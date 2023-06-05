Паоло Мальдини покидает должность технического директора «Милана».

Вместе с ним уходит и спортивный директор .

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, владелец клуба уведомил менеджеров о том, что они не вписываются в планы организации и потому освобождены от своих обязанностей. Об этом им было объявлено на сегодняшней встрече.

По сведениям Calciomercato, решение объясняется сложными отношениями между и Массарой с одной стороны и Кардинале с другой. У Паоло и владельца были серьезные разногласия по поводу бюджета на трансферы.

Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и другие источники отмечает, что Мальдини добивался большей автономии и увеличения расходов на новых футболистов, в то время как хозяева собирались сохранить траты на низком уровне и работать в соответствии с нынешней бизнес-моделью. Также они указали техническому директору на то, что купленный за большую часть выделенных средств де Кетеларе не оправдал надежд.

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