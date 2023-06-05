Романцев о Медиалиге: «Большой футбол есть, и он здесь. Это воспоминание по времени, когда трибуны гнали игроков вперед»

Олег Романцев назвал медиафутбол настоящим футболом.

Сегодня бывший главный тренер «Спартака» посетил на «Открытие Банк Арене» матч « » – « ».

– Вы заплакали, когда подошли к трибуне. Почему?

– Ну, потому что это воспоминания. Когда был футбол настоящий, когда трибуны гнали футболистов вперед. Когда еще до игры мурашки по коже. Скандирования, приветствия. Сейчас, к сожалению, футболисты лишены этого по чьей-то прихоти.

Мне очень жаль этих пацанов. Мне очень жаль современных футболистов, которые не знают, что это такое впереди. Пройдите мимо этой трибуны, и вы зарядитесь.

– Для вас это все…

– Воспоминания. Я вернулся – не могу сказать в детство или в молодость – в свои лучшие годы жизни.

– Какой совет давали? Вы сегодня общались с Шалимовым, тренерами, футболистами.

– Те, с кем я общался, знают не меньше меня. Они имеют собственный взгляд на футбол. Какие-то наработки собственные. Поэтому я меньше всех буду им советовать.

– Олег Иванович, а что вы говорили футболистам «Спартака, с которыми сейчас пересекались? Литвинову, например.

– Я пожелал удачи, потому что никакой установки давать я не имею права. Все установки должен давать тот человек, который с ними работает.

– Олег Иванович, как вам медийный футбол?

– Очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Я пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал – какие-то эмоции или воспоминания. Сколько они мне что-то дали. Заряд, который, надеюсь, я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.

– А большой футбол – это медиафутбол?

– С учетом обстановки на трибунах – да, – рассказал бывший тренер « » в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.