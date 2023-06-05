Дэвис и Смолкин не вошли в сборную России на сезон-2023/24, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол – в составе

Теги сборная России танцы на льду Министерство спорта России Егор Базин Андрей Багин Павел Дрозд Максим Некрасов Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Диана Дэвис Глеб Смолкин Екатерина Миронова Евгений Устенко Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не вошли в состав сборной России на сезон-2023/24.

Об этом свидетельствуют списки Министерства спорта России.

В танцах на льду основную команду представляют Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

В резервной команде числятся Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, а также Александра Прокопец – Александр Васькович.

Ранее появилась информация о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Дуэт выступал за Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 14-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это стало возможным?

18 комментариев

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Oleandra
Ну так и СК с СБ не вошли.. и Морозов, и Нарижный..
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Лучшее_враг_хорошего
И в чем сенсация? Все прекрасно понимали, что ДС, не побывав ни на одном старте, не выполнив условия попадания в сборную, в нее итак не войдут.
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Ostinato
Эммм, так и СК и СБ не вошли
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Светлана Менова
Багин не закончил, жаль(( как он надоел уже, слов нет.
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Oleandra
Ответ Светлана Менова
Так СБ не выступали сезон, всё по делу. По ходу сезона, если всё будет хорошо, то внесут изменения в списки.
так и ДС не выступали сезон.
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Мэй Касахара
Так они не выступали весь прошлый сезон, поэтому не в составе, то есть не будет финансирования, за которое их на данном сайте тоже кстати распинали. И это не равно переходу под флаг другой федерации. Ну так в чем проблема?
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Olga.t
Вроде бы всё по делу.
Не вошли пары, не участвующие в прошедшем сезоне или распавшиеся.
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Viks
А Морозов с партнёром вошли в состав сборной?
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Ирина Горбунова
На ЧР Пасечник и Некрасов очень понравились
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Светлана Менова
Ответ Oleandra
Ну так и СК с СБ не вошли.. и Морозов, и Нарижный..
Так СБ не выступали сезон, всё по делу. По ходу сезона, если всё будет хорошо, то внесут изменения в списки.
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Voronok
Ответ Ортодокс7
Вчера фанаты одного штаба кричали, что Лиз наврал про Дэвисов и что нужно дождаться официального заявления. Что теперь они скажут?
Следуя вашей логике, Трусова, Щербакова, СК и СБ тоже переходят? Их как бы тоже нет в сборной.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Ортодокс7
Вчера фанаты одного штаба кричали, что Лиз наврал про Дэвисов и что нужно дождаться официального заявления. Что теперь они скажут?
ДС в прошлом сезоне не выступали с какого ляда они должны быть в составе? Зато теперь можно спать спокойно, на Ваши деньги они больше не тренятся😉😆
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