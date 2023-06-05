«Зенит» создал новый орган управления клубом – Правление. Семак войдет в состав, Медведев возглавит
«Зенит» изменил структуру управления клубом и дал Сергею Семаку новые полномочия.
«Совет директоров «Зенита» принял решение изменить структуру управления клубом. Создается новый коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.
Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдет главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.
Возглавит Правление ФК «Зенит» [генеральный директор] Александр Иванович Медведев», – говорится в сообщении клуба.
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Вечерком сел и как посмотрел залпом все части. На следующий день: в Зените будет Правление))))
А Семак теперь не только лучший тренер в России но и менеджер)))