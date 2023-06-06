Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф

Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (7:2) и был признан второй звездой.

Форвард « » отличился во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 4 матчей. Всего в 19 играх текущего плей-офф на его счету 17 (6+11) очков.

Сегодня за 11:11 (0:48 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у ни одного броска в створ ворот, 3 хита, 3 перехвата, 50% выигранных вбрасываний, 14 минут штрафа (2+2+10), полезность – «плюс 1».

Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева