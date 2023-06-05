Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

3 мая в Геленджике начался турнир, который транслировался по «Матч ТВ». На следующий день в передвижной телестанции пропал сигнал, а у операторов перестали работать камеры – сотрудники канала нашли перегрызенными четыре кабеля.

«Матч ТВ» начал проверку и на данный момент считает, что к инциденту причастны еноты, которых техники канала уже встречали в той же местности.

Дефект был устранен до старта очередных соревнований, поэтому инцидент не повлиял на трансляцию. Телеграм-канал «Мутко против» уточняет, что пришлось заменить 650 метров кабеля.