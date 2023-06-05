Фетисов о Fan ID: «Страдает посещаемость, люди противятся контролю. Не знаю, почему выбрали стадион. У нас есть и транспорт, и торговые центры – там не требуется никакого ID»
Вячеслав Фетисов высказался о введении системы Fan ID в российском футболе.
«Понимал, что это точно вызовет возмущение людей. Страдает посещаемость, люди противятся всякому контролю, с другой стороны, мы точно знаем, что за последнее время создано достаточно много систем контроля, что может быть это было излишним изначально.
Не знаю, насколько возможно сегодня это открутить назад. Это [работает] не в пользу популяризации посещаемости всего, что связано с футболом.
Не знаю, почему был выбран именно стадион, у нас достаточно мест, когда люди приходят в большом количестве: и транспорт всевозможный, и торговые центры... Там не требуется никакого ID, чтобы люди посещали», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.
Стадион выбран потому, что футбольные фанаты - многочисленное неформальное общественное движение, еще не полностью поставленное под контроль государства.
Больше всего ненавижу вранье и лицемеров.
Этот чудак на букву М сам же голосовал за закон.
А теперь не знает, зачем его принимали.
Тьфу, читать аж противно.
Для начала, имея депутатский мандат, можно внести предложение отменить этот антинародный закон
https://www.youtube.com/watch?v=TGG-UpEK0p8
Человек еще в 1982 году все это предсказал....