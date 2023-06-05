Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье
Фигуристка Софья Акатьева выиграла забег на 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве.
В забеге на Никольской участвовали Акатьева, Камила Валиева, Алина Загитова и Аделия Петросян. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.
Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.
Неделя легкой атлетики
Москва
Забег на Никольской
60 м
1. Софья Акатьева – 18,44
2. Камила Валиева – 19,56
3. Алина Загитова – 19,66
4. Аделия Петросян – 19,85
Дроботенко
Винокур
Дубовицкая
а все опять недовольны и во всём опять виновата Алина
Они пешком шли?