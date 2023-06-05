Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян пробежали трусцой «Забег на Никольской» и остановились перед финишем, победу отдали Софье

Теги Бег сборная России фото женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева выиграла забег на 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве.

В забеге на Никольской участвовали Акатьева, Камила Валиева, Алина Загитова и Аделия Петросян. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились.

Фигуристки попытались пересечь финишную черту одновременно, но Акатьева заступила чуть раньше, остальные места распределились по фотофинишу.

Неделя легкой атлетики

Москва

Забег на Никольской

60 м

1. Софья Акатьева – 18,44

2. Камила Валиева – 19,56

3. Алина Загитова – 19,66

4. Аделия Петросян – 19,85

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101 комментарий

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Ебздрогыч
И вот эту вот хрень всю прошлую неделю нещадно пиарили?
+65
-6
+59
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Рав. Зильберман
Шапито
+46
-3
+43
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NickN
Зашел посмотреть, как Ваганыч бежит. Попал на кликбейт, получается.
+36
-2
+34
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Артем Филиппов
Ответ zzz-j
Ахаха, лишили журналистов жареного))) они там уже матерятся в своих тг каналах)))
А можно было лишить журналистов жареного, просто не учавствуя в этом, это было бы как минимум честнее по отношению к зрителям)
+33
-8
+25
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Александр Шульгин
Зря они так, неспортивно
+26
-4
+22
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ЮИ
Ерунда, конечно. Но стоит представить вероятные баталии всех и вся в случае, если бы девочки реально пробежали дистанцию... Да ну! Лучше так!
+25
-8
+17
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Кирилл Павлюченко
Победу отдали Акатьевой, а приз "за лучшую шутку" перед финишем - Петросян.
+14
0
+14
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Владислава Крюкова
Ответ Артем Филиппов
А можно было лишить журналистов жареного, просто не учавствуя в этом, это было бы как минимум честнее по отношению к зрителям)
Зрители то тут причём?) те кто хотел прийти посмотреть на фигуристок их и увидели) все честно))
+24
-11
+13
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avcgloronalduMU
как не надо бегать товарничок))
+13
-1
+12
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Enchanter WIZZARD
Ответ NickN
Зашел посмотреть, как Ваганыч бежит. Попал на кликбейт, получается.
Ахахахахаха
+12
-1
+11
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svft
Петросян
Дроботенко
Винокур
Дубовицкая
+15
-4
+11
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fewral
Могли бы подарить победу на день рождения
+12
-1
+11
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AllaS
Фигуристки хорошо придумали преодолеть черту финиша одновременно , но не потренировались . Фотофиниш не дал единый результат .
+20
-10
+10
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zzz-j
Ахаха, лишили журналистов жареного))) они там уже матерятся в своих тг каналах)))
+34
-24
+10
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ AllaS
Фигуристки хорошо придумали преодолеть черту финиша одновременно , но не потренировались . Фотофиниш не дал единый результат .
Одновременно специально это сделать почти невозможно
+11
-1
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закрыт по беспределу
Аделька поскромничала
+11
-1
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Ирина Петрова
Ответ Юрий Гаврилов
Какая Камила крупная.
Это вы мелкий
+11
-3
+8
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Ирина Чунаева
Ответ zzz-j
Ахаха, лишили журналистов жареного))) они там уже матерятся в своих тг каналах)))
Так им и надо! Не все коту масленица.
+13
-5
+8
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Yaroslove
Однажды у нас школе устроили забеги классов. Мы сговорились с одноклассниками также трусцой пробежать и финишировать вместе. Так на нас наехали классуха и физрук, и заставили по нормальному перебежать))
+9
-1
+8
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Ева Винер
девочки решили пройти пешком, чтоб не было никаких разборок кто кого.
а все опять недовольны и во всём опять виновата Алина
+19
-11
+8
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Артем Филиппов
Ответ beleran
Хм, я в 10 классе 60 метров пробегал за 8 секунд. Они пешком шли?
Не, ну что вы, каким пешком, трусцой)
+7
0
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NataliaB.3003
Мне немножко обидно, я ждала борьбы... Это было бы интересно. Да и 60 метров - не такая большая дистанция.
+8
-1
+7
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Кирилл Павлюченко
Ответ Рав. Зильберман
Шапито
Фигурное.
+7
0
+7
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beleran
Хм, я в 10 классе 60 метров пробегал за 8 секунд.

Они пешком шли?
+8
-1
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noangel
Ответ Ева Винер
девочки решили пройти пешком, чтоб не было никаких разборок кто кого. а все опять недовольны и во всём опять виновата Алина
Недовольны всё те же персоны)) девочки лишили их ужина.
+8
-2
+6
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