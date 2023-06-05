Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии

Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить.

Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США и с тех пор не возвращались в Россию. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это стало возможным?