«Барса» не делала официального предложения по Месси. Лапорта и отец Лео потратили несколько часов на поиск решения

«Барселона» не делала официального предложения по Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» провел встречу с отцом Лионеля Хорхе. На встрече обсуждалось возможное возвращение аргентинца в «Барселону».

По информации инсайдера , каталонский клуб не сделал официального предложения по Месси. Лапорта и отец игрока потратили несколько часов, чтобы найти креативное решение проблемы. Сообщается, что переговоры продвинулись вперед.

Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона свободным агентом.

Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

Отец Месси: «Лео хочет вернуться в «Барсу». Верим, что сможем сделать это»

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?