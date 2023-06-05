Романцев о Медиалиге: «Большой футбол есть, и он здесь. Это воспоминание по времени, когда трибуны гнали игроков вперед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Олег Романцев назвал медиафутбол настоящим футболом.

Сегодня бывший главный тренер «Спартака» посетил на «Открытие Банк Арене» матч Winline Медиалиги «Народная Команда» – «Бей Беги».

– Вы заплакали, когда подошли к трибуне. Почему?

– Ну, потому что это воспоминания. Когда был футбол настоящий, когда трибуны гнали футболистов вперед. Когда еще до игры мурашки по коже. Скандирования, приветствия. Сейчас, к сожалению, футболисты лишены этого по чьей-то прихоти.

Мне очень жаль этих пацанов. Мне очень жаль современных футболистов, которые не знают, что это такое впереди. Пройдите мимо этой трибуны, и вы зарядитесь.

– Для вас это все…

– Воспоминания. Я вернулся – не могу сказать в детство или в молодость – в свои лучшие годы жизни.

– Какой совет давали? Вы сегодня общались с Шалимовым, тренерами, футболистами.

– Те, с кем я общался, знают не меньше меня. Они имеют собственный взгляд на футбол. Какие-то наработки собственные. Поэтому я меньше всех буду им советовать.

– Олег Иванович, а что вы говорили футболистам «Спартака, с которыми сейчас пересекались? Литвинову, например.

– Я пожелал удачи, потому что никакой установки давать я не имею права. Все установки должен давать тот человек, который с ними работает.

– Олег Иванович, как вам медийный футбол?

– Очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Я пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал – какие-то эмоции или воспоминания. Сколько они мне что-то дали. Заряд, который, надеюсь, я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.

– А большой футбол – это медиафутбол?

– С учетом обстановки на трибунах – да, – рассказал бывший тренер «Спартака» в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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22 комментария

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King_X
Заголовок удивляет
Но, прочитав новость, понимаешь, о чем Олег Иванович
Здесь именно про трибуны
+38
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Bartez1986
Заголовок вообще не соответствует тексту. Так-то ОИР грамотно сказал
+23
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wadwill13
Всё по фактам и по полочкам...
+10
-3
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Полуэктов Пётр
Ну он говорил про эмоции, про кол-во болельщиков. А то сейчас набегут читальщики заголовков и будут поливать, будто он уровень футбола сравнивал.
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Ильдар Фарукшин
Верю Романцеву. Человеку понравилось, радуется что плохого. Эмоции получил. Жизнь идёт значит всё хорошо. Здоровья обоим ❤️❤️❤️❤️
+6
-3
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Ааааа88888
Золотые слова! Хоть не фанат медиафутбола) Друзья затащили на одну игру Народной команды и атмосфера приятно удивила - ламповая, то, что надо!
+8
-6
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xoms
Заголовок как всегда, человек говорит о атмосфере, про убожество медийное однозначно он скажет нет!
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TaR
Ответ Давид Agabekyan
Да. Тогда скучно будет. Никто не будет навязывать борьбу за чемпионство до 5 тура. Никто не будет в середине сезона восхвалять тренера, а к концу требовать чтобы его уволили. Без Спартака жизнь скучнее станет
Именно) и бесплатные билеты меньшим спросом будут пользоваться) так что наслаждайтесь)))
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Hitgoe Himgob
Ответ xoms
Романцеву здоровья, блогерам-тик токерам нет!!!
А они что, не люди? Желать кому то отсутствия здоровья признак очень скудного ума. Здоровья всем
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получается кто-то принимал участие в матче?
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sergei_saenko77@mail.ru
Ответ Злодей Спб
Если спартак не может побеждать в РПЛ, он создаст свою лигу ^_^ А если не сможет побеждать в футбол и там, он создаст новый вид спорта!
Ты сам то понял что сказал?
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TaR
Ответ Давид Agabekyan
Так Спартак главный фарм. То 7-1 сольют, то 5 пропустят, то в чемпионское матче проиграют
Ну вот я про что и говорю - не сможете без Спартака)))
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