Ролан Гаррос. 4-й круг. Швентек сыграет с Цуренко, Жабер – с Перой, Гауфф встретится со Шмидловой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Онс Жабер Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек сыграет с Лесей Цуренко в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Онс Жабер встретится с Бернардой Перой.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Бернарда Пера (США) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
5 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
5 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
5 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
5 июня, 15.30
Онлайн матча

2 комментария

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ДоминаторТенниса
Матч дня: Sorribes Tormo - Haddad Maia (14). Включаем звук на максимум.
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Metrostadt11315
Шмидлова симпатичная,жаль Данилович выбыла тоже симпотная
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