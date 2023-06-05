Ренат Лайшев о том, что Тутберидзе скрыла фотографии с Путиным: «Как бы потом не было стыдно за всякие разные действия»

Теги Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев поделился мнением о поведении Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

– Интересные дела творятся в фигурном катании. Этери Тутберидзе дважды не пришла на награждение к Путину. И многие заметили, что из ее социальных сетей исчезли упоминания и фотографии с президентом России. Что происходит?

– Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно больше уделять внимания результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы России временные. Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.

– А самое смешное: сколько вы ругали Евгения Плющенко в разных интервью. Дураком называли и так далее. Но он скорее похож на вас по патриотизму. Он открыто поддерживает СВО и президента страны. Что скажете?

– Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает все правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны, – сказал президент «Самбо-70» Лайшев

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69 комментариев

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Viks
Ха-ха-ха! Лайшев переобувается в полёте!
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Jessi
У меня ощущение, что Тутберидзе собралась за Дэвисами
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Arty Novikoff
Ответ Viks
Ха-ха-ха! Лайшев переобувается в полёте!
Партия скажет, он и пол поменяет в полете. Во всех смыслах.
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Юра Плисецкий
Ответ Sutekh Hexen
Этери респект. Теперь понятна ее позиция.
Какая позиция? Ни от денег, ни от наград, ни от катков она не отказывается.
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maripous
Война со всех срывает маски.
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serginn
А как же быть с: Ренат Лайшев: «Никто не должен критиковать Тутберидзе. "Выкладывать/убирать фотки" – это ее дело, она живет своей жизнью."
(в кавычках слегка поправленный текст не особо изменяющий суть)
+13
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Вечно в бане
«Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.»

Зато вот Лайшеву никогда не будет стыдно. Какими бы ни были действия, и как бы все ни закончилось.
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Viks
"Тутберидзе дважды не пришла на награждение к Путину. И исчезли упоминания и фотографии с президентом России." --- А дочурка перешла из ФФКР под флаг Грузии и получила Вид на жительство или даже грузинский паспорт. Так совпало.
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Tilo Wolf
Вот насчёт этого "потом" интереснее всего
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Viktoria dek
Ответ Anatiana
Пусть валит. У нас есть Плющенко
Ахах, ещё "лучше" Успокоили!
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lisin kat
Как бы не пришлось Тутберидзе релоцироваться в Грузию, к доче, но там бюджеты, конечно, не чета российским. Ей будет грустно. А в США не примут после истории с Валиевой.
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Jessi
Ответ Иван_Флягин
А зачем Тутберидзе такая срамота? Я бы на её месте тоже все фотки скрыл бы. Абсолютно логично.
А питаться с бюджета ей норм? Причём нехило так, на шестизначной гос зарплате и всякие мелочи типа квартир и машин после каждых ОИ
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Геннадий Тёкин
Наверное собралась за дочкой вслед...
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Алексей Токарев
Только тренер из Плющенко не получается никак.
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Orange carrot
Быстро Лайшев подчищает связи, ну теперь можно, Тутба к Самбо отношения не имеет😅можно и Викторовича похвалить.
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Anna Morgan
Ответ Jessi
По ходу Тутберидзе по старой дружбе попросила Лайшева дать такой комментарий, это лучший входной билет в западный мир-стать оппозицией и несогласным.
Тутберидзе плоть и кровь этой системы. Только в России она могла стать тем, кем стала и нигде больше. Она часть и бенифициар этого. Пользуется ресурсами , которая дает ей эта система. Допинг-тренер. Клейма ставить негде. Но и не рвет доконца, чтобы дальше сосать все что нужно
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Е...С
Ответ Sutekh Hexen
Этери респект. Теперь понятна ее позиция.
Об этом уже больше года пишут, почему сейчас понятна стала?
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Юра Плисецкий
Ответ Иван_Флягин
А зачем Тутберидзе такая срамота? Я бы на её месте тоже все фотки скрыл бы. Абсолютно логично.
Правда от денег, наград и катков она не отказалась.
+9
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Виталий Желтоусов
Спорт вне политики!!! Достижения Тутберидзе это космос.
+3
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Павел Мельников
Ответ Ёжик_в_тумане
Не волнуйтесь в США примут, в том году уже зазывали.
В том году как раз таки детей турнули оттуда.
+1
0
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Фира Фасхутдинова
Ответ modesto
Комментарий удален модератором
Почему модератоР пропускает такие комментарии? Причём тут национальность?
+1
0
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Viktoria dek
Ответ Jessi
Хороший тренер, все его топ спортсмены в сборной
А во взрослой сборной, кроме Муравьевой есть кто нибудь у него?
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Евгения Гринева
Она удалила более 40 фото разного характера, а встреча была с замом, она в это время болела. Заказухой эти набросы пахнут
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Ярик01
Ответ Юра Плисецкий
Правда от денег, наград и катков она не отказалась.
Деньги и награды за свою работу получает?
Или контракты из президентского фонда за лизинг Володи, как Плющ? )
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ABCflo
Ответ Oleandra
Новая волна атаки на Этери.. опять стали противопоставлять её Плющу.. и скажите, что это не акция Рудковских..
Удивительно, как в своей стране гнобят лучшего тренера. Не знаю, чья акция, но выглядит мерзко.
+1
0
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