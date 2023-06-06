Бобровского заменили в матче с «Вегасом» при 0:4. Он пропустил 4 шайбы во 2-й игре подряд

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Алекс Лайон Хоккей

Сергея Бобровского заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом» (2:7) после 4 пропущенных голов.

Вратарь «Флориды» ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (0-2) при счете 0:4, отразив 9 бросков из 13.

Таким образом, россиянин пропустил 4 шайбы во втором матче подряд. Перед этим у него была победная серия из 5 игр.

Всего в текущем розыгрыше на счету Бобровского 4 поражения при 11 победах (больше всех среди голкиперов).

Сегодня вышедший на замену вратарь «Пантерс» Алекс Лайон пропустил 3 гола, отбив 12 бросков из 15.

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22 комментария

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Александр Ковалёвский
Ответ Maxim Shumov
С такой обороной и праймовые Бродо и Руа без конца бы шайбу из сетки доставали. Вегас атаку разыгрывал так, как будто это была тренировка.
Праймовые Бродо и Руа и не такое вытаскивали. Тоже мне сравнил…
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Maxim Shumov
Чего и следовало ожидать. Защита сегодня была 0/10. В серии с Торонто это уже было прекрасно видно, ворота расстреливали с любых точек. Крайне тяжело вратарю 3 раунда так танцевать в воротах и не просесть в конце-концов.
+7
-3
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Александр Ковалёвский
Выигрывает Флорида - выигрывает Бобровский. Проигрывает Флорида - проигрывает Флорида. Мы уже поняли этих пацреотов спортса. Хорошо что существует Вегас, который ставит их на место ;)
+12
-8
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АРХАТ
Вот выиграет Вегас с дешёвым вратарём и начнётся - для победы не обязательно иметь топа в воротах
В прошлом году это и Колорадо подтвердил.
+4
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Maxim Shumov
С такой обороной и праймовые Бродо и Руа без конца бы шайбу из сетки доставали. Вегас атаку разыгрывал так, как будто это была тренировка.
+9
-6
+3
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Венсан Лекавалье
Жду скулежа по поводу " защита не играет...Сериожа не может быть вечным богом ". Ну и как всегда: выигрывает только бобер, но проигрывают все остальные
+3
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Амфитрион
Ответ Венсан Лекавалье
Жду скулежа по поводу " защита не играет...Сериожа не может быть вечным богом ". Ну и как всегда: выигрывает только бобер, но проигрывают все остальные
Ну так выход Лайона подтвердил качество защиты Флориды в матче. Вегас Флориду пока разрывает, и хоть кто там будет в рамке неважно.
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борецЗАнеСправедливость
Узнаем-с прежнего Серожу. Кажется Третьяки перестарались)
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Иван Павлов
Ответ АРХАТ
Вот выиграет Вегас с дешёвым вратарём и начнётся - для победы не обязательно иметь топа в воротах В прошлом году это и Колорадо подтвердил.
В 2019 это уже подтвердил Сент-Луис с Биннингтоном. А чуть ранее и Питтсбург с Мюрреем тоже.
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Maxim Shumov
Ответ Иван Павлов
В 2019 это уже подтвердил Сент-Луис с Биннингтоном. А чуть ранее и Питтсбург с Мюрреем тоже.
В 2016 и 2017 Мюррей в Пенс был еще хорош
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Maxim Shumov
Ответ Александр Ковалёвский
Выигрывает Флорида - выигрывает Бобровский. Проигрывает Флорида - проигрывает Флорида. Мы уже поняли этих пацреотов спортса. Хорошо что существует Вегас, который ставит их на место ;)
Ни в коем случае не хочу защищать патриотов, но у Пантер защита и правда настолько говёная, что многое держалось на кураже Бобровского, уже во время серии с Торонто ) просто с бесполезными Усачем и Таваресом это еще работало, а Маршессо и Айкел уже раздырявили этот проходной двор
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BigHead
Ответ Maxim Shumov
Ни в коем случае не хочу защищать патриотов, но у Пантер защита и правда настолько говёная, что многое держалось на кураже Бобровского, уже во время серии с Торонто ) просто с бесполезными Усачем и Таваресом это еще работало, а Маршессо и Айкел уже раздырявили этот проходной двор
Защита Флориды - это одна из двух главных причин попадания в большой финал, вторая - это, собственно, сам Бобровский. На спортсе всё стабильно - оборона любого клуба НХЛ становится дном тогда, когда туда приходит российский вратарь.
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A-G
Ответ Александр Ковалёвский
Выигрывает Флорида - выигрывает Бобровский. Проигрывает Флорида - проигрывает Флорида. Мы уже поняли этих пацреотов спортса. Хорошо что существует Вегас, который ставит их на место ;)
Ну, ситуация у них не так уж и плоха: выигрыши Вегаса - это же выигрыши Барабашова (который, действительно, очень хорошо смотрится).
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Montenegro Serbian
Ответ Алекс Клиторман
Откуда столько ####### повылазило?
Ты про не самые лучшие комментарии про Бобра?
Ну так следовало ожидать что люди которые писали, что нефиг делить шкуру неубитого медведя между Ткачуком и Бобровским раньше времени, отпишутся в комментах.
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