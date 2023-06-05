Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии и поблагодарили болельщиков на трех языках – русском, грузинском и английском
Диана Дэвис и Глеб Смолкин обратились к болельщикам после перехода в сборную Грузии.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас.
Начинается новая глава в нашей спортивной жизни.
Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали Дэвис и Смолкин в инстаграме.
Пост в соцсети написан на трех языках – русском, грузинском и английском.
Прох и ндеи...
#ренегаты
#иноагенты
#перебежчики
#предатели
К слову, боюсь (а может немного и радуюсь), это начало конца карьеры Тутберидзе.