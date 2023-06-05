Дмитрий Губерниев: «Поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев рассказал, что пообщался с Алиной Загитовой.

«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: «Вы извиняетесь?» Я говорю: «Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!»

Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления!

Теперь не разлей вода, но это неточно», – написал Губерниев в телеграм-канале. 

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46 комментариев

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Streetbor
Сам придумал, сам написал. Типичный гу.
+51
-4
+47
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Фрида Ремарк
Он опять на коленях ползал
+46
-6
+40
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ЮИ
Дурость не лечится. Да и фиг с ним...
+36
-4
+32
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alexandrinech
Слушайте, я вот вообще не поклонница Загитовой, но Губер уже задолбал 🤦🏻‍♀️ У него одержимость? Отстань ты от девчонки, постоянные попытки подколоть — это уже давно не смешно.
+26
-2
+24
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Светлана Толасова
Дяде Диме нужно почаще смотреть на свой возраст в паспорте, чтобы не выглядеть шутом гороховым.
+24
-1
+23
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AllaS
Губер решал личные дела перед стартом , преклонил колено и целовал руку Алине.
Ведь он же на работе и предстартовый регламент не позволяет ведущему такие вольности и тем более перед стартом забега нести , то , что ему надо ради пиара . Матч должен разобраться с таким комментатором - объявителем
+27
-10
+17
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zzz-j
Размечтался ))) Это точно неточно)))
+22
-6
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zuhra tmn
Губер старше отца Алины, а все пытается распускать перед ней свои перья. Нелепо так вести себя. Всем известно , что находится под павлиньим хвостом.
+17
-1
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АНтошка 14
Выдал желаемое за действительное
+16
-5
+11
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Татьяна Тычинская
Ответ Рав. Зильберман
Губашлеп уже публично стебется над Загитовой
Таким, как он, закон не писан
+13
-2
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Оле-Лукойе
Ответ alexandrinech
Слушайте, я вот вообще не поклонница Загитовой, но Губер уже задолбал 🤦🏻‍♀️ У него одержимость? Отстань ты от девчонки, постоянные попытки подколоть — это уже давно не смешно.
Он просто пиарится на ней. Сам по себе он абсолютно никому не интересен, а упоминание известного имени в скандальном аспекте привлекает внимание.
+15
-4
+11
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Адриана
Раз извинился, значит есть за что.
+14
-3
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Александр Скворцов
У Губера мечта подружиться с Королевой ФК.
+20
-10
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Andrew Petrov
Ждем публичный пендель от Алины- Губеру👍
+16
-7
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zzz-j
Ответ AllaS
Губер решал личные дела перед стартом , преклонил колено и целовал руку Алине. Ведь он же на работе и предстартовый регламент не позволяет ведущему такие вольности и тем более перед стартом забега нести , то , что ему надо ради пиара . Матч должен разобраться с таким комментатором - объявителем
Не удивлюсь, если матчу все это на руку)))
+11
-2
+9
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Марина777
Ответ закрыт по беспределу
Книга полезная) Только надо было не показать, а подарить.
Губеру она больше нужна)
+11
-2
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Марина777
Ответ Рав. Зильберман
Губашлеп уже публично стебется над Загитовой
так и что губе этим показал только свою умственную отсталость, совершенную невоспитанность, тотальную зависть к молодой, успешной девушке.
+8
0
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Ирина Петрова
Ответ Дерзкий пеликан
Загитова слишком охамела и словила звезду. Когда-нибудь на её пути окажется настоящий мужик, который башку ей отобьет за её понты и язык.
Может на её пути окажется настоящий мужик, который прищемит хвост всяким птицам, включая дерзкого пеликана
+11
-4
+7
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Lilek Li
Ой, как ему не стыдно за своё поведение, а? Вроде, взрослый дьядка, а ведёт себя, как прищавый подросток. Ср...та
+7
-1
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Ирина Петрова
Ответ Рав. Зильберман
Пока только Губашлеп попустил Загитову, а та стерпела
Вы считаете она должна была отработать удар коленом в челюсть этому горе-комментатору?
+6
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Ирина Петрова
Ответ Светлана Толасова
Дяде Диме нужно почаще смотреть на свой возраст в паспорте, чтобы не выглядеть шутом гороховым.
Прямо с языка сняли, паспорт периодически надо просматривать
+6
-1
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Верю-не верю
Ответ Дерзкий пеликан
Загитова слишком охамела и словила звезду. Когда-нибудь на её пути окажется настоящий мужик, который башку ей отобьет за её понты и язык.
Ага, размечтался, глазик-то один прикрой) Алина на таком уровне, что психопатов, которых ты мнишь за настоящих мужиков, к ней и близко не подпустят. Упал, отжался, свободен!
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N-fox
Какой же он... не умный.
+4
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Андрей Красин
У Губерниева главное событие года состоялось - удалось парой слов с Алиной перекинуться) Теперь весь год счастливый ходить будет и всем рассказывать, каждый раз с новыми подробностями.
+5
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Додик Аксель
Скоро полтинник, а по замашкам пацан самый симпааатичный во дворе...
+3
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