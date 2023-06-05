Дэвис и Смолкин не вошли в сборную России на сезон-2023/24, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол – в составе

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не вошли в состав сборной России на сезон-2023/24.

Об этом свидетельствуют списки Министерства спорта России.

В танцах на льду основную команду представляют Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

В резервной команде числятся Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, а также Александра Прокопец – Александр Васькович.

Ранее появилась информация о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Дуэт выступал за Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 14-е место.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это стало возможным?