Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф
Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (7:2) и был признан второй звездой.
Форвард «Вегаса» отличился во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2-0).
Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 4 матчей. Всего в 19 играх текущего плей-офф на его счету 17 (6+11) очков.
Сегодня за 11:11 (0:48 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Барбашева ни одного броска в створ ворот, 3 хита, 3 перехвата, 50% выигранных вбрасываний, 14 минут штрафа (2+2+10), полезность – «плюс 1».
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