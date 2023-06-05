Сергей Семак: «Многие мечтают, чтобы лидер в РПЛ изменился, «Зенит» все хотят обыграть. Мы должны продержаться как можно дольше»

Сергей Семак высказался о конкуренции «Зенита» с другими клубами Мир РПЛ.

«Мы всегда стараемся показывать свой максимум. Цель была при моем первом контракте – вторая звезда к столетию команды. Мы ее перевыполнили, но все равно стараемся, чтобы выигрывать все матчи.

Понимаем, что каждое наше поражение дает неоднозначную реакцию из-за того, что мы привыкли побеждать. Многие болельщики мечтают, чтобы изменился лидер в , мы же должны продержаться как можно дольше.

На всех соперников настраиваемся одинаково. Какого-то особого раздражителя у нас нет, все команды одинаковые. Есть, конечно, лидеры, которые близки к нам, или конкурируют за первое место.

Каждый год новый клуб, который тоже борется за золотые медали. Конкуренция безусловно есть, против всех хотим играть на максимум. Принципиальность? Только против лидеров, наверное. Нас все хотят обыграть», – сказал тренер « ».

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