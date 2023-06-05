Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье

Фигуристка Софья Акатьева выиграла забег на 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве.

В забеге на Никольской участвовали Акатьева, Камила Валиева, и . Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.

Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

Неделя легкой атлетики

Москва

Забег на Никольской

60 м

1. – 18,44

2. – 19,56

3. Алина Загитова – 19,66

4. Аделия Петросян – 19,85