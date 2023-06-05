«Зенит» создал новый орган управления клубом – Правление. Семак войдет в состав, Медведев возглавит

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

«Зенит» изменил структуру управления клубом и дал Сергею Семаку новые полномочия.

«Совет директоров «Зенита» принял решение изменить структуру управления клубом. Создается новый коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба. 

Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдет главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.

Возглавит Правление ФК «Зенит» [генеральный директор] Александр Иванович Медведев», – говорится в сообщении клуба.

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34 комментария

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Evil_Alastar
Империя зла 🥰🥰
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Екн Лор
Ответ ЛексЛютый
Семак превращается в русского Фергюссона.
В русского Ротенберга
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Михаил1970
Также необходим товарищеский суд, народный контроль и женсовет.
+20
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Геннадий Тёкин
Правление,правление...а править будет Газпром!
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Jii Gee
Все связанное с зенитом вызывает омерзение.
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cektor
рука руку моет )
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шатанледс 12
Логично. Семак уже давно участвует в трансферной политике
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banchik1
Ответ savik-A.M.
Когда до вас дойдет , что Зарема уже давно никаким боком к Спартаку никакого отношения не имеет
И поэтому в каждой бочке затычка, применительно к любой новости о Зените и Спартаке, ога.
+5
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Overkiller
Ответ Михаил1970
Также необходим товарищеский суд, народный контроль и женсовет.
Женсовет это в Спартаке.
+17
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Красная стрела
Ответ redbalance
Чем именно будет заниматься травоядный дрессировщик тигров?
Майских жуков скрещивать.
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Красная стрела
Империя зла конечно же должна иметь такой орган. Как раньше без него обходились то😁
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Recreated
Не забудьте организовать родительский комитет, говорят помогает!
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Gun[o|o]ner
Сперва подумал, что другой Медведев возглавит )
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banchik1
Тоже пришли, чтобы править, что ли?🧐
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Recreated
Неужели что-то случилось!??))
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redbalance
Чем именно будет заниматься травоядный дрессировщик тигров?
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gukmamop
Правь, Правление
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Russ Ivan
А ещё оболочная компания, удалённый головной офис, две дочки, три постирочные конторы и всех на аутсорсинг...
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Alex8007
Очередной распил 🥱
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ws357
Ответ Gun[o|o]ner
Сперва подумал, что другой Медведев возглавит )
Этот возглавляет только бутылку
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ws357
Кабинетные движения.. Отголоски номенклатурных кабинетов
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jqzn88xn6n
Вернулись править!
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Via Ardini
Уика насмотрелся кто-то?

Вечерком сел и как посмотрел залпом все части. На следующий день: в Зените будет Правление))))

А Семак теперь не только лучший тренер в России но и менеджер)))
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Mr@k
так кто там будет член правления, а кто мозг?....
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Ритка
А судейский комитет тоже в полном составе войдет в правление?
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