Лапорта попросил отца Месси дать «Барселоне» время. Президент уверен, что сможет подписать Лео

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Жоан Лапорта попросил отца Лионеля Месси пока не принимать предложение от другой команды.

Как передает El Chiringuito, президент «Барселоны» обратился к Хорхе Месси с просьбой дать ему время. В клубе уверены, что после одобрения Ла Лигой его финансового плана смогут подписать аргентинского форварда.

Сообщалось, что сегодня Лапорта и Месси-старший несколько часов обсуждали заключение контракта.

Ла Лига одобрила финансовый план «Барсы». Клуб сможет сделать предложение Месси и зарегистрировать контракты Гави и Араухо, если выполнит его

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
два года назад тоже самое говорил))) потом опять на де йонга с бартомеу валить все будет? или ла лига будет виновата?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Арсен Талант-Уулу
ну все, лапорта поставил на кон свою опу. если он опять не выполнит обещание, то кулес его возненавидят. а если вернет, то это будет большой луч света после развала бармалея
Да будет опять толкать речи, что Барселона больше чем любой игрок. Уже не впервой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Пенс
так толку то. Наберут пару тысяч тенге максимум.
Скорее старых турецких лир до очередной деноминации
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Талант-Уулу
ну все, лапорта поставил на кон свою опу. если он опять не выполнит обещание, то кулес его возненавидят. а если вернет, то это будет большой луч света после развала бармалея
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
До чего же смешной клуб
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Лапорта просто издевается над богучанскими глорами))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ artyom.atabekyan.00@mail.ru
В смысле после одобрения. Оно уже подтверждено. Ла Лига дала добро.
ЛаЛига одобрила план, но этот план ещё нужно привести в исполнение.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
Ну простите Лапорту за то, что не хочет пускать барсу под откос(( Он, в отличие от кулес, футбол видимо иногда посматривает, и понимает, что ни один топ клуб не может играть эффективно с нынешним Месси в составе. Это просто факт, подтвержденный уже множество раз. Отсюда и "гигантская" очередь из клубов на якобы главного претендента на ЗМ.
Больные на голову, вы хоть изучите вопрос.
Ла Лига одобрила план подписания Лео, теперь нужны ПРОДАЖИ игроков.
Одного продали, одного подписали, таковы условия ффп.
Без продаж не только Лео нет возможности подписать, но и зарегистрировать Гави и Араухо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Так план заключается в том, чтобы продать футболистов на сто миллионов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Этот план ещё исполнить надо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
А на что время, больше свадеб на Спотифай арене провести? А ой, там же уже ремонт начался)
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Вообще грамотная стратегия - попросить подождать месяца два, у арабов бомбанет и они выйдут из игры, больше Лео никому не нужен, потом позвать его за коробку конфет...вуаля, Профит!
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Чую, сага о "возвращении аргентинского сына" набирает обороты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak83
что то подобное мы слышали 2 года назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ artyom.atabekyan.00@mail.ru
В смысле после одобрения. Оно уже подтверждено. Ла Лига дала добро.
так это показывает, что дело не в ла лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovet41348
Ответ А. Мостовой
Месси больше барселоны. Месси 450 миллионов подписчиков, барселона -100.
Вот пусть они его зп и оплатят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Вы прочитали краткое содержание 155-й серии сериала о возвращении Месси в Барсу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
и вам не хворать!
Ну так ты истеришь на каждой ветке о Лео, а условия плана по ффп не удосужилась прочитать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так тяжело идут переговоры, потому что Сын Судьи не хочет вернутся пока Барса не подпишет и судейскую бригаду ЧМ 2022.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
No Full
В клубе уверены, что после одобрения Ла Лигой его финансового плана смогут подписать аргентинского форварда.
ТАК ОДОБРИЛИ...что за новости ради хайпа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ ZamoRano
Вообще грамотная стратегия - попросить подождать месяца два, у арабов бомбанет и они выйдут из игры, больше Лео никому не нужен, потом позвать его за коробку конфет...вуаля, Профит!
Я думаю тут логика - наоборот. Лапорта тянет время. Месси психует и подписывает контракт с арабами. Как только Месси подписывает контракт с арабами, так Лапорта тут же объявляет, что все проблемы Барсы улажены и начнёт покупать действительно нужных ему игроков.
А всё это делалось, чтобы красиво отмазаться от Месси и выслужиться перед болельщиками. По сути Месси не нужен Барселоне в долгосрочной перспективе. Он будет балластом для Барсы.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Так вроде есть же план который одобрили. Лапорта же человек слова))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ No Full
Это мы слышали , но два года назад тоже самое было. Лапорта мутит что то...
Что ты слышала два года назад?
Разные ситуации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Лучше дать не время, а денег💵
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий