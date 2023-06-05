Зиешу подарили футболку «Спартака». Хавбек «Челси» пришел на «Открытие Банк Арену» на матч Медиалиги

Хаким Зиеш присутствует на «Открытие Банк Арене» на матче Winline Медиалиги.

Полузащитник «Челси» приехал на игру « » – « » вместе со своим другом, вингером « » .

На стадионе марокканец раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

Также ему подарили игровую футболку «Спартака» с 22-м номером, под которым он играет за « ».

Народный «Спартак» в Медиалиге: играют только свои, на трибунах перформанс, в составе Шишкин, Баженов, Прудников