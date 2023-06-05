Отец Месси: «Лео хочет вернуться в «Барсу». Верим, что сможем сделать это»

Отец Лионеля Месси подтвердил желание игрока вернуться в «Барселону».

«Лео хочет вернуться в «Барсу», и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся.

Мы верим, что Лео сможет вернуться», – сказал отец игрока после встречи с президентом «блауграны» Жоан Лапортой.

Ранее Месси ушел из « » после двух сезонов в команде.

« » может сделать официальное предложение аргентинцу, так как недавно одобрила финансовый план клуба.

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