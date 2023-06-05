Сергей Семак: «Многие мечтают, чтобы лидер в РПЛ изменился, «Зенит» все хотят обыграть. Мы должны продержаться как можно дольше»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о конкуренции «Зенита» с другими клубами Мир РПЛ.

«Мы всегда стараемся показывать свой максимум. Цель была при моем первом контракте – вторая звезда к столетию команды. Мы ее перевыполнили, но все равно стараемся, чтобы выигрывать все матчи.

Понимаем, что каждое наше поражение дает неоднозначную реакцию из-за того, что мы привыкли побеждать. Многие болельщики мечтают, чтобы изменился лидер в РПЛ, мы же должны продержаться как можно дольше.

На всех соперников настраиваемся одинаково. Какого-то особого раздражителя у нас нет, все команды одинаковые. Есть, конечно, лидеры, которые близки к нам, или конкурируют за первое место.

Каждый год новый клуб, который тоже борется за золотые медали. Конкуренция безусловно есть, против всех хотим играть на максимум. Принципиальность? Только против лидеров, наверное. Нас все хотят обыграть», – сказал тренер «Зенита».

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52 комментария

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Дважды_Герой
Ответ ГШ68
Богданыч, мечтают не о смене лидера, а о том, чтобы интрига была в нашем чемпионате. А откуда она возьмётся, если финансово с Зенитом и близко некому конкурировать?
Локомотив сотку миллионов евро потратил только на немцев, у Спартака бюджет ниже, чем у Зенита процентов на двадцать, а вы всё ноете..
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ЗЕНИТ65
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сейчас тебе тут объяснят, что конкурировать могут, но в управлении бездари просто и неэффективные люди, которые не могут разглядеть талант Клаудиньо и купить его.
А что не так с покупкой Клаудиньо? Кто из московских не мог позволить себе купить его? Макаров стоит столько же. Родригао и Сергеева тоже не могли себе позволить, бесплатного Ренана?
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ЗЕНИТ65
Ответ fil_spb
И в чем ты тут видишь противоречие? Бездари и неэффективные люди могли бы купить Клаудиньо, но покупали вместо него Гусекралов, Филиппов и прочих Гаичей. Вместо Камано и Керка можно было купить Клауда. Но вы купили тех, кого купили.
Так сколько ещё тренеров сменилось в Москве за те пять лет, что Семак работает в Зените. Сколько ушло на их зарплаты и неустойки.
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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
пока Дюков глава РФС шансов маловато у всех...
Это лично Дюков вам от трёх до семи забивает?
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fil_spb
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сейчас тебе тут объяснят, что конкурировать могут, но в управлении бездари просто и неэффективные люди, которые не могут разглядеть талант Клаудиньо и купить его.
И в чем ты тут видишь противоречие? Бездари и неэффективные люди могли бы купить Клаудиньо, но покупали вместо него Гусекралов, Филиппов и прочих Гаичей. Вместо Камано и Керка можно было купить Клауда. Но вы купили тех, кого купили.
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ЗЕНИТ65
Ответ Гамарджоба Генацвале
Никто не мог позволить.
Ещё раз, для особо одарённых. Макаров обошёлся Динамо за столько же, за сколько Зениту Клаудиньо.
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ЗЕНИТ65
Ответ Гамарджоба Генацвале
15 млн трансфер + подписной бонус+ зарплата 4 + бонус за переподписание контракта + выплаты агентам + обслуживание контракта. Но ты продолжай верить, что Зенит потратил на него 12млн евро.
Так и ты продолжай верить в этот свой бред.
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fil_spb
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да что ты как маленький-то. Ни в один российский клуб кроме Зенита его не продали бы.
Что за бред? Откуда это взялось? Т.е. капитана АЗ и игрока сборной Нидерландов в РПЛ продали, а бразильца без опыта европейского футбола нет? Почему Фукса, в +- таком же статусе какой был на момент перехода у Клауда, продали в РПЛ и это был не Зенит?
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Алексей Байбатров
Ваще не сторонник Зенита, мягко говоря, но что касается трансферной политики, тут они впереди любой команды РПЛ.
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Злодей Спб
Ответ ГШ68
Богданыч, мечтают не о смене лидера, а о том, чтобы интрига была в нашем чемпионате. А откуда она возьмётся, если финансово с Зенитом и близко некому конкурировать?
Ну интрига как раз есть - сколько чемпионств подряд выиграет Зенит :)
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Поцелуй Оздоева
Ответ Гамарджоба Генацвале
Никто не мог позволить.
Ну да, 12 миллионов на трансфер и 1 миллион зарплаты, конечно же, не могли позволить себе клубы, которые отдают по 18 за Тилей и 12 за Кралов. Как они там, кстати?
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KOTOV71
Ответ BarCa
Многие не соглашаться, но в 90-х обыграть Спартак, для многих клубов это большое счастья. Помню их матчи с Ротором, с Крыльями в Самаре, тот же Зенитом, матчи между Московскими клубами с ЦСКА, Локо, Динамо. Даже выезди в Ярославль на матч с Шинником, вызывал большой ажиотаж.
Шёл 2023- й год. Теперь Спартаку,большое счастье,обыграть Зенит. " Всё течет, всё меняется".
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Зизуха
Не переживай, Газпром вечен
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Виталик Украинский
Ответ Ебздрогыч
Зенит - это как Единая Россия, тоже хотят продержаться у кормушки как можно дольше и по максимуму нахапать за эти годы
Зенит - это вам не Спартак, Локо или Динамо, где все хотят продержаться у кормушки как можно дольше и по максимуму нахапать за эти годы.
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Виталик Украинский
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сейчас тебе тут объяснят, что конкурировать могут, но в управлении бездари просто и неэффективные люди, которые не могут разглядеть талант Клаудиньо и купить его.
Кто-то покупает Клаудиньо, кудесника мяча, а кто-то приглашает "эффективных менеджеров" из-за рубежа, которые опускают клуб до зоны вылета. "Но вы не верьте", говорят нам диванные эксперты.
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Алексей Кузнецов
Веселит больше всего что в новости больше всего страдают болельщики клуба, в чью пользу больше всего ошибались судьи в РПЛ в этом сезоне.
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BarCa
Многие не соглашаться, но в 90-х обыграть Спартак, для многих клубов это большое счастья. Помню их матчи с Ротором, с Крыльями в Самаре, тот же Зенитом, матчи между Московскими клубами с ЦСКА, Локо, Динамо. Даже выезди в Ярославль на матч с Шинником, вызывал большой ажиотаж.
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Teodrakis
Все наши "топ" клубы могут позволить себе классных легов. Но Зенит наконец дошёл до уровня качества, при котором все леги лучшие в команде. В то время как в остальных командах леги хуже Соболева, Ионова, Дзюбы. Когда они научатся оптимально формировать заявку по цене=качеству, то будут сильнее Зенита. Вон ЦСКА ближе всех, они и легов привозят нормальных, и качают их хорошо, но какие дичайшие спады были у Карраскаля и Медины, вот и не досчитались очков. Спартаку всех легов надо менять кроме Промеса, ибо их лучшие игроки русские. Зачем покупали игроков, которые хуже своих? Это проблема Зенита что ли?
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KOTOV71
Ответ Поцелуй Оздоева
Ну да, 12 миллионов на трансфер и 1 миллион зарплаты, конечно же, не могли позволить себе клубы, которые отдают по 18 за Тилей и 12 за Кралов. Как они там, кстати?
" Легендарят" где-то.
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Zenith forever
Ответ Тайосич
Тиль - самый дорогой футболист Спартака в истории клуба. У Зенита футболистов дороже Тиля целых 10. Юри Альберто 27,5 Вендел 22,3 Малком 44 Паредес 25,3 Хави Гарсия 18,5 Рондон 19,8 Халк 44 Витцель 44 Бруну Алвеш 24,2 Данни 33
Продолжим список? С 2018 г. тренер Зенита - Сергей Семак, зарплату не знаю, компенсация за расторжения контракта 0 . Тренеры Спартака с 18 года, с получением вознаграждения за заключения контракта, плюс компенсации за его расторжение - Каррера, Кононов, Тедеску, Виттория, Ваноли, Абаскаль (за расторжение похоже скоро получит).
Еще может сравнишь выплаты агентам и игроков и тренеров?
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Виктор
Ответ Spiker1606
Клаудиньо купили за 27 млн долларов, ни один российский клуб не может себе позволить его купить, кроме Зенита. Сказки про 12 млн пусть рассказывают бабушкам. Его за 23 млн хотел купить Марсель, но им не продали, так как Зенит предложил 27.
Ты сам документы подписывал, клоун?
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Виталик Украинский
Ответ Гамарджоба Генацвале
15 млн трансфер + подписной бонус+ зарплата 4 + бонус за переподписание контракта + выплаты агентам + обслуживание контракта. Но ты продолжай верить, что Зенит потратил на него 12млн евро.
Лучше проведи калькуляцию неустойки, которую клуб выплачивал "суперэффективному менеджменту" ежегодно менявшему вектор развития Локо, пока Зенит стабильно брал чемпионства.
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Тайосич
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
Смешная ахинея. Вы же не верите СЭ. Это во-первых. Даже если их цифры взять в расчёт, то против Спартака судьи ошиблись 14 раз.
Но ошиблись в пользу вас 15 раз. Так что иди люстровать на Соболева.
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
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