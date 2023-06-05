Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги
Хаким Зиеш присутствует на «Открытие Банк Арене» на матче Winline Медиалиги.
Полузащитник «Челси» приехал на игру «Народная Команда» – «Бей Беги» вместе со своим другом, вингером «Спартака» Квинси Промесом.
На стадионе марокканец раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.
Также ему подарили игровую футболку «Спартака» с 22-м номером, под которым он играет за «Челси».
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Игнатов : А вот сейчас обидно было...
Хаким Зиеш случайно дал автограф.
Могут еще Пулишича прихватить.