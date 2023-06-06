Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой. У него 3 шайбы в финале против бывшей команды

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой.

«Голден Найтс» разгромили «Пантерс» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0). 

32-летний нападающий набрал 21 (12+9) очко в 19 играх в текущем плей-офф. В финальной серии у него 4 (3+1) балла в 2 играх против бывшей команды. 

В 2017 году «Флорида» не защитила Маршессо (30 шайб в 75 играх в сезоне-2016/17) на драфте расширения, и он был выбран «Вегасом». 

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8 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
Ответ Maxim Shumov
Флорида во время драфта расширения конечно сделала гениальный выбор - отдали Маршессо, дабы сохранить защитника Алексея Петровича, который сейчас в АХЛ играет
Ну Петрович наш человек и вообще единственный к кому на сайте по имени отчеству!
+10
0
+10
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Maxim Shumov
Флорида во время драфта расширения конечно сделала гениальный выбор - отдали Маршессо, дабы сохранить защитника Алексея Петровича, который сейчас в АХЛ играет
+4
0
+4
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dosatuy
Удивило тогда, что Флорида его не сохранила. Один из самых лакомых кусочков был при том наборе Вегаса.
+3
0
+3
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LeicesterCity
Ответ Maxim Shumov
Флорида во время драфта расширения конечно сделала гениальный выбор - отдали Маршессо, дабы сохранить защитника Алексея Петровича, который сейчас в АХЛ играет
Петрович, он же комендант в сериале Универ))
+3
0
+3
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Владислав Никонов
Если Вегас берёт кубок, а шансов очень много, то Конн Смайт уходит Маршессо.
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Dimash Balatayev
Интересно, интересно. Ведь какая-то идея у них была, чтобы не защищать Маршессо. А Ягра могли тогда не защищать пантеры?)
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Иван Иванов
Уже можно с уверенностью сказать, чей будет коннсмайт.
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