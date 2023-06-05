Забег на Никольской. Загитова, Валиева, Ягудин, Карякин, Сотомайор, Алдонин, Булыкин, Губерниев пробегут 60 м
Сегодня в Москве пройдет забег по Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики.
В забеге примут участие легкоатлеты из России, Турции, Беларуси и Кубы. Также выступят спортсмены из других видов.
Неделя легкой атлетики
Забег на Никольской
Прямая трансляция – на «Матч ТВ» с 19:55 по московскому времени.
Старт-лист
60 м
20:10
1. Озер Кайхан (Турция)
2. Данила Тен
3. Рамиль Гулиев (Турция)
4. Александр Николаев
20:13
1. Игорь Образцов
2. Батуган Алтынташ (Турция)
3. Ярослав Ткалич
4. Эртан Озкан (Турция)
20:16
1. Вера Филатова
2. Ульяна Баженова
3. Наталья Комбарова
4. Елизавета Максимова
20:19
1. Виктория Максимова
2. Кристина Макаренко
3. Юлия Караваева
4. София Провоторова
20:22
1. Алина Загитова
2. Камила Валиева
3. Аделия Петросян
4. Софья Акатьева
20:25
1. Алексей Ягудин
2. Хавьер Сотомайор (Куба)
3. Михаил Кокляев
4. Сергей Карякин
20:50
1. Дмитрий Губерниев
2. Алексей Ханин
3. Диана Терешкова
4. Карина Канчурина
20:55
1. Евгений Алдонин
2. Дмитрий Булыкин
3. Андрей Тихонов
4. Александр Филимонов
60 м с барьерами
20:30
1. Светлана Парахонько (Беларусь)
2. Дарья Осипова
3. Эльвира Граборенко (Беларусь)
4. Валерия Громова
20:34
1. Алина Бозюкова
2. Руслана Романовская (Беларусь)
3. Виктория Погребняк
4. Ирина Болдырева
20:40
1. Филипп Шабанов
2. Виталий Парахонько (Беларусь)
3. Артем Макаренко
4. Семен Манаков
20:44
1. Даниил Шубин
2. Анатолий Киселев
3. Сергей Шубенков
4. Константин Шабанов
60 м + 60 м с барьерами
21:35
1. Аньер Гарсиа (Куба)
2. Дайрон Роблес (Куба)
3. Филипп Шабанов
4. Константин Шабанов
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