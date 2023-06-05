Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии и поблагодарили болельщиков на трех языках – русском, грузинском и английском

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин обратились к болельщикам после перехода в сборную Грузии.

«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. 

Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. 

Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали Дэвис и Смолкин в инстаграме. 

Пост в соцсети написан на трех языках – русском, грузинском и английском. 

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70 комментариев

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Tatiana Klm
Папе Смолкина отправьте эту фотку!
+49
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EmperorNazer
Болельщики? Мне сложно представить, чтобы после всех их выкрутасов, вранья и лицемерия кто-то в своем уме помимо родственников и чиновников грузинской федры стал бы болеть за эту пару. И забавно, что комменты под постом моментально закрыли. Поддержки болельщиков боятся?
+57
-9
+48
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AVKU
Мажоры развлекаются. Уже пытались записаться и в американцев, и в евреев. Теперь вот в грузины подались. Понятно, что хочется выступать. Но выглядит так себе...
+41
-8
+33
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lepestok
Ответ Андрей Яковлев
А на русском то зачем??
вдруг обратно придется бежать?)
+35
-3
+32
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lepestok
комментарии, видимо, от большой любви болельщиков закрыли)))))
+34
-3
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AlexFed
Какие болельщики? За таких персонажей могут болеть только совсем запущенные фанаты Тутберидзе, а у самих Дэвисов нет ничего своего - ни болельщиков, ни Родины, ни паспорта, ни образования, все покупное родителями.
+36
-6
+30
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lepestok
почем нынче Родина, Глеб?)))
+34
-7
+27
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Знаете, надеюсь их будут освистывать на всех соревнованиях. Проходимцы.
+36
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Андрей Яковлев
А на русском то зачем??
+27
-6
+21
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lepestok
Ответ Syndycate
А что комментарии закрыли?)
от благодарных болельщиков прячутся)
+21
-2
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Mion
Ну как-то фу
+24
-6
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Аля Иванова
Везде тыкались,тыкались и наконец-то хоть Грузия их взяла.
+20
-2
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Е...С
"Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные." Смолкин
+20
-3
+17
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Syndycate
А что комментарии закрыли?)
+19
-4
+15
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Философия
Уже не болельщики....
+13
-1
+12
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utsh44psmr
Будут выступать за штат Georgia
+16
-5
+11
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Max9999
Гамарджоба! Только кепки надо купить чорные. А Глебу отрастить красивые усы.
+16
-6
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Max9999
Ответ Андрей Яковлев
и ей усы
У нее вроде уже.
+16
-6
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МалышКаМю
Отпустили бы и Чиризано, и Морозов, базара б не было...
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fewral
Уже и грузинский выучили)
Прох и ндеи...
+12
-2
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IrinaU
Современная молодёжь, идущая по головам, готовая отказаться от Родины, чести, открыто говорящая и даже гордящаяся, что они - блатные, готовая выступать под любым флагом, и ЛГБТ в том числе, лишь бы получить свою маленькую частицу славы. Дьявол, тебе не стало скучно?! Ведь люди стали стоить дешевле, почти даром...
+14
-5
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serginn
Вспомнился Крамаров в джентельменах удачи: "Во, уже обрили!"
+11
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Андрей Яковлев
Ответ Max9999
Гамарджоба! Только кепки надо купить чорные. А Глебу отрастить красивые усы.
и ей усы
+14
-6
+8
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Иван Иванов
#изменники
#ренегаты
#иноагенты
#перебежчики
#предатели
+16
-8
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codetalker
У меня простой вопрос, а зачем? Какие международные старты, ау... им там светит 15 место в лучшем случае. Не оч логику понимаю. На внутренних (Российских) стартах их бы тянули на пьедестал.
К слову, боюсь (а может немного и радуюсь), это начало конца карьеры Тутберидзе.
+14
-7
+7
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