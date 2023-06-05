Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Открытие Банк Арена Квинси Промес Хаким Зиеш Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Хаким Зиеш присутствует на «Открытие Банк Арене» на матче Winline Медиалиги.

Полузащитник «Челси» приехал на игру «Народная Команда» – «Бей Беги» вместе со своим другом, вингером «Спартака» Квинси Промесом.

На стадионе марокканец раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

Также ему подарили игровую футболку «Спартака» с 22-м номером, под которым он играет за «Челси».

Народный «Спартак» в Медиалиге: играют только свои, на трибунах перформанс, в составе Шишкин, Баженов, Прудников

32 комментария

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h9zbx6jdsd
По стопам легенды Спартака Джона Терри идет
+62
-2
+60
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Spartachh
Прикольно. Я как раз в Марокко сейчас. В Марракеш футболки Зиеша и Хакими продают на каждом углу, они тут боги))
+41
-4
+37
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StillInTheGame
Ответ Asteriskk
А че там интересного в Марокко? Есть че посмотреть, куда сходить
Вы спрашиваете, есть ли куда сходить в средиземноморской стране с почти 40 миллионами населения?)
+30
-5
+25
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Aleksey Yashin
Очень неожиданно сейчас видеть мировую звезду в Москве, когда повсеместно идёт отмена России, и когда самому Зиешу может наприлетать комментариев за эту поездку.
+20
-3
+17
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psycho
Ответ luu
Извините что не в тему но, Спортс ты решил "отменить" Россию у себя на сайте, почему я теперь не могу выбрать свою страну в профиле?
сейчас попробовал - никакую не могу выбрать
+11
-2
+9
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Фут.Боль
Да какой Зиеш! Это ж Матвиенко из Импровизации.
+8
0
+8
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Евгений Цыбулин
Ответ psycho
может никто не узнает, может его Промес тайными тропинками провёз
Заодно и порошка в МИД закинули-связи,они нужны)))
+10
-2
+8
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psycho
Ответ Aleksey Yashin
Очень неожиданно сейчас видеть мировую звезду в Москве, когда повсеместно идёт отмена России, и когда самому Зиешу может наприлетать комментариев за эту поездку.
может никто не узнает, может его Промес тайными тропинками провёз
+7
-1
+6
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psycho
Ответ Dimario
чтобы Квинси не грустил, его нужно в Нидерланды выдать и лет на 10 в тюрьму засадить. будет там свой реп читать. Не жизнь -- мечта!
ладно
+7
-2
+5
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Sergeev55
Раздавая автографы, Хаким Зиеш случайно подписал контракт со Спартаком!!! 😉😆😁
+3
0
+3
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Арсен Талант-Уулу
Ответ StillInTheGame
Вы спрашиваете, есть ли куда сходить в средиземноморской стране с почти 40 миллионами населения?)
так есть или нет?)))
+2
0
+2
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Asteriskk
Ответ Spartachh
Прикольно. Я как раз в Марокко сейчас. В Марракеш футболки Зиеша и Хакими продают на каждом углу, они тут боги))
А че там интересного в Марокко? Есть че посмотреть, куда сходить
+6
-4
+2
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Александр Смирнов
Дзюба : Какой-то лох с моим номером.
Игнатов : А вот сейчас обидно было...
+2
0
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Давид Agabekyan
Ответ udiekemen
Ппхх, молодцы уж) только чтоб Зинченко не заплакал
В Челси Мудрик есть
+1
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Tydeus
Ответ Asteriskk
А че там интересного в Марокко? Есть че посмотреть, куда сходить
Посмотрите, не знаю, «Выживут только любовники» Джармуша, где Маракеш показан – разумеется, есть.
+1
0
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udiekemen
Ппхх, молодцы уж) только чтоб Зинченко не заплакал
+4
-3
+1
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AminO2
Ответ Sergeev55
Раздавая автографы, Хаким Зиеш случайно подписал контракт со Спартаком!!! 😉😆😁
Подписывая контракт со "Спартаком",
Хаким Зиеш случайно дал автограф.
+2
-1
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Александр Смирнов
Ответ psycho
может никто не узнает, может его Промес тайными тропинками провёз
Это Зиеш привез тайными тропами Промесу из Марокко очередную партию ...
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Aleksey Yashin
Очень неожиданно сейчас видеть мировую звезду в Москве, когда повсеместно идёт отмена России, и когда самому Зиешу может наприлетать комментариев за эту поездку.
"мировую звезду"🤣🤣🤣
+1
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StillInTheGame
Ответ Dimario
чтобы Квинси не грустил, его нужно в Нидерланды выдать и лет на 10 в тюрьму засадить. будет там свой реп читать. Не жизнь -- мечта!
хорошо
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Нина Гапорцина
Ответ Asteriskk
А че там интересного в Марокко? Есть че посмотреть, куда сходить
В Марокко красивая природа, если есть права, то взять машину и поездить там вообще супер)
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владимир косягин
Ответ Dimario
чтобы Квинси не грустил, его нужно в Нидерланды выдать и лет на 10 в тюрьму засадить. будет там свой реп читать. Не жизнь -- мечта!
А тебя в кресты, они как раз не далеко.
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Dimario
Ответ </c/>
даже с номером уже, красавцы, тонко!
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London.is.blue
Отлично, надеюсь там и останется.
Могут еще Пулишича прихватить.
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llolishe
На футболке номер и адрес Заремы
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