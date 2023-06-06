Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (7:2) и был признан второй звездой.

Форвард «Вегаса» отличился во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 4 матчей. Всего в 19 играх текущего плей-офф на его счету 17 (6+11) очков.

Сегодня за 11:11 (0:48 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Барбашева ни одного броска в створ ворот, 3 хита, 3 перехвата, 50% выигранных вбрасываний, 14 минут штрафа (2+2+10), полезность – «плюс 1».

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9 комментариев

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ɔculpa
За один ассист, два удаления и одиннадцать минут на площадке быть признанным второй звездой это довольно нестандартно)
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Мікалай Ланец
Идёт парень за второй чашкой. Красавец!

Но все почему-то глорят за Пантер и Бобса, который пока финальную серию проваливает
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Антон Никитин
Матч не смотрел, потому спрашиваю - за что ему дали вторую звезду?
+2
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dosatuy
Ответ АРХАТ
Сможет ли Флорида дать Питтсбурга 2009 и Бостона 2011 - камбэкнуть финальную серию с 0-2? За последние 50 лет всего успешных камбэка с 0-2
Очень сомнительно. Похоже длинный перерыв выбил из колеи. Один Бобровский не всесилен, а атака Вегаса значительно сильнее чем у пантер.
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АРХАТ
Сможет ли Флорида дать Питтсбурга 2009 и Бостона 2011 - камбэкнуть финальную серию с 0-2?
За последние 50 лет всего успешных камбэка с 0-2
+1
0
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dosatuy
Ответ ɔculpa
За один ассист, два удаления и одиннадцать минут на площадке быть признанным второй звездой это довольно нестандартно)
Тоже удивил сей факт))
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ManWithNoName
Ваня сегодня выбрал с утра насилие…
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ɔculpa
Ответ Мікалай Ланец
Идёт парень за второй чашкой. Красавец! Но все почему-то глорят за Пантер и Бобса, который пока финальную серию проваливает
Во-первых не прям все, во-вторых, тех, кто болеет больше за Сергея, понять не так уж и сложно: Бобр звезда и своей команды в этом плей-офф, и Лиги в целом, как бы там не складывались последние сезоны, ну и Конь у россиянина гораздо интереснее второй чашки у пускай и действительно очень качественного ролевика.
Ну теперь-то Конь, скорее всего, уплывёт.
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Беня_Финитас
Ответ Антон Никитин
Матч не смотрел, потому спрашиваю - за что ему дали вторую звезду?
одного защитника и двух нападающих соперника с поля убрал .
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