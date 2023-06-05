Ренат Лайшев о том, что Тутберидзе скрыла фотографии с Путиным: «Как бы потом не было стыдно за всякие разные действия»

Ренат Лайшев поделился мнением о поведении Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

– Интересные дела творятся в фигурном катании. дважды не пришла на награждение к Путину. И многие заметили, что из ее социальных сетей исчезли упоминания и фотографии с президентом России. Что происходит?

– Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно больше уделять внимания результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы России временные. Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.

– А самое смешное: сколько вы ругали в разных интервью. Дураком называли и так далее. Но он скорее похож на вас по патриотизму. Он открыто поддерживает СВО и президента страны. Что скажете?

– Был другой период и определенное поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает все правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны, – сказал президент «Самбо-70» .