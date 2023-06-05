Забег на Никольской. Загитова, Валиева, Ягудин, Карякин, Сотомайор, Алдонин, Булыкин, Губерниев пробегут 60 м

Теги Евгений Алдонин Андрей Тихонов Дмитрий Булыкин Алексей Ягудин Бег сборная России сборная России жен результаты Александр Филимонов Дмитрий Губерниев Сергей Карякин Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Дайрон Роблес Константин Шабанов сборная Кубы Рамиль Гулиев Сергей Шубенков Хавьер Сотомайор сборная Турции Филипп Шабанов Михаил Кокляев Алина Загитова Игорь Образцов Виктория Погребняк Артем Макаренко Камила Валиева Софья Акатьева Виталий Парахонько Аделия Петросян Ярослав Ткалич Александр Николаев Кристина Макаренко Виктория Максимова Наталья Комбарова Дарья Осипова Вера Филатова Данила Тен Ирина Болдырева Софья Провоторова Ульяна Баженова Руслана Романовская Светлана Парахонько Аньер Гарсиа Легкая атлетика

Сегодня в Москве пройдет забег по Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики.

В забеге примут участие легкоатлеты из России, Турции, Беларуси и Кубы. Также выступят спортсмены из других видов. 

Неделя легкой атлетики

Забег на Никольской

Прямая трансляция – на «Матч ТВ» с 19:55 по московскому времени.

Старт-лист

60 м

20:10

1. Озер Кайхан (Турция) 

2. Данила Тен

3. Рамиль Гулиев (Турция)

4. Александр Николаев 

20:13

1. Игорь Образцов 

2. Батуган Алтынташ (Турция)

3. Ярослав Ткалич 

4. Эртан Озкан (Турция)

20:16

1. Вера Филатова 

2. Ульяна Баженова 

3. Наталья Комбарова 

4. Елизавета Максимова 

20:19

1. Виктория Максимова

2. Кристина Макаренко

3. Юлия Караваева

4. София Провоторова

20:22

1. Алина Загитова

2. Камила Валиева

3. Аделия Петросян

4. Софья Акатьева

20:25

1. Алексей Ягудин

2. Хавьер Сотомайор (Куба)

3. Михаил Кокляев

4. Сергей Карякин

20:50

1. Дмитрий Губерниев

2. Алексей Ханин

3. Диана Терешкова

4. Карина Канчурина

20:55

1. Евгений Алдонин

2. Дмитрий Булыкин

3. Андрей Тихонов

4. Александр Филимонов

60 м с барьерами

20:30

1. Светлана Парахонько (Беларусь)

2. Дарья Осипова

3. Эльвира Граборенко (Беларусь)

4. Валерия Громова

20:34

1. Алина Бозюкова 

2. Руслана Романовская (Беларусь)

3. Виктория Погребняк

4. Ирина Болдырева

20:40

1. Филипп Шабанов

2. Виталий Парахонько (Беларусь)

3. Артем Макаренко

4. Семен Манаков

20:44

1. Даниил Шубин

2. Анатолий Киселев

3. Сергей Шубенков

4. Константин Шабанов 

60 м + 60 м с барьерами

21:35

1. Аньер Гарсиа (Куба)

2. Дайрон Роблес (Куба)

3. Филипп Шабанов 

4. Константин Шабанов 

Опубликовал Лина Лоцик

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53 комментария

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Lindeman
Так вот кто всё на Никольскую бегает
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-2
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Валерий Петров
Кубинец Сотомайор, если не ошибаюсь, чемпион ОИ по прыжкам? Респект, если это он
+23
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Anfitan
Губерниев в забеге с дамами? ясно ...будет клоунада
+20
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Enchanter WIZZARD
Ответ Валерий Петров
Кубинец Сотомайор, если не ошибаюсь, чемпион ОИ по прыжкам? Респект, если это он
Он ещё обладатель мирового рекорда
+13
-1
+12
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Светлана Менова
Почему Губе сделали смешанный забег? Чтобы он наверняка первым пришёл, обогнав женщин?
+16
-4
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Liverpool_63
Ответ Валерий Петров
Кубинец Сотомайор, если не ошибаюсь, чемпион ОИ по прыжкам? Респект, если это он
Это не просто ОИ, это легенда лёгкой атлетики. Ему принадлежат одни из старейших рекордов по прыжкам в высоту, в зале и на открытом стадионе. Великий кубинец.
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Russ Ivan
Я бы посмотрел на Уткина 160 м с барьерами...
+12
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Dizzod
Ответ Светлана Менова
Почему Губе сделали смешанный забег? Чтобы он наверняка первым пришёл, обогнав женщин?
может он трансгендер?
+6
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Марк Терентьев
Ответ Lana-shu
Что то остальные так не позорятся. Единственный смешанный забег. Понятно, что Губер это самое дно матча. Позорное посмешище!
Это нынче модная тема. Участие "мужчин" в женских соревнованиях. Главное,форму покрасивее пусть наденет 😉
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Enchanter WIZZARD
Забег на Никольской в честь победы Кокорина в чемпионате Кипра?
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Виктор Бутко
Сотомайор? серьезно? ему лет то сколько уже?
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Теннисный абсолют
Молодцы ребята, хорошая акция
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Маргарита В Сафронова
Алина!!!!!! Алина!!!!!!!
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Lana-shu
Какая прелесть! Губер в забеге с девушками! Бедняжка, смотри не развались на Никольской. Позорник!
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Lana-shu
Ответ Александр Колосов
Смотря с кем соревноваться. Если против меня мс по бегу девушек поставить, это будет позор очевидный. А если студенток физфака, то не очевидно
Что то остальные так не позорятся. Единственный смешанный забег. Понятно, что Губер это самое дно матча. Позорное посмешище!
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Mira Val
О! Сотомайор!
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honeycutt
Ответ Валерий Петров
Кубинец Сотомайор, если не ошибаюсь, чемпион ОИ по прыжкам? Респект, если это он
поговаривают, что и рекордсмен мира он же)
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Сотомайор? Мне не показалось?
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Lana-shu
Ответ Александр Колосов
Обеликс🤦‍♂️🤦‍♂️да и вот тебе не пофиг, чем Вася занимается. Или типа шутка в стиле жирный бегает?
Он ползает и языком метет.
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Go-go-love
Ответ Светлана Менова
Почему Губе сделали смешанный забег? Чтобы он наверняка первым пришёл, обогнав женщин?
Он их не обгонит)))
+3
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FS.Nika1
Ответ Gemma157
Загитова отстанет от всех. Она медлительная
Вас только она из всех интересует?
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мистер бин
Губерниев мечтал не в этом квартете оказаться.
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Ольга Долгова
Ответ Александр Колосов
Как семья Плющенко могла пропустить такое мероприятие?
Они все уехали в Сочи на сборы
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Александр Колосов
Ответ Anfitan
Губерниев в забеге с дамами? ясно ...будет клоунада
Можно подумать в забеге с мужиками он мог бы навязать конкурентную борьбу
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Александр Колосов
Ответ Lana-shu
Какая прелесть! Губер в забеге с девушками! Бедняжка, смотри не развались на Никольской. Позорник!
Смотря с кем соревноваться. Если против меня мс по бегу девушек поставить, это будет позор очевидный. А если студенток физфака, то не очевидно
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