«Барса» не делала официального предложения по Месси. Лапорта и отец Лео потратили несколько часов на поиск решения

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» не делала официального предложения по Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с отцом Лионеля Хорхе. На встрече обсуждалось возможное возвращение аргентинца в «Барселону».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб не сделал официального предложения по Месси. Лапорта и отец игрока потратили несколько часов, чтобы найти креативное решение проблемы. Сообщается, что переговоры продвинулись вперед.

Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона свободным агентом.

Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

Отец Месси: «Лео хочет вернуться в «Барсу». Верим, что сможем сделать это»

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

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79 комментариев

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Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
+184
-9
+175
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TAGAY
Ответ Oleg Olegov
Что такое "креативное решение проблемы"?)
скорее всего обход правил по закону, например вместо ЗП 15млн в год, 10 + 5 млн за то что после окончании контракта получит типа как посол и т.д. есть разные способы обхода финансовых законов, и этим занимается абсолютно все большие фирмы.
+54
-2
+52
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Oleg Olegov
Что такое "креативное решение проблемы"?)
+18
0
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f0rmoceft
Креативно дёргали рычаг
+23
-8
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VG15
Рычаги друг другу подергали и разошлись
+21
-6
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МГЕР
Ответ Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
У тебя юмор, 80 уровень
+28
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Артур Иванов
Ответ Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
И наклейки евро 96 с гербами сборных
+11
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TAGAY
Ответ Александр Елисеев
Что там в принципе обсуждать? У Барселоны не так много вариантов, которые они могут предложить Месси по части з/п и бонусы.
тем не менее отец Лео пришел на переговоры а значит Барсе все еще есть что предложить,играть в Европе в топ клубе и лидером команды, любовь фанатов и привычное место житльство семьи Лео.. в СА ничего кроме денег не предложат, жить там семья Лео судя по всему не хочет. в конце жизни не важно будет умрешь ты с 1 млрд или 3-4 миллиардами. так что не все деньги решает!
+10
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Мельников Михаил
Какое решение они ищут? Лео хочет вернуться или нет? Понятно, что Барса не даст столько, сколько саудиты, не даст столько, сколько хочет наковырять по всей млс Бекхэм. И не даст столько, сколько было в ПСЖ.
Так хочет Лео вернуться? Или он опять хочет довести родной клуб до рычагов?
+8
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Mr@k
сразу предложили снизить зарплату?...
+10
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Barsenoga
Ответ Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
а пластины для чего? я просто не с вашего поколения, могу предположить, для кастета?
+8
-1
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МГЕР
Ответ Oleg Olegov
Что такое "креативное решение проблемы"?)
Чтобы и волки были сыты и овцы были целы
+6
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Собиратель хаоса
Ответ Barsenoga
а пластины для чего? я просто не с вашего поколения, могу предположить, для кастета?
Свинец плавить на костре. В 90-е многие дети этим промышляли, может и раньше 90-х было.
+4
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Rus Donskoy
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Ответ nurikkkk
36 летнего игрока, который в топ матчах испаряется.....зачем?
Испаряется влажный роналду
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Мистер Уайт
Надо найти решение, ведь только Лео сможет помочь Барсе наконец-то выиграть Лигу Европы.
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Клирик
Ответ Barsenoga
а пластины для чего? я просто не с вашего поколения, могу предположить, для кастета?
Можно ещё фигурки индейцев и солдатиков отливать. Кастет позже был))
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Flavius
Ответ Barsenoga
а пластины для чего? я просто не с вашего поколения, могу предположить, для кастета?
О, это было отличное развлечение. С помощью костра, старой банки от консерв, и чудом раздобытого аккумулятора, мы превращались в сталеваров.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
Ну за свинцовые пластины и я бы во вторую смену газон покосить выехал бы.
+3
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Просто очередной вброс
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Demetrio-77
Ответ Артур Иванов
И наклейки евро 96 с гербами сборных
Евро-96 никому уже не был интересен. Праймовые Паннини - Italy-90.))
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Peter Parker
Ответ Flavius
Лапорта предлагал бесплатное парковочное место возле стадиона, годовой абонемент в тренажёрный зал, 10 вкладышей Турбо, пять крышечек Кока-Колы, и несколько свинцовых пластин от старого аккумулятора
Готов от себя добавить акции Хопёр-инвеста
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg Olegov
Что такое "креативное решение проблемы"?)
Подписание контракта с арабами и аренда в Барсу.
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kazzibo
Сериал ещё не закончен...
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Подкат Пенальтьевич
Обсуждали сколько с этого будет иметь батя Месси и его братья
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Максим Бегун
Ответ Матрос Кот
В руководстве Барсы все наимутнейшие типы. Все знали,что никакого Месси в Барсе не будет с самого начала. Но так,как есть рассерженные каталанцы,которые чуть что бузят,для них устроили театр. Папаша видимо давно с арабами замутил, Майями тоже жирный вариант,но запасной. Туда можно после дойки арабов поехать.
Клуб рассерженных каталонцев)
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