмысли!
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Flavius
Ответ Marco Reus
Вся его кампания строилась на "сохранении в команде Лео". Теперь же, на его возвращении. Если должность ему дорога, придумывать он ничего не будет.
Прошлый раз Лапорта всех обманул и ничего с его должностью не случилось. Почему в этот раз должно быть как-то по-другому?
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Flavius
Ответ Vlad Ryzhov
Не знаю, мне кажется это возвращение назад. С маркетинговой точки зрения все супер, но с игровой, конечно, не понимаю как это будет выглядеть. Во всяком случае, легенда должна закончить эту историю иначе
А вперёд - это с Рафиньей и Ферраном?
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falkao2013
Ответ Эксперт Спортс
Или ты свой рычаг
Вот это ближе к правде)
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mr kovalsky
Ответ Денис Петров
Мне вот интересно, ты-то что забыл на ветке новостей про Барселону? У своего клуба скучно стало? Что-то подергать захотелось?
Сайт, вроде бы, общий и все везде могут комментировать. Или есть какое то нововведение, чтобы только фанаты барселоны могли комментировать новости барселоны
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Goofts
Ответ as009595@icloud.com
Ох зря и зря, ничем хорошим для команды и Месси не закончится, будет бесславный конец карьеры
Победа на ЧМ мира, и стал лучшим игроком в самом важном турнире этого вида спорта - бесславный конец?
Бесславный конец у Португальца, 0+0 на пяти ЧМ в плей-офф
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Baobabb forever
как бы это не стало ошибкой, как переход Рона в МЮ все таки годы берут свое, а звезды такой величины внутренне не согласятся с ролью в ротации Мое мнение, не более того
Речь скорее всего идёт о зарплате в 15-20 в год чистыми. Большую клуб не потянет скорее всего.
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svaz
ну что же посмотрим, как будут оправдывать Месси в случае провала в ЛЧ его глоры. на мой взгляд это возвращение утопия, которое никому пользы не принесёт. Месси потеряет много денег, Барселона не добьется каких либо спортивных успехов, а перестройка затянется на то время, которое месси проведет в клубе.
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