Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии и поблагодарили болельщиков на трех языках – русском, грузинском и английском

Диана Дэвис и Глеб Смолкин обратились к болельщикам после перехода в сборную Грузии.

«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас.

Начинается новая глава в нашей спортивной жизни.

Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали и в инстаграме.

Пост в соцсети написан на трех языках – русском, грузинском и английском.