Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии
Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии
Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить.
Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США и с тех пор не возвращались в Россию. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.
Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это стало возможным?
Что за двойные стандарты вечно, этим все как с гуся вода, и путевку на игры подарили, и в другую сборную без карантина отпускают, ну просто аттракцион щедрости.
Ребят, так получается и про допинг Лиз на 100% прав и вы сами там накачивали Камилу? А как же сказки про "фффрагофф на Западе"?
Да и флаг им во все места, наши танцы это не спасет, увы.
Там еще в наличии другие дочки, внуки и тд.
Поздравляю наших сборников, хоть одной дочей меньше стало. Всё дышаться легче будет)
Кроме пары Казакова-Ревия.
Лиз уже не раз публиковал то, над чем сначала все смеялись (как, например, еще прошлогодний анонс поиска аскетами новой базы), а потом выяснялось, что это правда.