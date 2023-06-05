Лапорта попросил отца Месси дать «Барселоне» время. Президент уверен, что сможет подписать Лео

Жоан Лапорта попросил отца Лионеля Месси пока не принимать предложение от другой команды.

Как передает El Chiringuito, президент «Барселоны» обратился к с просьбой дать ему время. В клубе уверены, что после одобрения его финансового плана смогут подписать аргентинского форварда.

Сообщалось, что сегодня и Месси-старший несколько часов обсуждали заключение контракта.

Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

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