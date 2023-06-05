Забег на Никольской. Загитова, Валиева, Ягудин, Карякин, Сотомайор, Алдонин, Булыкин, Губерниев пробегут 60 м

Сегодня в Москве пройдет забег по Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики.

В забеге примут участие легкоатлеты из России, Турции, Беларуси и Кубы. Также выступят спортсмены из других видов.

Неделя легкой атлетики

Забег на Никольской

Прямая трансляция – на «Матч ТВ» с 19:55 по московскому времени.

Старт-лист

60 м

20:10

1. Озер Кайхан (Турция)

2. Данила Тен

3. Рамиль Гулиев (Турция)

4. Александр Николаев

20:13

1. Игорь Образцов

2. Батуган Алтынташ (Турция)

3. Ярослав Ткалич

4. Эртан Озкан (Турция)

20:16

1. Вера Филатова

2. Ульяна Баженова

3. Наталья Комбарова

4. Елизавета Максимова

20:19

1. Виктория Максимова

2. Кристина Макаренко

3. Юлия Караваева

4. София Провоторова

20:22

1. Алина Загитова

2. Камила Валиева

3. Аделия Петросян

4. Софья Акатьева

20:25

1. Алексей Ягудин

2. Хавьер Сотомайор (Куба)

3. Михаил Кокляев

4. Сергей Карякин

20:50

1. Дмитрий Губерниев

2. Алексей Ханин

3. Диана Терешкова

4. Карина Канчурина

20:55

1. Евгений Алдонин

2. Дмитрий Булыкин

3. Андрей Тихонов

4. Александр Филимонов

60 м с барьерами

20:30

1. Светлана Парахонько (Беларусь)

2. Дарья Осипова

3. Эльвира Граборенко (Беларусь)

4. Валерия Громова

20:34

1. Алина Бозюкова

2. Руслана Романовская (Беларусь)

3. Виктория Погребняк

4. Ирина Болдырева

20:40

1. Филипп Шабанов

2. Виталий Парахонько (Беларусь)

3. Артем Макаренко

4. Семен Манаков

20:44

1. Даниил Шубин

2. Анатолий Киселев

3. Сергей Шубенков

4. Константин Шабанов

60 м + 60 м с барьерами

21:35

1. Аньер Гарсиа (Куба)

2. Дайрон Роблес (Куба)

3. Филипп Шабанов

4. Константин Шабанов