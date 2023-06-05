Фетисов о Fan ID: «Страдает посещаемость, люди противятся контролю. Не знаю, почему выбрали стадион. У нас есть и транспорт, и торговые центры – там не требуется никакого ID»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия болельщики КХЛ Р-Спорт Fan ID Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о введении системы Fan ID в российском футболе.

«Понимал, что это точно вызовет возмущение людей. Страдает посещаемость, люди противятся всякому контролю, с другой стороны, мы точно знаем, что за последнее время создано достаточно много систем контроля, что может быть это было излишним изначально.

Не знаю, насколько возможно сегодня это открутить назад. Это [работает] не в пользу популяризации посещаемости всего, что связано с футболом.

Не знаю, почему был выбран именно стадион, у нас достаточно мест, когда люди приходят в большом количестве: и транспорт всевозможный, и торговые центры... Там не требуется никакого ID, чтобы люди посещали», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы. 

25 комментариев

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Lermont
А тотальный контроль, Слава, - неотъемлемая часть той системы, которой ты подлизываешь уже 20 лет.
+56
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Очки Дани Алвеса
Но проголосовал я, конечно же, ЗА этот закон, - добавил Вячеслав
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Паровоз19
но проголосовали как стадо все "за"
+34
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Beloded2007
Апрельская новость: Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступал против законопроекта о Fan ID, когда его обсуждение велось в рамках профильного комитета, однако во время его принятия Госдумой голосовал в соответствии с позицией «Единой России».
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Мирзоанис Якубов
Как же бесят эти мерзкие лицемерные депутаты, на публику говорящие "непонятно зачем, я не вижу смысла", а потом тыкают на кнопку "ЗА". А потом классическая история: царь хороший, бояре плохие
+14
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nmnackjbxkasbk
Ответ Паровоз19
но проголосовали как стадо все "за"
почему "как"?
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ChipsRobber
Депутат, а не понимает политику Вождя и своей партии.
Стадион выбран потому, что футбольные фанаты - многочисленное неформальное общественное движение, еще не полностью поставленное под контроль государства.
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Всё знаю
Ой флюгер, ой флюгер)
Больше всего ненавижу вранье и лицемеров.
Этот чудак на букву М сам же голосовал за закон.
А теперь не знает, зачем его принимали.
Тьфу, читать аж противно.
+6
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Aleksey Yashin
"Не знаю, насколько возможно сегодня это открутить назад"

Для начала, имея депутатский мандат, можно внести предложение отменить этот антинародный закон
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Ярослав Гордеев
Ой, Слава, не надо этих оправданий и соплей, лично ты ничего не сделал и не сказал против, когда этот закон принимали
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Дмитрий9779
Но проголосовал за...
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Russ Ivan
Депутат - это когда делаешь одно, говоришь другое, а думаешь третье...
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Алексей Ильин
А можно в Думу тех, кто будет голосовать хотя бы так, как говорит на публике? А то возникают справедливые вопросы.
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Dooomer
Ответ Мирзоанис Якубов
Как же бесят эти мерзкие лицемерные депутаты, на публику говорящие "непонятно зачем, я не вижу смысла", а потом тыкают на кнопку "ЗА". А потом классическая история: царь хороший, бояре плохие
"Круговая порука мажет, как копоть". Замазан Фетисов, не отговорится НИКОГДА.
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Совесть Черданцева
Ответ nmnackjbxkasbk
почему "как"?
Да, "как" было лишнее
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Overkiller
Всё у Варламова в выпуске про околофутбола расписано. Начиная с манежки.
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Vadoniy
Ну давайте будем честны, если все депутаты начнут говорить, что закон отстойный и отменят его, то это будет переобувка в позитивном ключе))
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Геральи из Ривии
Даже как-то слишком адекватно
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Ничего Смешного
Сам сказал - много контроля. А разве этого не достаточно чтобы найти зачинщиков? В чём разница с фан айди и без? Вы не сможете найти нарушителей или что? Вроде на всех стадионах стоят камеры и когда пробиваешь билет по штрих коду, то тебя фиксируют? Власти бы напомнить в очередной раз, что народ решает как ему быть и какой закон удобнее, а то что делаете вы , это однозначно беспредел и житьё за счёт остального населения.
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Glyb Aleksey
Каким же пророком оказался Жванецкий в свое время со своим проектом "Турникеты"
https://www.youtube.com/watch?v=TGG-UpEK0p8
Человек еще в 1982 году все это предсказал....
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Сергей Жарковский
По щучьему велению, по депутатскому хотению... отмените фануйди!
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Совесть Черданцева
Его речи напоминают волка в овечьей шкуре: сам проголосовал за ФанУйди, а потом лично его на камеру критикует. Смешно, но нет: не купится не кто
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Мерседес-Бендзь
Да, а ещё филармонии, театры, кинотеатры, музеи, храмы, аквапарки...
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окечуква
В Госдуме видать настолько скучно, что приходится развлекать себя говоря адекватные вещи.
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Red Line
опять пчела против мёда запротестовала)
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