Ролан Гаррос. 4-й круг. Рууд поборется с Харри, Руне – с Серундоло, Зверев сыграет с Димитровым
Хольгер Руне сыграет с Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Александр Зверев встретится с Григором Димитровым.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 5 июня, 13.30
- Дата проведения
- 5 июня, 13.30
- Дата проведения
- 5 июня, 17.00
- Дата проведения
- 5 июня, 21.15
https://twitter.com/rolandgarros/status/1665343878948601859