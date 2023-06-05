Лапорта попросил отца Месси дать «Барселоне» время. Президент уверен, что сможет подписать Лео
Жоан Лапорта попросил отца Лионеля Месси пока не принимать предложение от другой команды.
Как передает El Chiringuito, президент «Барселоны» обратился к Хорхе Месси с просьбой дать ему время. В клубе уверены, что после одобрения Ла Лигой его финансового плана смогут подписать аргентинского форварда.
Сообщалось, что сегодня Лапорта и Месси-старший несколько часов обсуждали заключение контракта.
Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его
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Ла Лига одобрила план подписания Лео, теперь нужны ПРОДАЖИ игроков.
Одного продали, одного подписали, таковы условия ффп.
Без продаж не только Лео нет возможности подписать, но и зарегистрировать Гави и Араухо.
ТАК ОДОБРИЛИ...что за новости ради хайпа...
А всё это делалось, чтобы красиво отмазаться от Месси и выслужиться перед болельщиками. По сути Месси не нужен Барселоне в долгосрочной перспективе. Он будет балластом для Барсы.
Разные ситуации.