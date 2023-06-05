Дмитрий Губерниев: «Поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»

Дмитрий Губерниев рассказал, что пообщался с Алиной Загитовой.

«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»

Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления!

Теперь не разлей вода, но это неточно», – написал Губерниев в телеграм-канале.