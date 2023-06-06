Ткачак набрал 36 минут штрафа в 2 матчах с «Вегасом». Он делит 9-е место в истории по их числу за один финал Кубка Стэнли

Мэттью Ткачак набрал 36 минут штрафа в 2 матчах финала с «Вегасом».

« » была разгромлена «Голден Найтс» (2:7) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (0-2).

в этой игре отметился заброшенной шайбой, а также набрал 22 минуты штрафа, дважды получив дисциплинарное наказание.

Это всего 3-й случай в XXI веке, когда игрок набрал 20+ минут штрафа в матче финальной серии.

В 2004 году форвард «Тампы» Крис Дингман набрал 24 минуты в матче с «Калгари», а в 2011 году защитник «Бостона» получил 22 минуты в игре против «Ванкувера».

Рекорд НХЛ удерживает форвард «Эдмонтона» Кевин Макклелланд – 29 минут в матче против «Филадельфии» в 1985 году.

В 2 матчах финала у Ткачака стало 36 минут штрафа.

Рекорд по числу штрафных минут в одном финале принадлежит Мелу Бриджману («Филадельфия») – 53 минуты в 6 играх против «Айлендерс» в 1980 году.

Мэттью делит 9-е место с Эдди Жераром (оригинальная «Оттава», 1921 год) и Китом Магнусоном («Чикаго», 1971).