«Милан» уволил Мальдини и Массару. У директоров возникли разногласия с владельцем
Паоло Мальдини покидает должность технического директора «Милана».
Вместе с ним уходит и спортивный директор Фредерик Массара.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, владелец клуба Джерри Кардинале уведомил менеджеров о том, что они не вписываются в планы организации и потому освобождены от своих обязанностей. Об этом им было объявлено на сегодняшней встрече.
По сведениям Calciomercato, решение объясняется сложными отношениями между Мальдини и Массарой с одной стороны и Кардинале с другой. У Паоло и владельца были серьезные разногласия по поводу бюджета на трансферы.
Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и другие источники отмечает, что Мальдини добивался большей автономии и увеличения расходов на новых футболистов, в то время как хозяева собирались сохранить траты на низком уровне и работать в соответствии с нынешней бизнес-моделью. Также они указали техническому директору на то, что купленный за большую часть выделенных средств Шарль де Кетеларе не оправдал надежд.
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давно не виделись, как сами вообще ?
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Только Паоло 🔴⚫️
Кардинале хотел продать Леао (и погреть на этом руки)
А Мальдини взял, и продлил его.
Сегодня выгнали Мальдини.
Через полгода выгонят этого Кардинале
Через год продадут Леао (за хорошие деньги - спасибо Мальдини)
Через два года Милан не попадёт даже в ЛК.
И владельцы удивятся: что же произошло!?!?
И, возможно, ещё и владельцы поменяются.
А "Милан" жалко.
Это как приход Червиченко в Спартак. Был серьёзный клуб, на многое претендующий в еврокубках.
А через год в центре защиты играет Люк Зоа.
Я 15 минут расшифровывал как из "321" сделать "здюк" - ну я так с ходу расшифровал.
А потом пришел 11-летний сын, пожелать мне "Спокойной ночи", и произнёс "321", как "три-два-раз".
А я упёртый... я б до утра бы думал...
Предлагаю разрешить мат на ресурсе!