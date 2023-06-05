Отец Месси: «Лео хочет вернуться в «Барсу». Верим, что сможем сделать это»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Хорхе Месси Футбол

Отец Лионеля Месси подтвердил желание игрока вернуться в «Барселону».

«Лео хочет вернуться в «Барсу», и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся.

Мы верим, что Лео сможет вернуться», – сказал отец игрока Хорхе Месси после встречи с президентом «блауграны» Жоан Лапортой.

Ранее Месси ушел из «ПСЖ» после двух сезонов в команде.

«Барселона» может сделать официальное предложение аргентинцу, так как недавно Ла Лига одобрила финансовый план клуба.

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85 комментариев

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Tutto Putto
Ну вот доказательство что на деньги ему пофиг. Последний заход должен быть великим
+61
-23
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Арматурмалай
Надеюсь на счастливый конец и чемпион мира вернется в родную обитель
+38
-11
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Marcus-light
Ответ Tutto Putto
Ну вот доказательство что на деньги ему пофиг. Последний заход должен быть великим
Только дуракам пофиг на деньги, а Лео вроде не дурак
+19
-8
+11
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Adil' Asian
Лео хочет домой, дом хочет Лео, все до банальности понятно, куда лезут Саудиты и Америкосы не понятно...
+20
-10
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Oleg
Ответ Арматурмалай
Надеюсь на счастливый конец и чемпион мира вернется в родную обитель
Интересно за что минусы тебе влепили?)
Фанаты аль насры ненавидят слова Чемпионат Мира или огорчены тем, что Лео возвращается?)
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Терминатор///Айлбибекович
Надеюсь это так.Это будет главным доказательством ,что для Лео деньги не главное.Надеюсь Лео зацепит еще как минимум один Большой трофей с Барсой.
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Роберт Валанцаска
Ответ Vlad
Теперь уже от Месси все зависит, будет круто если он откажется от таких денег
Ну так батя говорит - Лео хочет в Барсу. Все от барсы и зависит теперь
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Barca_mania
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Хейтеры уже успели отправить его в Араб лигу к КРинжу. но не тут то было)
+17
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БляхаджинсКарпина
Господи, как я же буду орать в голосину, если Месси перейдет в МЛС или еще лучше уедет в СА! Все оры их про то, что он сделает всё что бы перейти в родную Барсу и будет готов играть чуть ли не бесплатно, стебы про Роналду в «чемпионате верблюдов» и тд, все будет в данном случае очень смешно. В итоге каталонский Месси поедет туда где ему будут готовы вывалить кучу деняк уже сейчас. Может он в идеале и хочет в Барсу обратно, но играть там за 3 копейки он не согласится, особенно когда тебе рядом саудиты дают гору денег.
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Amsterdam
Ну это уже серьезно, раз пахан одобряет.
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Зелёный гопник
Футболка с 10 номером Месси, уже у многих запылилась в шкафу со времен его игры за Барселону!
Пора возвращаться домой Лео🙏
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Блуждающий странник
Надеюсь Месси откажется от миллиарда шейхов и перейдет в Барсу если есть возможность. На дистанции от этого он заработает гораздо больше и своему клубу поможет заработать
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Философ Востока
Скрестим пальцы. Давайте без сюрпризов как в прошлый раз 👊
+6
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Robert Oganyan
Отказаться от полумиллиарда+ ради 10 миллионов, вау
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Tutto Putto
Между выбором к любимому клубу и деньгами шейхов, он сделал выбор значит ему пофиг, потому что у него и так денег до фига
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Барсик Юрана
Он вам не верблюд 👍🏿
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Алексей Фирстов
Лео заслуживает того, чего он хочет!
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Игорь Климов
Ответ DolJun
месси конечно грамотно все провернул: кинул фк мем на время турбулентности, рычагов и судейских скандалов, взял чм и попутно пару французских чашек, чтобы вернуться на коне сильнейшим игроком текущего поколения и спасителя чави в лиге европы. надеюсь только что он все просчитал, и контракт будет больше той жалкой годичной подачки от лапорты.
Вот чего ты несёшь?
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Игорь Климов
Ответ DolJun
ничего не понял, но очень интересно.
Подскажите, а в ком евротурнире в следующем сезоне будет выступать Челси? А то я что-то нигде не нашёл информацию.
+3
-1
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Beibarys Borankul
Ответ DolJun
месси конечно грамотно все провернул: кинул фк мем на время турбулентности, рычагов и судейских скандалов, взял чм и попутно пару французских чашек, чтобы вернуться на коне сильнейшим игроком текущего поколения и спасителя чави в лиге европы. надеюсь только что он все просчитал, и контракт будет больше той жалкой годичной подачки от лапорты.
Челси чел, иди В Боули пожалуйста
+4
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Гегенпрессинг Рангника
Пока один позорится в пустыне другой возвращается в родной клуб) Роман и прочее глорье вы живы? 🤣🤣
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f0rmoceft
Ответ Tutto Putto
Ну вот доказательство что на деньги ему пофиг. Последний заход должен быть великим
Мы ещё не знаем какую Месси запросит зарплату. Вот если на уровне остальных, тогда да, пофиг.
+1
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Marcus-light
Только дуракам пофиг на деньги, а Лео вроде не дурак
Так деньги то у него и так есть.
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Iamliam
Ответ Vatikan
А он в ПСЖ уже всё?
Так он туда и не переходил никогда..в сердце своем.
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bestvideox
Виват Король!
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