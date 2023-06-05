13-летний Чудо Малой выведет «Бей Беги» с капитанской повязкой на «Открытие Банк Арене» в матче Медиалиги с «Народной Командой»

Теги Winline Медиалига Бей Беги результаты Народная Команда Медиафутбол

«Бей Беги» и «Народная Команда» сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.

Для «Народной Команды» матч не имеет турнирного значения – она сыграет в стыковом матче за выход в четвертьфинал МФЛ.

«Бей Беги» для выхода в стыковые матчи нужна победа или ничья.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». 

5 июня, понедельник

«Бей Беги» – «Народная Команда». Начало в 19:30

«Бей Беги» (основной состав): Юрченко, Ама, Сычев, Иракли, Кожемяка, Криш, Поликарп, Неймар, Гена Одиннадцатый, Чудо Малой, Конг.

Примечание: время начала матча – московское.

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