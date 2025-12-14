Силва о Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Они были очень близки, я не понимал, почему они поссорились. Это два замечательных парня – очень жаль, что все так закончилось»

Тиаго Силва: Мбаппе и Неймар были очень близки – жаль, что все так закончилось.

Экс-защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, ныне выступающий за «Флуминенсе», ответил на вопрос об отношениях Неймара и Килиана Мбаппе в парижском клубе.

– В «Пари Сен-Жермен» Мбаппе и Неймар поначалу хорошо ладили, но потом их отношения испортились. Почему?

– Это была действительно замечательная история. Я помню матч Суперкубка Франции против «Монако» Килиана Мбаппе в Марокко (2:1 29 июля 2017 года в Танжере – Спортс’‘). В конце матча Мбаппе захотел поговорить со мной. Он сказал: «Даже если Неймар подпишет контракт, я тоже хочу прийти и стать частью этой команды. Может быть, ты мог бы поговорить об этом с президентом».

Они оба приехали тем летом, и их отношения были невероятными. Они были очень близки, каждый день получали от жизни удовольствие. Я не понимал, почему они поссорились. Меня уже не было в «ПСЖ».

Я не знаю, кто из них стал причиной разрыва, но мне было грустно. Это два замечательных парня, и очень жаль, что все так закончилось, ­– сказал Силва.