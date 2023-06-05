Ролан Гаррос. 4-й круг. Рууд поборется с Харри, Руне – с Серундоло, Зверев сыграет с Димитровым

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Григор Димитров Александр Зверев Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне сыграет с Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Александр Зверев встретится с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Николас Харри (Чили) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
5 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
5 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
5 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
5 июня, 21.15
Онлайн матча

4 комментария

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tRIFF
Скука...
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Эта половина на деле оказалась гораздо интереснее, чем та, где Карась с акробатом раскидывают играючи всяких пешеходов залётных и до старта проглядывался полуфинал между ними.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
🇩🇰🤜🤛🇩🇰
https://twitter.com/rolandgarros/status/1665343878948601859
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knzhnmdscj
Ответ Йенс Мустерманн
Эта половина на деле оказалась гораздо интереснее, чем та, где Карась с акробатом раскидывают играючи всяких пешеходов залётных и до старта проглядывался полуфинал между ними.
Так и тут вроде понятно, что Руне Рууд дальше идут, вопрос по Звереву, конечно.
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