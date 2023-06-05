Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу

Теги происшествия Матч ТВ Гольф

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. 

3 мая в Геленджике начался турнир, который транслировался по «Матч ТВ». На следующий день в передвижной телестанции пропал сигнал, а у операторов перестали работать камеры – сотрудники канала нашли перегрызенными четыре кабеля.

«Матч ТВ» начал проверку и на данный момент считает, что к инциденту причастны еноты, которых техники канала уже встречали в той же местности.

Дефект был устранен до старта очередных соревнований, поэтому инцидент не повлиял на трансляцию. Телеграм-канал «Мутко против» уточняет, что пришлось заменить 650 метров кабеля.

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42 комментария

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garp
месть за херсонского братана
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-9
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Green-yed Taxi
Даже енотам не нравится то, что транслирует МАТЧ ТВ.
+66
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Redmurza
Ответ Kanonir152
Вспомнился фейл Матч ТВ, когда матч ЛЧ 19 года Краснодар-Порту транслировали с бровки, т.к. не купили права на трансляцию. Вероятно, с тех пор взяли "енотов" на контракт. Если что-то идет не так - виноваты еноты.
Матч в Краснодаре показывали нормально, матч в Порту просто не показывали
+32
0
+32
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Kanonir152
Вспомнился фейл Матч ТВ, когда матч ЛЧ 19 года Краснодар-Порту транслировали с бровки, т.к. не купили права на трансляцию. Вероятно, с тех пор взяли "енотов" на контракт. Если что-то идет не так - виноваты еноты.
+32
-14
+18
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punker18
Бакланы крышу клюют, еноты кабели перегрызают. Хорошо, что серые волчки за бочкИ не кусают пока...
+16
-2
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Сергей Логинов
Вася постарался 100%
+14
0
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Alex Zzz
Еноты умнее многих экспертов с матч ТВ
+7
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Roma Tarasych
Месть Уткина.
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Ходор
Уткин))
+5
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Evgueniy
Енота оставили желто-синий кусочек ткани и начеркали лозунг
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Atsuktuvas
Биолаборатории в действии.
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Chatmax
Это видимо енот Уткина из промо-ролика)
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Теннисный абсолют
В этой новости прекрасно все
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Варвар27
Чай пил когда наткнулся на заглавие
Жив,и то хорошо)
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igls54
...и хомячки должны в это поверить
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Еноты завезены из Америки. Думайте.
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Андрей Аникин
Уткин подослал
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Сергей Носков
Ответ Kanonir152
Вспомнился фейл Матч ТВ, когда матч ЛЧ 19 года Краснодар-Порту транслировали с бровки, т.к. не купили права на трансляцию. Вероятно, с тех пор взяли "енотов" на контракт. Если что-то идет не так - виноваты еноты.
Главные вредители-расхитители в стране это еноты и бакланы.
+1
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kulik13
Так и вижу енотов из Геленджика с барсеткой, в кепи и с ключами с брелком.)
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McGregor
Сколько там миллионов понадобилось, чтобы отбиться от жутких бакланов? Еноты так-то посерьезней товарищи
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Egobrain
коварный Уткин планировал это много лет
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Francesc Fàbregas
Енотский добровольческий
корпус
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vdvbill.e1.ru
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Это были бобры
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Andrey 52Rus
Кто пустил енотов на матч та???😂
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вовочка6762
Боевые еноты Шойгу !
Кто им показал какие 650 метров кабеля надо перегрызть ?
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