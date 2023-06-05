«Милан» уволил Мальдини и Массару. У директоров возникли разногласия с владельцем

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия отставки Джанлука Ди Марцио Шарль де Кетеларе Фредерик Массара Джерри Кардинале Футбол

Паоло Мальдини покидает должность технического директора «Милана».

Вместе с ним уходит и спортивный директор Фредерик Массара.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, владелец клуба Джерри Кардинале уведомил менеджеров о том, что они не вписываются в планы организации и потому освобождены от своих обязанностей. Об этом им было объявлено на сегодняшней встрече.

По сведениям Calciomercato, решение объясняется сложными отношениями между Мальдини и Массарой с одной стороны и Кардинале с другой. У Паоло и владельца были серьезные разногласия по поводу бюджета на трансферы.

Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и другие источники отмечает, что Мальдини добивался большей автономии и увеличения расходов на новых футболистов, в то время как хозяева собирались сохранить траты на низком уровне и работать в соответствии с нынешней бизнес-моделью. Также они указали техническому директору на то, что купленный за большую часть выделенных средств Шарль де Кетеларе не оправдал надежд.

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101 комментарий

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Direct free kick
Это позор. Мальдини героически бросился спасать Милан из руин, отстоял Пиоли, а в благодарность ему воткнули нож в спину
+142
-7
+135
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Danil Savchenko
Привет 7-9 места
давно не виделись, как сами вообще ?
+128
-3
+125
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TSMIG
Просто шок! Кардинале клоун!
+72
-1
+71
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0rbit
Как Милан мог уволить МАЛЬДИНИ !!! Что за новость? его уволила тварь с именем и фамилией. Мальдини и есть Милан ! А имя этому пи321у - Джерри как у крысы которая все время доставала кота Тома.

💔🤡💔🤡💔🤡
+60
-7
+53
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Константин Федяев
Владельцы Милана - поганые крысы
+37
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Wale
Американцы и футбол несовместимы.
+28
-2
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idemidov
"Милан уволил Мальдини" звучит кринжово.
+24
-1
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Cristiano Ronaldo
Не захотели ребята набирать игроков на полмиллиона евро, становясь перевалочным пунктом по выращиванию молодых игроков на продажу. Спасибо парням за работу, вы совершили невозможное с Пиоли! Кардинале аут!
+21
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Дима Бодарев
Кардинале аут!
+14
0
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Святослав Степанов
Мальдини понимает,чтобы вернуть Милан на такой уровень на долго,нужны деньги. Владелец увидел(ПОДУМАЛ),что не особо и нужны (чемпионство и полуфинал ЛЧ). Смысл тогда тратиться? Мальдини же за клуб болеет.
+13
0
+13
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Максим Смирнов
Ответ 0rbit
Как Милан мог уволить МАЛЬДИНИ !!! Что за новость? его уволила тварь с именем и фамилией. Мальдини и есть Милан ! А имя этому пи321у - Джерри как у крысы которая все время доставала кота Тома. 💔🤡💔🤡💔🤡
Вот уж не надо, тот мультяшный Джерри куда приятнее был, чем этот чепуш, более того, Джерри был другом Тома, если уж так обстоятельно смотреть тот мульт. А этот миланский только сам себе 3.14здатый друг
+15
-2
+13
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kaka10
Ответ TSMIG
Просто шок! Кардинале клоун!
Причём независимо от разногласий во взглядах и планах, увольнение Мальдини это удар по болельщикам в первую очередь. В этом решении точно нет никаких плюсов. Амер этого не понимает
+11
-1
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0rbit
Боже, 3 года это все что заслужили болелы Милана??? Ну ё мае. Ладно, готовимся быть аяксо/бенфико/удинезе 💪🏽

Только Паоло 🔴⚫️
+10
-1
+9
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Евгений Семенченко
в Италии мне импонирует другая футбольная команда,но.....Мальдини и Милан это синонимы!!!!!я плакал когда Паоло завершил 25-летнюю карьеру в одном клубе!!!!я до безумия радовался когда он вернулся в ряды россонери!!!почему-то мне кажется что теперь Милан,великий Милан 80-х и 90-х,потрясающая команда 00-х снова пойдёт ко дну...Эль-Капитано,все адекватные болельщики футбола с тобой!!!ты был иконой Милана игроком и ты делал своё дело и на поприще менеджера!!!
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TaR
Большая большая большая ошибка
+7
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Alien
Клаудиа Кардинале уволила Масару, собаку Загитовой
+6
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RKarpov
Ответ Direct free kick
Это позор. Мальдини героически бросился спасать Милан из руин, отстоял Пиоли, а в благодарность ему воткнули нож в спину
Всё вполне очевидно.
Кардинале хотел продать Леао (и погреть на этом руки)
А Мальдини взял, и продлил его.

Сегодня выгнали Мальдини.
Через полгода выгонят этого Кардинале
Через год продадут Леао (за хорошие деньги - спасибо Мальдини)
Через два года Милан не попадёт даже в ЛК.

И владельцы удивятся: что же произошло!?!?
И, возможно, ещё и владельцы поменяются.

А "Милан" жалко.
Это как приход Червиченко в Спартак. Был серьёзный клуб, на многое претендующий в еврокубках.
А через год в центре защиты играет Люк Зоа.
+6
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Wekil
А ведь если б не Мальдини, в команду пришел бы Рангник и никакого чемпионства бы не было, пошли бы по пути Локомотива.
+4
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darby crash
Ответ Direct free kick
Это позор. Мальдини героически бросился спасать Милан из руин, отстоял Пиоли, а в благодарность ему воткнули нож в спину
ого, так ты ещё и эксперт по милану?
+5
-1
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Джанлука Нальюка
Есть хоть олин американец,который пришел в большой футбол и все не испоганил ?
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Asad Usmanhodjaev
Милан все, жаль скорее всего снова болтатся в середине будут
+4
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RKarpov
Ответ 0rbit
Как Милан мог уволить МАЛЬДИНИ !!! Что за новость? его уволила тварь с именем и фамилией. Мальдини и есть Милан ! А имя этому пи321у - Джерри как у крысы которая все время доставала кота Тома. 💔🤡💔🤡💔🤡
Offtoic:
Я 15 минут расшифровывал как из "321" сделать "здюк" - ну я так с ходу расшифровал.
А потом пришел 11-летний сын, пожелать мне "Спокойной ночи", и произнёс "321", как "три-два-раз".
А я упёртый... я б до утра бы думал...
Предлагаю разрешить мат на ресурсе!
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lyosha1786
Очень неприятная новость. Лучше бы Кардинале сам себя уволил. С этим управленцем Милан опять скатится в середину турнирной таблицы.
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Иосиф Сталин
Позорное решение
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Игорь Новиков
Идиотизм.
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