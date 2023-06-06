Бобровского заменили в матче с «Вегасом» при 0:4. Он пропустил 4 шайбы во 2-й игре подряд

Сергея Бобровского заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом» (2:7) после 4 пропущенных голов.

Вратарь «Флориды» ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (0-2) при счете 0:4, отразив 9 бросков из 13.

Таким образом, россиянин пропустил 4 шайбы во втором матче подряд. Перед этим у него была победная серия из 5 игр.

Всего в текущем розыгрыше на счету Бобровского 4 поражения при 11 победах (больше всех среди голкиперов).

Сегодня вышедший на замену вратарь «Пантерс» пропустил 3 гола, отбив 12 бросков из 15.