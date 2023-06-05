Николай Дроздов о енотах, перегрызших кабели «Матч ТВ»: «Это возможно, но только в крайних случаях, привычки такой у них нет»

Теги происшествия Матч ТВ Николай Дроздов Гольф

Телеведущий Николай Дроздов заявил, что еноты способны перегрызть телевизионный кабель.

Ранее стало известно, что еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу, которые проходили в Геленджике в начале мая. 

— Нужно не путать енота и енотовидную собаку. Весной они могут становиться агрессивными, даже покусать могут. Наступает брачный период, самцы дерутся за право обладать самкой, обычное дело. Могут даже на человека напасть из‑за того, что воспринимают вас около самки.

— Могут ли еноты с голода перегрызать кабель?

— Это отдельный случай. Возможно. С чего им голодать? Но только в каких‑то крайних случаях, привычки такой у них нет.

Вы знаете, как они моют еду? Настоящий енот — называется енот‑полоскун — живет на берегу речки и ловит моллюсков, ракушек всяких. Рыбу он редко ловит, она слишком быстрая. Достает и прямо моет добычу между лап и только потом ест, — сказал Дроздов. 

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ааааа!!! Николай Дроздов на спортсе!
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Черданцев с Губерниевым даже енотов достали!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Прочитал голосом Дроздова
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Gudumak
Обожаю Дроздова, долгих лет жизни ему!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
То есть кто-то на полном серьёзе позвонил за аналитикой по енотам, перегрызших кабель, Дроздову?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Молотков
графику в студиях видимо тоже енотовидную собака перегрызает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Осипов
Прочитал это все голосом Дроздова :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Дроздов - Еноты - Матч-ТВ - Гольф.
Цепочка, которая разорвет вам мозг.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Водяра
Комментарий удален модератором
мож это были бобры, убежавшие от Симоньян❓🤔
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леша Волков быстрее Сундбю
Что эта спортивная новость делает на сайте про животных?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Тоже прочитал голосом Дроздова) долгих лет ему и счастья везде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Дроздов - легенда!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Николай Дроздов на спорце
Еще и со своим тегом
Коллаба года
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Захотелось добавить: "вот енот грызёт руководство матчТВ. Давайте не будем ему мешать, просто понаблюдаем за ним"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ Геннадий Тимченко
мож это были бобры, убежавшие от Симоньян❓🤔
Не того человека назвали Болен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
А я давно предупреждал Матч-ТВ: не дадите Интершум - поплатитесь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unreal Thierry
Ну-ка, признавайтесь, кто прочитал голосом Дроздова?
P.S. Знаю, что все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Я ждал, что у него спросят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
В Сочи могут быть енотовидные собаки? Они же на Урале и в Сибири живут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Соколов
Да наверное сам Губерниев перегрыз, а Черданцев с Геничем доедали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий