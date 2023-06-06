Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой. У него 3 шайбы в финале против бывшей команды

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо набрал 2+1 во 2-м матче с «Флоридой» и стал 1-й звездой.

«Голден Найтс» разгромили «Пантерс» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

32-летний нападающий набрал 21 (12+9) очко в 19 играх в текущем плей-офф. В финальной серии у него 4 (3+1) балла в 2 играх против бывшей команды.

В 2017 году « » не защитила (30 шайб в 75 играх в сезоне-2016/17) на драфте расширения, и он был выбран « ».