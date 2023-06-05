Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Теги Елена Чайковская сборная России танцы на льду ФФКР переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии

Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить.

Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США и с тех пор не возвращались в Россию. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это стало возможным?

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196 комментариев

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Goga
Позор конечно, на Чиризано значит, Чайковская утверждала, потратили огромные деньги, а на сборников Дэвис и Смолкина, которых возили на Олимпиаду и платили зарплату членов сборной нет??
Что за двойные стандарты вечно, этим все как с гуся вода, и путевку на игры подарили, и в другую сборную без карантина отпускают, ну просто аттракцион щедрости.
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Lana74
А папа Смолкина по прежнему ничего не знает
+78
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+77
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JinDos
Омерзение от этого всего. И не жалко: пусть валят. Как это все вытягивалось, как они все это пытались замести, как Этери грязью полила Дэйва, как юлила федра, родители, все… Все это ассоциируется с мышиной возней у меня. Фу фу и фу…
+79
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+67
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Syndycate
Ну вот вам и официальная информация товарищи, а то вчера орали, что это фейк от Дейва Лиза)
+66
-5
+61
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Оз
И где же интервью от Чайковской о трате огромных средств на подготовку и поездку на ОИ и на ЧЕ для Девис-Смолкин??? Какие же двойные стандарты у Елены Анатольевны!
+50
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+49
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k4rmazin2007
Диана Дэвис: "Какие интересные новости мы про себя узнаем"
+53
-5
+48
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Natalia Solomakha
Наконец-то приткнули куда-то блатное бревно и носильщика бревна. А ору-то было, что всё это наговоры на бедных американских студентов, которых до этого за бюджетные деньги по головам тащили и возили туристами на ОИ лицом посветить в камеры. "Суровая, но справедливая" Тутберидзе, когда речь идёт о дочке, этакая типичная фигурнокатательная мамаша, сующая своё бесталанное чадо с мылом везде.
+57
-10
+47
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блОК
Одной блатной парой меньше, и это не может не радовать
+44
-4
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Beloded2007
У отца Смолкина опять удлинился нос
+37
-5
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kamilla mka12
А федерация в них не вкладывалась как в сборников? Потому что не понятно как их так легко отпустили, а Чиризано должен отрабатывать рабство
+34
-3
+31
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Shtirly
Даже хваленый американский паспорт не смог обеспечить халявный доступ доче к админ-ресурсу американской федры. Это внушает некий оптимизм..
+31
-5
+26
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Катерина Карпухина
Ответ Lana74
А папа Смолкина по прежнему ничего не знает
ну должен же кто-то заменить Горшкова в этой нише.
+27
-2
+25
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ccc6srcv2n
Оказывается не фейк. Ну я только и рада. После наглейшего их протаскивания в сборную ОИ и рисования космических баллов, болеть за этих ребят не хотелось от слова совсем. Надеюсь деньги потраченные на них вернули хоть.
+26
-1
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Amneris
И как обычно вчера набрасывали на Лиза - в особенности, Смокин-старший. Какие же все-таки они все бессовестные и хабалистые.
Ребят, так получается и про допинг Лиз на 100% прав и вы сами там накачивали Камилу? А как же сказки про "фффрагофф на Западе"?
+39
-17
+22
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Orange carrot
Что теперь скажет дворецкий Константин?😅

Да и флаг им во все места, наши танцы это не спасет, увы.
Там еще в наличии другие дочки, внуки и тд.
+21
-2
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Revery
Лол)) "Вывсёврёти, никто никуда не переходит, Лиз брехло...". Старые песни о главном))
Поздравляю наших сборников, хоть одной дочей меньше стало. Всё дышаться легче будет)
+19
0
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Anastasia1990_
Ну наконец-то ушли! По головам пробрались на ОИ в Пекин, а теперь отчалили. Туда им и дорога. Не завидую грузинским танцорам, хотя подозреваю, что там им не дадут ходить по головам так как у нас.
+22
-4
+18
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Pentrak
Ответ Syndycate
Ну вот вам и официальная информация товарищи, а то вчера орали, что это фейк от Дейва Лиза)
Он и про Израиль был прав). Жаль, что нет никаких статей с указанием причин почему им отказали, или почему с США тоже не получилось. Та ещё комедия.
+21
-4
+17
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katerianna
Что сказать-позор Чайковской, а СК пора давно заинтересоваться нашей федрой. На членов сборной России, ничего не тратили, а вот на Чиризано....А Этери мастерски провернула аферу, как всегда.
+20
-3
+17
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Е...С
Все равны, но кто-то равнее других.
+18
-2
+16
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Виноградова Дарья
И ладно, всем от этого будет спокойнее.
Кроме пары Казакова-Ревия.
+17
-1
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Orange carrot
Ответ Goga
Позор конечно, на Чиризано значит, Чайковская утверждала, потратили огромные деньги, а на сборников Дэвис и Смолкина, которых возили на Олимпиаду и платили зарплату членов сборной нет?? Что за двойные стандарты вечно, этим все как с гуся вода, и путевку на игры подарили, и в другую сборную без карантина отпускают, ну просто аттракцион щедрости.
Ну может там втихую все возместили? В персональный карман Чайковской😀
+16
-1
+15
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Shtirly
Теперь федра просто обязана выпустить Чиризано. Просто чтобы не позорится еще больше, чем это уже сделали.. Вложения федры в ДС несоизмеримо просто больше, чем вложения федры в ХЧ.
+15
-1
+14
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bezsugar
Какой же Дейв Лиз лжец, ну каков лжец! Верить надо только папе Смолкина и Когану!
+12
0
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Amneris
Ответ Delirium
Каким образом то, что кто-то в кои-то веки слил Лизу достоверную информацию делает его правым в остальном?
Ну камон, очень наглая тренер, идущая по головам ради своих целей и карьеры бездарной дочери, плюющая на спортивную этику, тренируя иностранных спортсменов, пока свои сидят на катке, и поливающая грязью всех своих бывших учеников - и чистая в допинговом деле у малолетки?

Лиз уже не раз публиковал то, над чем сначала все смеялись (как, например, еще прошлогодний анонс поиска аскетами новой базы), а потом выяснялось, что это правда.
+19
-7
+12
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