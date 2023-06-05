Николай Дроздов о енотах, перегрызших кабели «Матч ТВ»: «Это возможно, но только в крайних случаях, привычки такой у них нет»

Телеведущий Николай Дроздов заявил, что еноты способны перегрызть телевизионный кабель.

Ранее стало известно, что еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу, которые проходили в Геленджике в начале мая.

— Нужно не путать енота и енотовидную собаку. Весной они могут становиться агрессивными, даже покусать могут. Наступает брачный период, самцы дерутся за право обладать самкой, обычное дело. Могут даже на человека напасть из‑за того, что воспринимают вас около самки.

— Могут ли еноты с голода перегрызать кабель?

— Это отдельный случай. Возможно. С чего им голодать? Но только в каких‑то крайних случаях, привычки такой у них нет.

Вы знаете, как они моют еду? Настоящий енот — называется енот‑полоскун — живет на берегу речки и ловит моллюсков, ракушек всяких. Рыбу он редко ловит, она слишком быстрая. Достает и прямо моет добычу между лап и только потом ест, — сказал Дроздов.

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу