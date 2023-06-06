Ткачак набрал 36 минут штрафа в 2 матчах с «Вегасом». Он делит 9-е место в истории по их числу за один финал Кубка Стэнли

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эндрю Ференс НХЛ Кит Магнусон Вегас Мел Бриджман Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак набрал 36 минут штрафа в 2 матчах финала с «Вегасом».

«Флорида» была разгромлена «Голден Найтс» (2:7) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (0-2). 

Ткачак в этой игре отметился заброшенной шайбой, а также набрал 22 минуты штрафа, дважды получив дисциплинарное наказание. 

Это всего 3-й случай в XXI веке, когда игрок набрал 20+ минут штрафа в матче финальной серии.

В 2004 году форвард «Тампы» Крис Дингман набрал 24 минуты в матче с «Калгари», а в 2011 году защитник «Бостона» Эндрю Ференс получил 22 минуты в игре против «Ванкувера». 

Рекорд НХЛ удерживает форвард «Эдмонтона» Кевин Макклелланд – 29 минут в матче против «Филадельфии» в 1985 году. 

В 2 матчах финала у Ткачака стало 36 минут штрафа.

Рекорд по числу штрафных минут в одном финале принадлежит Мелу Бриджману («Филадельфия») – 53 минуты в 6 играх против «Айлендерс» в 1980 году.

Мэттью делит 9-е место с Эдди Жераром (оригинальная «Оттава», 1921 год) и Китом Магнусоном («Чикаго», 1971). 

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9 комментариев

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adimsonekat
Вот так, за две игры, растерял весь багаж плова. Из героя и спасителя, возвращается в привычный образ. А пантерам сейчас не это надо, а как раз дисциплина, строгость в обороне и терпение. ИМХО, конечно, но в кошек уже не верю. Никаким камбэком, как ББ не пахнет.
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Mikl_5555
он по большому счету всерьез еще и не начинал..
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Deathspell Omega
Ну, хотяб рекорд по штрафу за финал должен побить.
Если пока так выигрывать не получается.
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Иван Иванов
Ткачук есть к чему стремиться в оставшихся двух матчах!
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LeicesterCity
Ну Петухов сказал, что МВП вопрос решенный с Ткачуком))) Оно и видно)
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андрей ногин
вот те раз! - два претендента на КоннСмит растеряли весь бэкап за пару игр.
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Чеширский Кот
Олень не тем чем надо занимается. В итоге моментальная расплата. Только вся команда страдает.
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АРХАТ
Ответ adimsonekat
Вот так, за две игры, растерял весь багаж плова. Из героя и спасителя, возвращается в привычный образ. А пантерам сейчас не это надо, а как раз дисциплина, строгость в обороне и терпение. ИМХО, конечно, но в кошек уже не верю. Никаким камбэком, как ББ не пахнет.
Ну так в текущем сезоне рекордные в карьере 113 минут штрафа набрал)
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