Дмитрий Губерниев: «Поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»
Дмитрий Губерниев рассказал, что пообщался с Алиной Загитовой.
«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»
Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления!
Теперь не разлей вода, но это неточно», – написал Губерниев в телеграм-канале.
Ведь он же на работе и предстартовый регламент не позволяет ведущему такие вольности и тем более перед стартом забега нести , то , что ему надо ради пиара . Матч должен разобраться с таким комментатором - объявителем